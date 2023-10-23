10عوامل أعادت بها تسلا تشكيل صناعة السيارات

دبي - كتب محمد فتوح - سعودي أوتو / خاص :

شركة تسلا ليست قديمة قدم معظم شركات صناعة السيارات الراسخة، لكنها حققت بالفعل تحولا ثوريا في صناعة السيارات الكهربائية . استطاعت تسلا تحويل السيارات الكهربائية من سيارات موضع شك إلى سيارات عصرية ومرغوبة، مع تصميمات أنيقة وميزات عالية التقنية وقوة وسرعة مذهلة.

كما قامت شركة تسلا بتسريع وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية، حيث سيطرت على السوق من خلال السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم، طراز Tesla Model Y..

كما أدت شبكة Tesla Supercharger والتركيز على توسيع البنية التحتية للشحن إلى تخفيف القلق بشأن المدى وشجعت شركات صناعة السيارات والحكومات الأخرى على الاستثمار في شبكات مماثلة.

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بداية تسلا قبل 20 عاما

تعد شركة تسلا Tesla أول شركة تصنيع سيارات كهربائية بالكامل تنجح في أن تصبح شركة مصنعة دائمة في السوق الشامل، وهي موجودة لتبقى. منذ تأسيسها في عام 2003، أحدثت الأساليب المبتكرة التي تتبعها شركة صناعة السيارات صدى في جميع أنحاء صناعة السيارات الدولية. ومن المقرر أن يتوسع تأثير تيسلا على قطاع السيارات بشكل أكبر في المستقبل حيث تكون الشركة في طليعة تطوير السيارات الكهربائية وتسعى، على الأقل من الناحية النظرية، من أجل عالم أكثر خضرة

تطور الموثوقية بتسلا

على الرغم من أنها بدأت المبيعات فقط في عام 2008 وأن سيارتها الأولى لم تترك بصمتها في السوق إلا بصعوبة، إلا أنها حققت بسرعة اعترافًا ملحوظًا بالتزامها بالحلول الجديدة وغير التقليدية. تعمل السيارات الكهربائية على تغيير مشهد سوق السيارات، وقد كشفت سيارات تسلا الكهربائية الرائدة عن الكثير من الصور النمطية المحيطة بها.

10 عوامل أعادت بها تسلا تشكيل صناعة السيارات:

1 – تسلا وعصر جديد للسيارات الكهربائية

خلال بداياتها، كانت السيارات الكهربائية تعتبر “مهووسة” و”غير رائعة”، لكن “تيسلا” حولت السيارات الكهربائية إلى سيارات عصرية ومرغوبة. وقد زينت سياراتها شاشات الأفلام والبرامج التلفزيونية، وكثيرا ما كان ينظر إليها على أنها رموز للمكانة. حققت تسلا ذلك من خلال تصنيع سيارات كهربائية تتمتع بالعديد من السمات الجذابة، بما في ذلك التصميمات الأنيقة والمتقنة الصنع، وميزات التكنولوجيا الفائقة، والتطبيق العملي، ومؤخرًا، القيمة المباشرة مقابل المال.

علاوة على ذلك، تعرض سيارات تيسلا قوة وسرعة مذهلة، حتى أنها تتفوق على العديد من السيارات التي تعمل بالبنزين.لقد أدى هذا التحول إلى تغيير الصورة النمطية للسيارات الكهربائية بشكل فعال باعتبارها غير ملهمة وغير مثيرة.

أضف إلى ذلك تقنيات تسلا التسويقية البارعة التي يبدو أنها تُحدث ضجة دائمًا، وستحصل على وصفة للنجاح الجامح . ونتيجة لإنجازات تيسلا، دخلت السيارات الكهربائية الآن في الاتجاه السائد، ويقوم صانعو السيارات المتنافسون الآن بتوجيه موارد كبيرة إلى السيارات الكهربائية، مما يدفع التوسع في سوق السيارات الكهربائية.

