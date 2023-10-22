تأجيل إنتاج شيفروليه سيلفرادو الكهربائية في أحد المصانع لعام كامل

دبي - كتب محمد فتوح - قالت شركة جنرال موتورز إنها ستؤجل إنتاج سيارة شيفروليه سيلفرادو الكهربائية المرتقبة لمدة عام واحد، ومن المقرر أن يبدأ التصنيع في أواخر عام 2025 في Orion Assembly، حسبما ذكرت صحيفة ديترويت نيوز.

سبب تأجيل إنتاج شيفروليه سيلفرادو الكهربائية بالكامل

كان من المقرر في البداية أن تدخل سيارة سيلفرادو الكهربائية بالكامل مرحلة الإنتاج في أواخر عام 2024 في مصنع أوريون للتجميع، حيث يتم تصنيع سيارة شيفروليه بولت حاليًا، السبب وراء هذا التأخير، وفقًا للمتحدث باسم جنرال موتورز كيفن كيلي، هو “إدارة استثمار رأس المال بشكل أفضل مع التوافق مع الطلب المتطور على السيارات الكهربائية”، وأضاف كيلي أن جنرال موتورز “حددت التحسينات الهندسية التي سننفذها لزيادة ربحية منتجاتنا”.

وأشار صانع السيارات إلى أن هذا القرار لا علاقة له بضربات UAW المستمرة التي ابتليت بها شركات ديترويت الكبرى، ونتيجة لذلك، فإن مصنع أوريون لتجميع جنرال موتورز سيظل خاملاً طوال العامين المقبلين حيث سيتم وضع بولت الحالي في المرعى في نهاية العام، ومن الجدير بالذكر أن عملية إنتاج سيلفرادو الكهربائية WT (بيك أب للعمل) جارية بالفعل في Factory Zero، لا يتم تقديم هذا النموذج لعملاء التجزئة، بل فقط لسوق الأساطيل، يقال إن نماذج البيع بالتجزئة ستدخل الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.

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وستتاح الفرصة للموظفين في Orion Assembly للعمل في مرافق جنرال موتورز الأخرى في الوقت الحالي، “تماشيًا مع خطة تحويل المصنع الأصلية، سيتم منح الموظفين الممثلين في Orion فرصًا أخرى في ميشيغان، بما في ذلك المناصب في Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly، حيث يتزايد الإنتاج بشكل مطرد، ومن المخطط التوسع بشكل كبير في عام 2024، بما في ذلك الإنتاج الثاني وأضاف كيلي.

وقالت شركة صناعة السيارات إن العمال يمكنهم العودة إلى Orion Assembly بعد اكتمال عملية إعادة التجهيز، ويُعد Factory Zero أول مصنع مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية من جنرال موتورز، ويقوم حاليًا ببناء توأم جي إم سي همر الكهربائية، وCruise Origin، وقريبًا، جي إم سي سييرا الكهربائية الجديدة.

وفي يناير من العام الماضي، أعلنت جنرال موتورز أنها ستستثمر ما يقرب من 7 مليار دولار أمريكي (26.25 مليار ريال) في أربعة مصانع، بما في ذلك أوريون أسمبلي، وبحسب ما ورد خططت شركة صناعة السيارات لإنفاق 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) في أوريون لإعداد المنشأة لسيارة سيلفرادو الكهربائية وشقيقتها التي تحمل علامة جي إم سي، سييرا الكهربائية، وهذا أمر ضروري، حيث أن كلا المركبتين مدعومتان بمنصة Ultium المتطورة من جنرال موتورز، على عكس بولت الكهربائية وEUV الحاليتين.

وستشمل الترقيات طلاءًا مجددًا وورش هياكل ومناطق تجميع جديدة للمكونات الأساسية مثل مجموعة البطاريات، وبينما سيستمر إنتاج سيلفرادو الكهربائية في Factory Zero، فإننا نتساءل عما إذا كانت جنرال موتورز ستكون قادرة على مواكبة الطلب على سيلفرادو الكهربائية.

وفي الختام، كان الطلب على البيك أب الكهربائية قوياً، ولكن ربما تتعلم شركة صناعة السيارات الدروس من منافستها فورد، تتضاءل مبيعات F-150 لايتنينج التي كانت ذات شعبية كبيرة، قررت شركة فورد خفض الإنتاج ولكنها أشارت إلى أن مشكلات سلسلة التوريد هي المشكلة.

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