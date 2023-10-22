RIVIAN R1 تتفوق في قدرات السحب بفضل تحديث OTA

دبي - كتب محمد فتوح - أثبتت سلسلة ريفيان R1 براعتها في القطر على مختلف التضاريس. فمع شاحنة البيك أب R1T من Rivian المدعومة بقدرة سحب تبلغ 11000 رطل – سنجدها متفوقة على أمثال فورد F-150 Lightning وGMC همر EV. على الرغم من امتلاكها حقوق التفاخر، إلا أن Rivian لم تكتف بذلك وتطمح للمزيد ، وهذا التحديث الجديد يوضح لنا ذلك تمامًا.

تحديث OTA ل RIVIAN R1

يركز تحديث OTA.38 الجديد على تحسين قدرات القطر لسيارتي R1T وR1S. ، وتضمن حزمة ترقية القطر توقعًا أفضل للمدى، والقطر على الطرق الوعرة، وتغييرات في بواجهة السيارة . ضمن تطبيق Drive Modes المعاد تصميمه، تمكن علامة التبويب “Trailer” الجديدة السيارة الكهربائية من استشعار الوزن والديناميكا الهوائية لما هو في المقطورة وحساب النطاق.

وتمتد قدرة القطر إلى أوضاع القيادة على الطرق الوعرة، بما في ذلك أوضاع القيادة على الثلج، وجميع التضاريس، والزحف على الصخور (حصريًا لمركبات R1 ذات المحركات الرباعية). وقد تم توسيعه أيضًا ليشمل وضع الرمال الناعمة، وهو وضع القيادة الذي تم توفيره مؤخرًا في متغيرات الدفع الرباعي ذات المحرك المزدوج.

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تحديث واجهة RIVIAN R1

أما بالنسبة لتحديث طبلوه السيارة فقد تمت إضافة شاشة المعلومات والترفيه مع عرض المقياس المتوفر في كل وضعية قيادة. يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن بيانات السيارة مثل البطارية ودرجة حرارة المحرك وزاوية التوجيه، وتتكيف المعلومات وفقًا لوضع القيادة المختار. على سبيل المثال، يتم استخدام مقاييس الميل والالتفاف في أوضاع الطرق الوعرة.

إرشادات خاصة لعملاء RIVIAN R1

أصبح الآن اختيار وضع القيادة أسهل حيث تم نقل الإعدادات إلى الجانب الأيسر من الشاشة. قدمت Rivian أيضًا إيماءات النقر التي تعمل على تحسين إمكانية تحقيق أوامر السائق ، و بمجرد أن يختار السائق وضع القيادة، يمكن أن تعرض الشاشة منظرًا لسرير الشاحنة لمراقبة الجسم الذي يتم سحبه.

مع هذه التحديثات، يجب أن يكون لدى المالكين المزيد من الثقة لأخذ سيارات R1 EV الخاصة بهم لقطرها – فقط لا تسحبها بطريقة تتجاوز السعة المقدرة مثل R1T التي تسحب الآلات الثقيلة من الخندق. لن يؤدي ذلك إلى إتلاف مكونات مجموعة نقل الحركة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى إبطال الضمان.

ريفيان R1T 2024

يتم بيع بضعة ملايين من سيارات البيك أب الجديدة في الولايات المتحدة كل عام، وعلى الرغم من أنه لا يوجد سوى عدد قليل من العروض الكهربائية بالكامل، إلا أنه لا توجد شاحنة سريعة مثل Rivian R1T. بقوة تصل إلى 835 حصانًا، يمكن لسيارة R1T أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.0 ثوانٍ – أسرع ببضعة أعشار من سيارة فورد موستانج شيلبي GT500 – ويمكنها سحب ما يصل إلى 11000 رطل، كل ذلك في صمت تقريبًا

داخلية Rivian R1T

أهم مايميز داخلية ريفيان r1t العصرية الكبيرة التي تبدو عليها والتقنيات العالية التي تضعها في في مقدمة السيارات العملية ذات الأداء الخاص . توجد شاشة تعمل باللمس مقاس 16.0 بوصة في منتصف لوحة العدادات وجلد مخيط بدقة أعلى وأسفل المقاعد. على الرغم من أن سيارات البيك اب الكهربائية تعتبر متخصصة إلى حد ما، إلا أن R1T لديها منافسين. تعد فورد F-150 Lightning و شفروليه سيلفرادو EV و GMC همر EV SUT بمثابة المنافسين الطبيعيين لريفيان، رغم أن لا أحد من بينهم يملك مزايا r1t التي تتفوق بنفق تروس مفيد للغاية للتخزين الإضافي بين سرير الشاحنة والمقصورة.

مزايا خاصة ل Rivian R1T

يكمل معدل الشحن السريع الأقصى للتيار المستمر الذي يبلغ 220 كيلووات النطاق المقدر لوكالة حماية البيئة (EPA) والذي يصل إلى 410 أميال بشكل جيد. أضف بعض القطع الخاصة بالطرق الوعرة إلى المعادلة وستكون R1T واحدة من أكثر السيارات الكهربائية قدرة على الإطلاق.

جديد R1T 2024

تحصل سيارة بيك اب R1T على نسخة عالية الأداء مع مجموعة نقل الحركة ذات المحركين الأقل تكلفة لعام 2024. وتسمح ميزة Drive Cam الجديدة بتسجيل الفيديو من رحلة كاملة على محرك أقراص USB-C، يشبه إلى حد كبير استبدال كاميرا لوحة القيادة النشطة.

مجموعة نقل الحركة تأتي في تكوينين : محرك مزدوج ومحرك رباعي . ينتج الطراز ثنائي المحرك قوة 600 حصان. يفتح إعداد المحرك المزدوج الأداء قوة 700 حصان و700 رطل قدم من عزم الدوران. مع الإعداد الاختياري رباعي المحركات، يتمتع R1T بقوة تصل إلى 835 حصانًا.

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