أفضل 10 سيارات دريفت في تاريخ المركبات الرياضية

دبي - كتب محمد فتوح - ليست كل السيارات متساوية، وفي عالم الدرِفت، قد تحتاج إلى البحث بشكل أكثر جدية إذا كنت تتسوق لشراء أول سيارة درفت أو تحلم بمشروعك التالي. يتطلب الانجراف قدرًا كبيرًا من المهارة وسيارة توازن بشكل مثالي بين الراحة والتكنولوجيا والقدرات.. في كثير من الأحيان، تكون السيارات القديمة أفضل في الانجراف لأنه لا يوجد الكثير من الأجراس والصفارات،

والأهم من ذلك، أن وسائل مساعدة السائق أقل للتدخل في الجر. ينطوي الانجراف أيضًا على الكثير من المخاطر، لذا لن ترغب في إصلاح سيارة باهظة الثمن بعد كل يوم من أيام السباق.الأكبر ليس دائمًا الأفضل، والسيارات الرياضية توفر مزيجًا مثاليًا من الأداء والراحة والرشاقة مما يجعلها أفضل سيارات الانجراف. يعد الدفع بالعجلات الخلفية، والوزن المنخفض، وقابلية التعديل بسهولة، وسهولة القيادة نقاط انطلاق رائعة،

ولكن لا يوجد سوى الكثير من الأبحاث التي يمكنك إجراؤها قبل التورط في التفاصيل الدقيقة. ولجعل الحياة أسهل قليلاً بالنسبة لك، إليك قائمة بأفضل 10 سيارات رياضية للدرِفت.

10 – تويوتا AE 86 : أشهر سيارات الانجراف الأصلية

من الصعب أن ننظر إلى ما هو أبعد من أهم سيارة في تاريخ الدرِفت. منذ بداياتها المتواضعة في سباقات Touge في جبال اليابان، كانت AE86 سيارة انجراف قوية منذ البداية. أول فيديو دريفت على الإطلاق يعود إلى عام 1987 وكان لملك الانجراف الأصلي نفسه كييتشي تسوتشيا وهو ينحت الطرق الجبلية في اليابان؛ في AE86. في وقت لاحق قام بالتشاور بشأن إنشاء الأولي د، سلسلة الرسوم المتحركة لسباق الشوارع لعام 1998 مع AE86 كسيارة بطل الرواية،

في إشارة إلى سيارة تويوتا الخاصة بتسوتشيا.وبعد مرور 40 عامًا، لا يزال طراز AE86 جيدًا كما كان من قبل. تتميز بأحد أفضل محركات تويوتا – 4A-GE ، وتوازن الوزن الاستثنائي، والتعامل سريع الاستجابة، ولعشاق الانجراف، فرصة قيادة أسطورة فريدة من نوعها.

9 – مازدا MX5 مياتا : أهم سيارات السائق الحقيقية

إن Mazda MX-5 هي السيارة المثالية لأي شخص يبدأ في الانجراف. قد لا يكون الأمر بنفس سرعة انجراف الآخرين حول المسار، ولكن سيكون من الصعب عليك العثور على سيارة تشعرك براحة القيادة. تعتبر MX-5، المتوفرة على نطاق واسع وبأسعار معقولة، “سيارة السائق” الحقيقية مع التركيز الحقيقي على التحكم والتوازن. يبلغ وزن MX-5 حوالي 2500 رطل ، وهو يحقق أقصى استفادة من جسمه خفيف الوزن ليمنحك بالضبط ما تريده في أفضل سيارات الانجراف؛

السرعة خارج الخط وسهولة رميها في الزاوية. الطريقة التي تتميز بها MX-5 عن البقية هي توزيع الوزن المثالي بنسبة 50/50،مما يتيح لك التحكم الجدي والاستقرار عندما تحتاج إليه.

8 – BMW E36 M3 : ممثلة سيارات الدريفت الأوروبية

واحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم، حصلت BMW على ميزات كبيرة عندما طورت منصة E36، ويعد طراز M3 واحدًا من أعظم السيارات على الإطلاق . بعد النجاح الذي حققته سيارة E30 M3 كسيارة رالي وسيارة سياحية، مع عشرات الألقاب في جميع أنحاء العالم، عادت BMW بشكل أكبر وأفضل. السلسلة الأولى التي تتميز بمحرك سداسي الأسطوانات (S50، أو S50B30US في أمريكا الشمالية)، توفر E36 M3 قوة أعلى بكثير ومركز ثقل منخفض لقيادة سريعة ورشيقة.