2 – تسلا ترفع مستوى الثقة بالسيارات الكهربائية

إذا أخبرك شخص ما في عام 2008 أنه خلال 15 عامًا، ستكون السيارة الأكثر مبيعًا في العالم هي سيارة تيسلا الكهربائية، فسوف تضحك عليه. ومع ذلك، هذا هو بالضبط ما حدث، وأصبحت سيارة Tesla Model Y الآن هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم . نعم، كانت هناك سيارات كهربائية حتى قبل ظهور تيسلا، ولكن لم يترك أي منها علامة مناسبة على الصناعة حتى طراز S، ثم وصول الطراز 3 والطراز Y الأقل تكلفة.

قبل تأثير تسلا، كانت السيارات الكهربائية تعتبر غير عملية وكان الكثير من الناس مترددين في اعتمادها كسائقين يوميين، ولكن لم يعد هذا هو الحال والمركبات الكهربائية في طريقها لتحل محل المركبات التي تعمل بمحرك ICE في المستقبل القريب جدًا. تمكنت شركة Tesla من القيام بذلك من خلال تغطية جميع قواعدها لجعل المركبات الكهربائية في متناول الجميع، ويبدو أن جهود Elon Musk وشركاه تؤتي ثمارها.

3 – تسلا وتعزيز البينية التحتية للسيارات الكهربائية

واحدة من أكبر نقاط الخلاف التي أثارها منتقدو السيارات الكهربائية هي الافتقار إلى البنية التحتية للشحن. في حين أن هذا قد يكون دقيقًا إلى حد ما، إلا أن الحصول على سيارة تسلا يزيل المشكلة تمامًا. تعد البنية التحتية للشحن الخاصة بشركة Tesla حجر الزاوية في تأثيرها التحويلي على صناعة السيارات الكهربائية، وقد غيرت شبكة Supercharger ذات الرؤية المستقبلية تصور التطبيق العملي للمركبات الكهربائية من خلال تمكين الشحن السريع والمريح.

إن تركيز Tesla على توسيع البنية التحتية للشحن لم يشجع عملاءها على اعتبار المركبات الكهربائية بدائل قابلة للتطبيق للسيارات التقليدية فحسب، بل دفع أيضًا شركات صناعة السيارات الأخرى والحكومات إلى الاستثمار في شبكات شحن مماثلة. تفتح Tesla أيضًا شبكتها أمام الشركات المصنعة الأخرى ، مما عزز مكانة Tesla باعتبارها المحرك وراء ثورة السيارات الكهربائية

4 – تسلا والتحديثات عبر الهواء

تحديثات البرامج عبر الهواء لسيارتك مفهومًا غريبًا بالنسبة للكثيرين، لكن شركة Tesla تمكنت من نشر ذلك أيضًا. توفر Tesla تحديثات عبر الهواء لضمان بقاء سيارتك محدثة بأحدث الميزات. يعد التحقق من التحديثات أمرًا بسيطًا مثل تحديث هاتفك: يمكنك استخدام شاشة اللمس المركزية في سيارة Tesla وتنزيلها عبر شبكة Wi-Fi.

في حين أن معظم الناس يربطون هذا النوع من عملية ترقية البرامج بالهواتف الذكية، فإن تطبيق Tesla للتحديثات عبر الهواء للسيارات يعد بعدم وجود أي ضرر مادي للمركبة. وبطبيعة الحال،

يأتي هذا المستوى من الاتصال مع محاذيره، حيث تكون مشكلات الخصوصية ذات أهمية قصوى فيما بينها. في حين أن ال أكثر من مجرد وسيلة للتحايل. على سبيل المثال، يمكن لسيارة Tesla الخاصة بك الحصول على إصلاحات عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أحد الوكلاء، طالما لم يجدل الدائر حول هذه الأمور سيستمر محتدمًا، فقد تم اعتماد تحديثات OTA للسيارات على نطاق واسع وستصبح هي القاعدة قريبًا

