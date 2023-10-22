كيا Seltos رباعية الدفع تنطلق في هذه السوق العربية.. ننشر التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - في مفاجأة لعشاق سيارات كيا بالأردن، قررت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، إطلاق أحدث سياراتها من طراز كيا Seltos بعد إعادة ابتكارها في الأردن، حيث بات يتميز الجيل الجديد بأنه أكبر وبتصميم أكثر جرأة من سابقاته، وستتوفر سيارة الدفع الرباعي المدمجة ذات الخمسة مقاعد في جميع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من أكتوبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه، أتاحت الشركة الفرصة خلال حدث الإطلاق، للمشاركين إمكانية استكشاف المزيج الفريد لكيا Seltos الجديدة من حيث الأداء المحسن والتصميم الفائق الجرأة وميزات السلامة، إلى جانب الخيارات المتميزة للطاقة والراحة الفائقة. وتعتبر السيارة Seltos المعاد ابتكارها، أحدث طراز يتميز بمجموعة آسرة من الميزات المبتكرة التي توفر تجربة قيادة محسنة.

وقال ياسر شابسوغ، نائب الرئيس للعمليات التجارية في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: “مع إطلاق أحدث مركبات كيا Seltos، أصبح بإمكان عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجربة أداء مطور وراحة معززة، كما القيادة بثقة مع ميزات السلامة المتقدمة. اكتسب إطلاق الطراز الأول من كيا Seltos في عام 2019 رواجاً واسعاً، انطلاقاً من تجربة القيادة السلسة والمريحة. ومع الإصدار المعاد ابتكاره، أصبح كل عنصر من عناصر السيارة أكبر وأفضل وأكثر جرأة، لتشكل ملاذاً ممتعاً ومبهراً للمهتمين بالتكنولوجيا. نعمل في كيا باستمرار على تحقيق الريادة في المركبات الجديدة، التي تتناغم مع جهودنا لتعزيز مجموعتنا الحالية عالية التقنية. ويتيح لنا ذلك، الحفاظ على التزامنا برؤيتنا العالمية لتقديم تجارب مبتكرة آسرة تتجاوز توقعات عملائنا".

أضاف أحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق والمنتج في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "يدفعنا التزامنا الثابت في كيا، بالابتكار والتميّز إلى تعزيز تجربة المركبات لعملائنا الكرام باستمرار. وتُشكل كيا Seltos الجديدة، دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، حيث تعيد رسم مشهد مركبات الدفع الرباعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بفضل التصميم الخارجي القوي والتصميم الداخلي الواسع والمريح، توفر Seltos رحلة قيادة فائقة. وسنواصل في تفانينا في تقديم الأداء والتميز، ما يوفر لعملائنا تجربة قيادة لا مثيل لها".

Seltos

تصميم مستقبلي فائق الحداثة

تم إعادة ابتكار السيارة كيا Seltos الجديدة لاستقطاب الاهتمام والتقدير، من خلال هيكلها المستقبلي والرياضي. وتتميز المصابيح الأمامية والخلفية بالخرائط النجمية المميزة التي تضيف شكلاً فائق الحداثة إلى Seltos عند الإضاءة، بالإضافة إلى مصباح الضباب الأمامي. تتميز كيا Seltos الجديدة بألوان خارجية جديدة تماماً بما في ذلك Pewter Olive و Pluton Blue بالإضافة إلى Clear White و Sparkling Silver و Aurora Black Pearl و Vivid Red و Snow White Pearl وGravity Gray.

وتأتي السيارة بشاشة بانورامية جديدة من الداخل تقدم تصويراً وتصميماً عالي التقنية ذات قياس 10.25 بوصة وشاشة، يتخللها الصوت والفيديو والملاحة بقياس 10.25 بوصة AVN . يضم النموذج أيضاً وحدة تحكم متكاملة عالية التقنية حيث يمكن التنقل بسهولة بين ميزات تكييف الهواء والترفيه. حققت كيا Seltos الجديدة تقدماً كبيراً في تصميمها وميزاتها مقارنة بسابقتها.

جدير بالذكر أن التصميم السابق من السيارة Seltos كان ذات فتحة سقف من جهة واحدة، في حين أن الطراز الجديد يضم فتحة سقف بانورامية، ما يوفر رؤية واسعة ويعزز تجربة القيادة. يمكن أن تنزلق فتحة السقف البانورامية أو تغلق في لمسة واحدة بحثاً عن الأمان عند القيادة. كما يمكن للمسافرين التحكم في امكانية الحصول على الراحة من خلال المقاعد الخلفية ذات الخمس درجات.

وبهدف الحصول على تجربة قيادة أكثر راحة، إذا كان السائق يفضل إعداداً مختلفاً لدرجة الحرارة عن تلك الخاصة بالركاب، فإن التحكم التلقائي المزدوج الجديد في مناخ السيارة كيا Seltos، يثبت أنه لا يقدر بثمن لأنه يسمح بسلاسة بتعديلات منفصلة في درجة الحرارة.

مضاعفة الأمان

تم إعادة تصميم أحدث مركبة من كيا Seltos لتوفير أقصى قدر من الأمان من خلال دمج ADAS (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة) لضمان أقصى قدر من السلامة على الطريق بما في ذلك: مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي(FCA) ، ومساعدة الحفاظ على المسار(LKA)، ومساعدة متابعة المسار(LFA)، ومثبت السرعة الذكي(SCC) ، تراقب هذه الأنظمة الطريق بدقة وتقدم تنبيهات للسائق لمنع الاصطدامات المحتملة، ما يعزز السلامة العامة على الطرقات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة كيا Seltos الجديدة بمكابح توقف السيارات الكهربائية، وهو تحسن كبير مقارنة بالمكابح اليدوية السابقة لـسيارة Seltos، إذ تساعد االمكابح الكهربائية من خلال إيقاف السيارة وجعلها في وضع ثابت، كما المساعدة في الكبح في حالات الطوارئ، وكذلك المساعدة في وقوف السيارات بسلاسة.

ستصبح السيارة كيا Seltos الجديدة متاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من أكتوبر 2023، عبر صالات عرض كيا.