إذا كنت تبحث عن سيارة مريحة للتجول فيها، ولا يزال لديك الكثير من المرح في يوم المسار، فإن سيارة BMW E36 M3 هي واحدة من أفضل السيارات للانجراف. أدى نجاح الطراز E36 إلى التزام شركة BMW بتصميم المحرك ذو الستة أسطوانات المستقيمة، ثم أضافت لاحقًا توربوًا لتحسين الكفاءة وإنتاج الطاقة.

7 – نيسان Z350 ساموراي سيارات الانجراف

تشاهد دائمًا طرازين على الأقل من طرازات نيسان 350Z أو 370Z في يوم السباق، ومن السهل معرفة السبب. تأتي سيارة 350Z من الخط اللامع لسيارات Z، وتحظى بمتابعة قوية في جميع أنحاء العالم. بعد ظهورها في فيلم The Fast and the Furious: Tokyo Drift في عام 2006، أصبحت 350Z عنصرًا أساسيًا في مسابقات الدرفت منذ ذلك الحين. بالمقارنة مع الطراز السابق 300ZX، قلصت نيسان قاعدة العجلات ولكنها أضافت محركًا أكبر قليلاً، مما زاد من رشاقة السيارة وسرعتها خارج الخط؛ وكأنها بورشه لكن بسعر أقل .

يعد محرك نيسان VQ35DE بمثابة قاعدة مذهلة للتعديل، ومع الانجراف في السيارات الرياضية، فإنك تريد الحصول على الكثير من المال. تعد سيارة 370Z الأحدث أيضًا خيارًا رائعًا إذا كنت على استعداد لإنفاق بضعة دولارات إضافية مقابل وزن أقل وقوة أكبر – فهي أيضًا واحدة من أسرع السيارات المستعملة المتوفرة بأقل من 15000 دولار . تجمع السيارة بين الوزن الخفيف والتوازن الجيد مع القوة الكافية للانطلاق للخلف، مما يجعلها واحدة من أفضل السيارات للدرفت

6 – فورد فوكس RS

تعد سيارة MkIII Focus RS من Ford أحدث كثيرًا من سيارات كثيرة بقائمتنا . تتميز سيارة MkIII بمحرك EcoBoost سعة 2.3 لتر مزود بشاحن توربيني من موستانج، مع أوضاع قيادة خاصة بـ RS للاستفادة حقًا من نظام الدفع الرباعي الفريد الذي يوجه عزم الدوران من فورد. حتى أنها تأتي مع مقاعد Recaro للحفاظ على ثباتك أثناء انزلاق سيارتك حول المسار.

أوضاع القيادة هي الطريقة التي ستحقق بها أقصى استفادة من سيارتك. قم بتمكين وضع Drift وسيقوم Focus RS بإرسال 70٪ من قوته إلى الخلف، حتى تتمكن من الحصول عليه بشكل جانبي مع أفضل ما لديه. أعده إلى الوضع العادي ويمكنك القيادة إلى المتاجر بكل راحة

5- تويوتا 86 / وسوبارو BRZ: متعة الدرفت

السيارة التي نحن بصددها من تويوتا وهي AE86 الأسطورية نفسها، تويوتا 86 هي مزيج رائع من المتعة وبأسعار معقولة؛ ما يكفي من القوة لجعلها تنزلق ولكن هناك الكثير من التوازن والتحكم بمجرد زيادة السرعة. مشروع مشترك بين تويوتا وسوبارو ، والنتيجة النهائية هي تويوتا 86 وسوبارو BRZ التي كانت تُباع سابقًا في أمريكا الشمالية باسم Scion FR-S حتى عام 2016) . تتميز سيارة 86 بأنها خفيفة ورشيقة وسريعة الاستجابة، كما أنها سهلة القيادة وتعديلها.

على الرغم من أنه قد لا يتمتع بأكبر قدر من القوة، إلا أن هناك الكثير من التعديلات المتاحة لاستخراج المزيد من القوة الحصانية من المحرك الملاكم. حتى بدون تركيب أجزاء جديدة، فإن تويوتا 86 جاهزة للخروج من ساحة انتظار الوكيل مع ميزات صديقة للانجراف. فرملة يد ميكانيكية مناسبة، ومساعدة السائق على إيقاف التشغيل بالكامل، وتوجيه سلس للغاية، والكثير من عزم الدوران لتدور العجلات، كل ما تريده في أفضل سيارات الانجراف. تأتي موديلات 2021 بمنصة جديدة ومزيد من القوة!

