دبي - كتب محمد فتوح - كشفت إكسيد موتورز، العلامة المرموقة للسيارات الفاخرة والممثّلة بأيه جي أوتو في الإمارات العربية المتّحدة عن 5 نصائح هامة من شأنها تعزيز تجربة شراء سيارة جديدة ورياضية رباعية الدفع وفي نفس الوقت متعددة الاستخدام. على نحو آخر، كانت العلامة قد أعلنت دخولها سوق الإمارات العربية المتّحدة عبر طرحها 4 طرازات سيارات، مقدّمةً بذلك مزيجًا مثاليًا من الفخامة والأناقة والأداء العالي، في سيّارة واحدة ، كما تأتي سيارات إكسيد الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام بما في ذلك طرازات VX وLX و TXL و RX ، بأسعار تتراوح بين 80,000 درهمًا إماراتيًا و160,000 درهمًا إماراتيًا ، ولمزيد من المعلومات حول مجموعة سيارات إكسيد وإجراء اختبارات القيادة، الرجاء زيارة صالة عرض إكسيد موتورز دبي في D74، طريق الاتحاد – الخبيصي – دبي أو زيارة الموقع الإلكتروني www.exeed-uae.com .

5 نصائح هامة من إكسيد موتورز عند شراء سيارة الدفع الرباعي

السوق الصيني في الإمارات العربية المتحدة شهد في السنوات الأخيرة ازدهارًا كبيرًا، لا سيّما وأنّه يقدّم للمقيمين بديلًا ميسور التكلفة عن السيارات الفاخرة في الدولة ، و تقدّم إكسيد موتورز خمس نقاط رئيسية يجب على أصحاب السيارات وعشاق السرعة والعائلات والسائقين المتمرسين في مجال التكنولوجيا مراعاتها عند شراء سيارة رياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام وهي :

1 – كفاءة السيارة في استهلاك الوقود وخيارات المحرّكات

قبل إقدامكم على شراء أيّ سيارة رياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام، من المهمّ الأخذ في الاعتبار سعة المحرّك وكفاءة استهلاك الوقود، لا سيّما وأنّ لهذين العاملين تأثير كبير على تجربة القيادة وتكاليف الملكية على المدى الطويل. بمعنى آخر، يُعدّ المحرّك الأصغر خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة والمسؤولية البيئية في الرحلات القصيرة، كمن وسط مدينة دبي إلى مرسي دبي، أو الرحلات اليومية عبر المدينة. في المقابل، يُعدّ المحرّك الأكبر الموفّر للوقود والطاقة الخيار الأكثر تحبيذًا للاستمتاع برحلات طويلة مريحة، كمن دبي إلى أبوظبي. ولحسن الحظ، توفّر السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام من إكسيد مجموعة من خيارات المحركات، بما في ذلك المحرّكات بسعة 1.5 لتر المزوّدة بشاحن تربيني ومبرّد داخلي، ومحركات الحقن المباشر للبنزين بسعة 1.6 لتر و2.0 لتر وشاحن توربيني، جميعها مقترنة بناقل حركة مزدوج بـ 7 سرعات. وتجسّد هذه المحرّكات المعنى الحقيقي للأداء العالي وتشدّد على أهميّة اختيار المحرك المناسب لتحقيق مزيج متناغم من القوة والكفاءة في استهلاك الوقود يضمن الاستمتاع بتجربة السيارات الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام استثنائية. وفي ظلّ الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، والذي من المتوقّع أن يبلغ ما بين 1.53 درهم إماراتي إلى 8.32 درهم إماراتي في الأشهر المقبلة، تقدم إكسيد لسائقي السيارات الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام الحل الأمثل الذي يجمع ما بين الأناقة الفائقة والأداء الاستثنائي، بحيث يمكنهم الاختيار من بين أي من طرازات إكسيد وهي VX وLX و TXL و RX ، وذلك بشتّى خيارات المحرّكات، كلٌّ منها بسعة خزان وقود تتراوح من 51 إلى 65 لترًا، ما يضمن كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود تتراوح بين 14 إلى 16 كم/لتر .

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2 – الحجم والمساحة

في عالم السيّارات، لا يُصنّف الحجم والمساحة ككماليات، بل كجوهر تجربة السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام. وما من شكّ أن إكسيد موتورز تدرك هذه الحقيقة تمامًا، لا سيّما وأنّ اختيار الحجم والمساحة المناسبين يسموان برحلة البر العائلية أو المغامرات الطبيعية العادية في أرجاء الإمارات العربية المتحدة نحو آفاق الاستثنائية والتميّز. ولعلّ ذلك ما دفعها لطرح طراز VX الشاسع القادر على استيعاب ما يصل إلى سبعة ركاب، أو طرازات LX و TXL و RX الأكثر أناقة، والقادرة على استيعاب ما يصل إلى خمسة ركاب بكلّ راحة. علاوة على ذلك، يتميز طراز TXL بقاعدة عجلات أطول يبلغ طولها 2,800 ملم، ما يوفر ثباتًا معززًا وراحة استثنائية أثناء القيادة ومقصورات داخلية فسيحة ومساحة واسعة للأرجل، ويجعلها بالتالي الخيار الأمثل للعائلات التي تبحث عن تجربة قيادة متميزة.

