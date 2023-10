ريفيان R1T تفوز بـ رالي ريبيل لتكون أول سيارة كهربائية تحقق ذلك

دبي - كتب محمد فتوح - قد تكون شركة ريفيان وافدًا جديدًا نسبيًا في صناعة السيارات، لكن صانع السيارات الكهربائية يواصل تقديم إنجازات مثيرة للإعجاب، الأحدث هو الفوز بفئة رالي ريبيل 4×4 مع ريفيان R1T 2023 بقيادة سائقة فريق Limestone Legends ، ليلي ماكاروسو والملاحة أليكس أندرسون – وكلاهما موظفتان في الشركة.

ماكاروسو هي مهندسة مشاريع خاصة، بينما أندرسون هي مهندسة ميكانيكية كبيرة، وتنافس الثنائي لأول مرة في سلسلة الراليات المخصصة للنساء فقط العام الماضي، وحصلتا على المركز الرابع في الترتيب العام وعلى جائزة Rookie of the Year، وفي هذا العام، صعدوا أعلى منصة التتويج متفوقين على صاحب المركز الثاني فريق جيب رانجلر روبيكون 4xe (الفريق رقم 129) والمركز الثالث فريق فورد برونكو رابتور (الفريق رقم 188).

من الآمن أن نفترض أن الفريق رقم 187 قاد الطراز رباعي المحركات إلى النصر، حيث يمكننا اكتشاف أقراص المكابح الصفراء، وإذا كان الأمر كذلك، فقد دخلت السيارة الكهربائية السباق بقوة 835 حصانًا تحت تصرف السائقة.

وبدون حزمة Max Pack، فإن سيارة

Congratulations to Rivian’s #187 Limestone Legends on their 1st place finish at @rebellerally! 🏆



The driver and navigator duo and their third teammate, the 2023 R1T, are the first team in a fully electric vehicle to win Rebelle. pic.twitter.com/HM4wnAQql2