4 – لكزس IS300 : فخامة الدرفت

تشبه إلى حد كبير ابن عمها تويوتا سوبرا الأكثر صرامة وخسة، فإن لكزس IS300 هي سيارة لا يكشف مظهرها عما يوجد تحت غطاء المحرك. جاء الجيل الأول والثاني من IS300 مزودًا بمحرك تويوتا 2JZ شبه غير القابل للكسر . متوفر في نسخته ذات السحب الطبيعي، يتمتع IS300 بالكثير من القوة ومساحة كبيرة للتحسين. نظرًا لقدرة 2JZ الأسطورية على اكتساب المزيد من القوة، فليس من المستغرب أن يتم دفع IS300 إلى نطاق 1250 حصانًا .

كانت كلتا السيارتين، المعروفة باسم Toyota Altezza في اليابان، متوفرة فقط بـ 2JZ حتى عام 2005، ولكن في ذلك الوقت القصير أحدثتا تأثيرًا كبيرًا وأصبحتا من السيارات الكلاسيكية على الفور. إذا كنت تبحث عن أفضل السيارات للدرِفت، فالبدء بسيارة IS300 سيمنحك منصة قوية مع الإضافات الفاخرة التي تأتي مع اسم لكزس.

3 – مازدا RX – 7

مثل العديد من السيارات في هذه القائمة، بلغت سيارة Mazda RX-7 ذروتها في التسعينيات وازدادت شعبيتها منذ توقف الإنتاج في عام 2002. وقد تميز الجيل الثالث “FD” بأول إعداد تسلسلي مزدوج التوربو في السوق و انخفاض كبير في تأخر التوربو، مما يجعل RX-7 أسرع وأكثر سلاسة؛ بالضبط ما تريده في سيارة الانجراف.

مع تصميم مشابه لبعض السيارات الرياضية الأخرى من اليابان في التسعينيات، فإن RX-7 منخفضة عن الأرض، وأنيقة، ومتوازنة. أصبح المحرك 13B ثنائي الدوار هو المحرك الدوار الأكثر إنتاجًا من Mazda مع أكثر من 30 عامًا من المركبات التي تعمل بمحرك Wankel الدوار الأسطوري.

2- تويوتا سوبرا

سيكون من الصعب العثور على محبي الانجراف الذين لا يعرفون ما هي تويوتا سوبرا . يعتبرها الكثيرون واحدة من أعظم السيارات الرياضية في التاريخ ، ويتميز الجيل الرابع من A80 سوبرا بمحرك 2JZ الأسطوري الآن. تعتبر سوبرا قطعة عبقرية هندسية غير قابلة للمنافسة تقريبًا، حيث تم تصنيعها حول 2JZ في نسخة ذات سحب طبيعي، ونسخة متتابعة ثنائية التوربو قادرة على 276 حصانًا من المصنع. لا تدع هذا الرقم يخدعك، فجهاز 2JZ قادر على فعل الكثير.

مثل العديد من السيارات الرياضية من العصر الذهبي للتسعينيات في اليابان، أصبحت سوبرا مرغوبة للغاية ومكلفة، لكن هذا لا يمنعها من أن تكون واحدة من أفضل سيارات الانجراف التي يمكنك الحصول عليها

1 – نيسان سكايلاين R34 GT – R

ربما تكون السيارة الأكثر طلبًا في هذه القائمة، وبالتأكيد أغلى سيارة ، تكاد نيسان سكايلاين تتحدث عن نفسها في أي نقاش حول أفضل سيارات الانجراف. إن Skyline GT-R R34 على وجه الخصوص أسطوري، على أقل تقدير. تتميز سيارة RB26 الشهيرة المزودة بشاحن توربيني مزدوج وتصميم جريء، مما يجعلها أيقونة يابانية مطلقة .

لم تكن سيارة R34 متاحة في الأصل للاستيراد إلى الولايات المتحدة، لكنها أصبحت الآن قديمة بما يكفي لاستيرادها بموجب قانون الامتثال لسلامة المركبات المستوردة لعام 1988 ، والمعروف أيضًا بقاعدة الـ 25 عامًا.

يتقاسم نظام الدفع الرباعي الانتقائي من نيسان ATTESA (نظام هندسة الجر الإجمالي المتقدم لجميع التضاريس، حتى اختصارات Skyline رائعة) القوة في المقدمة لتصحيح فقدان الجر،

على الرغم من أن تعديلات ما بعد البيع (مثل محولات عزم الدوران أو وحدات التحكم الإلكترونية) يمكنها تتيح لك التبديل بين نظام الدفع الرباعي والدفع الخلفي، مما يمنحك التحكم المطلق في الكثير أو القليل من الانجرافات حول المسار. لا يمكنك التغلب على الأداء أو التصميم أو إرث نيسان سكايلاين R34 GT-R، المنافس الحقيقي عند اختيار أفضل السيارات للانجراف.

