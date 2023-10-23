بدء تطبيق المقابل المالي السنوي على رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود

دبي - كتب محمد فتوح - بدأ تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م.

ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. يذكر أنه تم تقسيم المقابل السنوي إلى خمس مستويات وفقاً لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك. المقابل المالي للمركبات الخفيفة المصنوعة في عام 2016 وما يليها: 16 كلم / لتر المقابل – 0 15.99-14 المقابل – 50 ريال 13.99 – 12 المقابل – 85 ريال 11.99-10 المقابل – 130 ريال أقل من 10 المقابل – 190 ريال المركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 وما قبلها وجميع المركبات الثقيلة: سعة المحركة 1.9 لتر فأقل المقابل المالي 0 1.91- 2.4 المقابل – 50 ريال 2.41-3.2 المقابل – 85 ريال 3.21 – 4.5 المقابل – 130 ريال على من 4.5 المقابل – 190 ريال شاهد أيضا: أفضل 10 سيارات دريفت في تاريخ المركبات الرياضية

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