5 – الانتقال لعصر القيادة الذاتية

لطالما اعتبرت السيارات ذاتية القيادة “شيئًا من المستقبل” وتسلا في طليعة ذلك أيضًا. تيسلا ليست وحدها في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية ، ولكن يمكن القول إن أنظمة الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة (FSD) هي أكثر خيارات مساعدة السائق المتوفرة حتى الآن. الاسم نفسه مضلل بعض الشيء في الوقت الحالي، وبينما يعتقد العديد من الأفراد أن سيارات تسلا يمكن أن تعمل بشكل مستقل تمامًا، خاصة بعد رؤية العروض التوضيحية لأحدث إصدار من FSD، فإن هذه القدرة لم تتحقق بالكامل

حتى عندما يكون FSD نشطًا، تظل سيارات Tesla بحاجة إلى تدخل السائق. جانب آخر مثير للإعجاب لمركبات Tesla يتمثل في وظيفة Summon. التي تتيح التحكم في سيارتك باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، مما يتيح لك إخراج السيارة من الأماكن الضيقة دون أن تكون بداخلها. تحذو العديد من الشركات المصنعة الأخرى حذوها بميزات مماثلة، ولا يمكننا أن نقول على وجه اليقين متى ستصبح المركبات ذاتية القيادة خيارًا عمليًا للمستهلكين، لكننا نعلم أن Tesla ستكون من أوائل الشركات التي تقدم ذلك.

6 – تطوير تسلا لأنظمة المعلومات والترفيه

هذه الميزة الخاصة هي سلاح ذو حدين، حيث أن لها مؤيدين ومنتقدين على حد سواء. في حين أن بعض الناس يقسمون على شاشة اللمس المركزية الشاملة كليًا في تسلا، فإن البعض الآخر يعتبرها قبيحة غير عملية. يعد قرار تسلا بالحصول على شاشة واحدة للتحكم في كل ميزة من ميزات السيارة تقريبًا أكثر إثارة للخلاف، ويتجه العديد من الشركات المصنعة إلى اتباع نهج هجين.

كان الطراز S الأصلي مزودًا بشاشة مقاس 17 بوصة، وقد ظهرت في كل سيارة Tesla لاحقة نسخة من نفس الشاشة. وقد أدى هذا أيضًا إلى ظهور شاشات أكبر حجمًا مثل شاشة Hyperscreen مقاس 56 بوصة في سيارة مرسيدس EQS ، والتي تمتد على عرض المقصورة بأكملها. بغض النظر عن الجانب الذي تنتمي إليه من النقاش، فإن الشاشات الضخمة الموجودة في وسط السيارات موجودة لتبقى، وكل سيارة كهربائية جديدة تقريبًا تشتمل على واحدة من هذه الشاشات.

7 – خدمات البيع والصيانة اونلاين

يمكنك طلب كل شيء تقريبًا عبر الإنترنت هذه الأيام، لكن طلب سيارة عبر الإنترنت لا يزال يبدو وكأنه مفهوم يصعب فهمه. تقوم شركة Tesla بمهمة تغيير ذلك ، وتوفر خدمة الطلب عبر الإنترنت مجموعة من الميزات التي تعطي الأولوية للراحة، مما يسمح بالطلب من أي مكان وبالسرعة المفضلة. كما تم أيضًا دمج الشفافية والتخصيص بشكل كبير، كما أن تجنب علامات الوكلاء وتوفير التكاليف المحتملة يزيد من جاذبيتها.

مثل كل اتجاه جديد آخر في السوق، فإن طلب السيارات عبر الإنترنت يأتي مع نصيبه العادل من العيوب مثل عدم القدرة على اختبار قيادة السيارة التي تريدها، ولكن سلوك المستهلك يتغير بسرعة، ولن يمر وقت طويل قبل طلب سيارة عبر الإنترنت يصبح أمرًا طبيعيًا مثل شراء الملابس أو الهاتف من أحد الأسواق عبر الإنترنت.