3 – ميزات السلامة والتقييمات

بالمثل، تُعدّ السلامة جانبًا حاسمًا لا يجدر التهاون به عند البحث عن سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام المثالية. ومن بين أحد العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار هو تصنيفات السلامة، مثل تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP)، الذي يعكس مدى أمان السيارة في حالات التصادم. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام من إكسيد تتمتّع بتصنيف +5 نجوم، ما يميّزها عن غيرها من العلامات، ويضمن تمكّن السائقين تخطّي حدود راحتهم من حيث الأسلوب والراحة، كل ذلك مع ثقتهم في تدابير السلامة المدمجة في تصميم السيارة الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام. كذلك تمتاز السيارات الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام من إكسيد بهيكل فائق القوة، ومسافة كبح قصيرة ومتطورة، ومقصورة أسطوانة أكسجين مبتكرة مجهزة بتقنية تنقية نشطة ثلاثية، ما أحدث ثورة في مفهوم سلامة السائق والركاب. علاوة على ذلك، تدمج السيارات الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام من إكسيد أربع ترقيات أساسية للسلامة، بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام مراقبة ضغط الإطارات لتعزيز الأمان على الطريق.

4 – الغرض والاستخدام

ولطالما افتخرت إكسيد بسياراتها الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام، فقد ولدت لتعطي المزيد. بمعنى آخر، لا تقتصر مهمّة هذه السيارات على النقل فحسب، بل تترجم أسلوب حياة السائق وحس المغامرة لديه. ما بين طرازات إكسيد مثل VX و RX الأنيقة وطرازات LX و TXL الحضرية العصرية، تقدّم إكسيد للسائقين فرصة الضلع في مغامرات تتخطى حددهم الشخصية، وذلك بفضل سبعة أوضاع قيادة فريدة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي، والقياسي، والرياضي، والقيادة على الثلج، والقيادة على الطين، والقيادة على الرمل، والقيادة على الطرق الوعرة. هذا وتمكّن السيارات الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام من إكسيد السائقين من الضلع في مغامرات مثيرة بفضل عزم الدوران ذو القوة القصوى بقدرة 3,000 نيوتن متر وأحدث تقنيات الزحف على الطرق الوعرة. كذلك يضمن نظام التخميد الهيدروليكي المتقدم قيادة سلسة ومريحة، بينما يتيح نظام الدفع الرباعي الذكي التنقّل في كامل التضاريس المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسهولة، ما يجعل هذه السيارات الخيار الأمثل، سواء كنت تتنقل في المدينة أو تنطلق في مغامرات على الكثبان الرملية. ولتعزيز تجربة القيادة، تتضمّن السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام من إكسيد نظامًا صوتيًا متعدد الاتجاهات بثمانية مكبرات صوت عالية ومنخفضة التردد تم ضبطه بدقة بواسطة الخبير جولدن إير، ما يتيح للسائقين الاسترخاء والاستمتاع بأنغام الإيقاعات الرائعة من نظام الصوت المحيطي من سوني، وبالتالي الشعور كما لو أنهم يحضرون عرضًا حيًا للفنانين المفضلين لديهم.

5 – الميزانية وإجمالي تكاليف الملكية

ما من شكّ أنّ إكسيد موتورز قد أعادت تعريف مفاهيم البذخ المتناغم مع التوافر، وذلك من خلال السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام التي وفّرت قيمة فريدة تدمج بسلاسة بين الفخامة والأداء. علاوة على ذلك، تقدم العلامة التجارية الصينية للسيارات لعملائها ضمانًا يدوم لمدة 7 سنوات ويغطي ما يصل إلى 200,00 كيلومتر. ومن خلال فهم المتطلبات المتنوعة لمشتري السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام، سواء كانوا عائلة تبحث عن الراحة الرحبة أو مغامرًا يتوق إلى تجربة مبهجة، تم تصميم مجموعة طرازات السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام من إكسيد خصيصًا لتلبية تفضيلات نمط الحياة للسائقين المميزين، بما في ذلك شتّى خيارات المحركات وغيرها من الميزات الفريدة. وبأسعار تتراوح بين 80,000 و160,000 درهم إماراتي، تضمن تصاميم السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام المستقبلية تجربة القيادة معزّزة تولي الأولوية للسلامة والرفاهية والراحة.

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