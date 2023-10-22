تويوتا لاندكروزر J60 تولد من جديد كسيارة بيك أب كهربائية

دبي - كتب محمد فتوح - لا يزال الكثيرون منقسمين حول ما إذا كان من المقبول استبدال سيارة كلاسيكية بالسيارات الكهربائية. ربما يمكن لهذا الطراز الكهربائي من تويوتا لاندكروزر J60 أن يغير تصور أولئك الذين يعارضون هذه البدعة المتنامية، وإنها بنية نظيفة للغاية، ولا تقدم أي تلميحات بأنها ليست سوى مثال أصلي للطرق الوعرة في الثمانينيات.

عودة صديقة للبيئة لسيارة تويوتا لاندكروزر J60 الكلاسيكية

تعاونت شركة Tonox وFlex Automotive اليابانية لأول مرة في هذا التصميم. تعد شركة Tonox شركة متخصصة في تصنيع المركبات عالية التخصص، في حين تعد شركة Flex Automotive شركة رائدة في مجال الجيل التالي من وسائل التنقل.

وقبل عملية الترميم، كانت سيارة لاندكروزر القديمة عبارة عن سيارة دفع رباعي صدئة ومهترئة ولم يتبق لها سوى القليل من الحياة. كنقطة انطلاق، تم تجريدها من جوهرها للتأكد من أنها سيارة مانحة قابلة للحياة للبناء. من الواضح أنه كان كذلك، ولكن كما ترون من صور ما قبل البناء، كان لدى الفريق الكثير من التصحيحات الصدئة لإصلاحها.

إعلان

وبعد إعادة طلاء السيارة باللون الأبيض الأكثر حيوية، قام الفريق باستبدال المصد الأمامي والشبك الأمامي باللون الأسود بطبقة نهائية من الكروم، مما أدى إلى مظهر أكثر تميزًا. كما أن الأغطية المركزية على العجلات الجديدة مطلية بالكروم. لا تزال الشبكة الأفقية تتمتع بتصميم مفتوح، على الرغم من عدم وجود محرك يحتاج إلى التبريد. كان بإمكان الفريق منعها، ولكننا نفضل عدم وجود أي تلميحات خارجية بأنها سيارة كهربائية.

وأنت في انتظار مفاجأة عندما تفتح غطاء المحرك. تم تجهيز معظم موديلات J60 بمحرك كبير سعة 4.0 أو 4.2 لتر بسحب طبيعي بستة أسطوانات، والذي يشغل مساحة كبيرة. يحتوي الطراز J60 على مساحة كافية لمقعد كبير، حيث يتم تركيب المحركات الكهربائية الصغيرة في مكان منخفض. يتم تثبيت مجموعة البطارية أسفل منطقة الحمولة، لذلك لا يتعين على السيارة التضحية بأي من خصائصها العملية.

ولم يتم الكشف عن مواصفات السيارة بعد. سيتم الكشف عن كل شيء عندما يظهر هذا الجمال الكلاسيكي لأول مرة في معرض التنقل الياباني 2023 الأسبوع المقبل. وسوف تنضم إلى جميع عمليات الإطلاق والمفاهيم المهمة من مختلف صانعي السيارات، بما في ذلك سيارة تويوتا كايويباكو متعددة الاستخدامات.

وفي الختام، إذا أعجبتك أعمال الترميم، فسوف يسعدك معرفة أن شركة Flex أنشأت متجرًا في الولايات المتحدة من خلال صالة عرض في سان دييجو، كاليفورنيا. أحد عروضها هو Renoca Windansea، وهي نسخة معدلة من الجيل الثالث من تويوتا تاكوما يبدأ سعرها من 52,800 دولار (198,000 ريال)، وتشتهر الشركة أيضًا بترميمات سيارات لاندكروزر الكلاسيكية كجزء من عروض منتجاتها.

شاهد أيضاً:

تويوتا تصمم مركبة كهربائية فضائية تتسع ل 4 أشخاص

ناقل حركة من تويوتا ينشر رياضة السيارات وقد ينتج في 2024