شكرا لقرائتكم خبر عن المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لـ«اليوم»: نمو في طلبات صناعة السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال العضو المنتدب للشركة المطورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، منصور السالم: إن بعد افتتاح أول مصنع لشركة لوسيد خارج الولايات المتحدة في السعودية، زادت طلبات عدة مصانع لصناعة السيارات للعمل في المصنع بالمدينة، لا سيما أن قطاع السيارات في المدينة قطاع واعد.

منصور السالم

وأضاف خلال حديثه لـ«اليوم»، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مقبلة على قفزات في ظل الدعم اللامحدود من القيادة، وفي ظل الرغبة الجادة من القطاع الخاص والممكنات الوجودة في المدينة من ضمنها قطار الحرمين والبنية التحتية المتوفرة، التي تنبأ بمستقبل زاهر.

ونوه بتصريحات سابقة من أحد المسؤولين تشير إلى أن المملكة كانت خلال الـ100 عام الماضية تستورد السيارات، ولكنها حاليا ستصدر السيارات، متوقعا تكرار تجربة النجاح في قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن معرض سيتي سكيب الذي أقيم في السعودية في سبتمبر الماضي، شهد 7 اتفاقيات منحت الثقة للمستثمرين عن مدى رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، منوها بالعديد من الاستثمارات المستقبلية سيعلن عنها قريبا.

وكانت إعمار المدينة الاقتصادية قد أعلنت نتائجها المالية الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري إذ ارتفع إجمالي ربح المشاريع بمقدار 219 مليون ريال، من إجمالي ربح قدره 56 مليون ريال في (الربع الأول 2023) إلى إجمالي ربح قدره 275 مليون ريال (الربع الثاني 2023) ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في مبيعات الأصول العقارية والتي تتعلق بشكل رئيسي إلى عملية بيع أرض صناعية بغرض التطوير بالإضافة إلى بيع أرض إلى أحد المستثمرين ضمن المنطقة السياحية.