8 – تسلا تبتكر مفهوم جيجا فاكتورز Gigafactories

يعد تصنيع السيارة الكهربائية لعبة مختلفة تمامًا عن صنع مركبة تقليدية تعمل بمحرك ICE، وباعتبارها رائدة الصناعة، يتم تكرار نهج Tesla في إنتاج المكونات المختلفة من قبل الآخرين أيضًا. تم تخصيص مصطلح “Gigafactory” في البداية لمنشآت إنتاج البطاريات التابعة لشركة Tesla نظرًا لأنها ستنتج الكثير من البطاريات بحيث تساوي سعة الطاقة الجماعية لتلك الوحدات مليارات أو “جيجا”، لكنها تطورت إلى أكثر من ذلك بكثير الآن، مع إنتاج جيجا تكساس بالفعل خارج الطراز Ys والمزيد من النماذج المخطط لها في المستقبل.

تدير شركة Tesla حاليًا خمسة مصانع عملاقة : ثلاثة في الولايات المتحدة، وواحد في الصين، وواحد جديد يعمل جزئيًا في ألمانيا. مع تحول الصناعة نحو الكهرباء، تحذو أسماء كبيرة مثل مرسيدس بنز وفولكس فاجن حذو تيسلا، حيث أنشأت مرسيدس مصنعها الخاص لإنتاج البطاريات في ألاباما، وتخطط شركة فولكس فاجن لبناء ستة منشآت مختلفة في أوروبا بحلول عام 2030 بإنتاج متوقع يبلغ 40 جيجاوات. -ساعات من قدرة الطاقة سنويا.

9 – الترويج لمبيعات العملاء أكثر من الوكلاء

لقد كان وكلاء السيارات جزءًا طويلًا من مبيعات السيارات، لكن تيسلا اختارت السير في مسار مختلف، حيث أعادت تشكيل مفهوم شراء السيارات ككل. ومن خلال تجنب نهج الوكالة التقليدي، غيرت شركة Tesla الطريقة التي يمكن للناس من خلالها القيام بهذه العملية، وإزالة العقبات مثل هوامش الربح التي غالبًا ما ترفع تكاليف المستهلك. يعد شراء سيارة Tesla تجربة أكثر بساطة: فمن خلال الموقع الإلكتروني للشركة، يمكن للعملاء تخصيص سيارتهم، وإكمال التكوين، وإتمام الطلب عبر الإنترنت.

يمكنك أيضًا زيارة متجر تيسلا، الموجود غالبًا في مراكز المدن، وشراء سيارة تيسلا الجديدة من هناك. أدى هذا النهج إلى وقوع شركة Tesla في مشكلة نظرًا لأن العديد من الولايات في الولايات المتحدة لا تسمح ببيع السيارات مباشرة من الشركة المصنعة. ومع ذلك، يبدو أن شركة تسلا ملتزمة بها، وقد يبدأ الآخرون في اتباع نفس الإستراتيجية قريبًا.

10 – تسلا تلغي الحدود بين السيارات العادية والخارقة

لدى معظم الناس مفهوم محدد جدًا للسيارة الخارقة في أذهانهم، غالبًا ما يتضمن سيارة أنيقة وغريبة تنفث النار وتسير بسرعة وتكلف ذراعًا وساقًا. أدخل الطراز S Plaid: سيارة كهربائية تبدو غير واضحة مثل الطراز S العادي بأبوابه الأربعة وتصميمه الداخلي البسيط. ولكن عندما تضع قدمك على الأرض، يتم إطلاق العنان للوحش، نظرًا لأن القوة التي تبلغ 1020 حصانًا التي توفرها تسمح لها بالانتقال من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين .

هذا يعني أن سيارة السيدان الخاصة بك يمكنها الآن أن تتفوق تقريبًا على جميع السيارات الفاخرة التي تبدو أغلى بكثير من الطراز S. لا يزال بعض الأشخاص لا يعتبرونها سيارة خارقة، ولكن الطراز S Plaid يتعامل بالتأكيد بصيغ التفضيل، والبعض الآخر يحبها انضمت شركة Ludic Air Sapphire إلى الحفلة في هذا القطاع الجديد من السوق أيضًا، تاركة الآخرين في غبارهم.

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