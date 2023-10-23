ريفيان R1T تفوز بـ رالي ريبيل لتكون أول سيارة كهربائية تحقق ذلك

دبي - كتب محمد فتوح - قد تكون شركة ريفيان وافدًا جديدًا نسبيًا في صناعة السيارات، لكن صانع السيارات الكهربائية يواصل تقديم إنجازات مثيرة للإعجاب، الأحدث هو الفوز بفئة رالي ريبيل 4×4 مع ريفيان R1T 2023 بقيادة سائقة فريق Limestone Legends ، ليلي ماكاروسو والملاحة أليكس أندرسون – وكلاهما موظفتان في الشركة.

أداء مذهل قدمته سيارة ريفيان R1T الكهربائية في رالي ريبيل

ماكاروسو هي مهندسة مشاريع خاصة، بينما أندرسون هي مهندسة ميكانيكية كبيرة، وتنافس الثنائي لأول مرة في سلسلة الراليات المخصصة للنساء فقط العام الماضي، وحصلتا على المركز الرابع في الترتيب العام وعلى جائزة Rookie of the Year، وفي هذا العام، صعدوا أعلى منصة التتويج متفوقين على صاحب المركز الثاني فريق جيب رانجلر روبيكون 4xe (الفريق رقم 129) والمركز الثالث فريق فورد برونكو رابتور (الفريق رقم 188).

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من الآمن أن نفترض أن الفريق رقم 187 قاد الطراز رباعي المحركات إلى النصر، حيث يمكننا اكتشاف أقراص المكابح الصفراء، وإذا كان الأمر كذلك، فقد دخلت السيارة الكهربائية السباق بقوة 835 حصانًا تحت تصرف السائقة.

وبدون حزمة Max Pack، فإن سيارة

Congratulations to Rivian’s #187 Limestone Legends on their 1st place finish at @rebellerally! 🏆



The driver and navigator duo and their third teammate, the 2023 R1T, are the first team in a fully electric vehicle to win Rebelle. pic.twitter.com/HM4wnAQql2 — Rivian (@Rivian) October 21, 2023

R1T الفائزة لديها 528 كلم من النطاق، والتي كان ينبغي أن تستنزف الكثير من المرات في سباق الرالي الذي يبلغ طوله 2,576 كلم والذي يستمر ثمانية أيام عبر صحراء نيفادا وكاليفورنيا، وخلال المقابلة، قالت ماكاروسو إنهم تجاوزوا الحدود مع بقاء 34 بالمائة من النطاق، ولكن كيف يتم شحنهم في وسط اللامكان؟ دخلت سلسلة الرالي في شراكة مع Renewable Innovations لتوفير أكشاك شحن متنقلة على مقطورات الدعم.

والميزة الأخرى التي كان من الممكن أن تساعد الفريق على الفوز بالرالي هي أوضاع القيادة في R1T، وخاصة أوضاع All-Terrain وSoft Sand، وكان هذا الأخير حصريًا في الطراز الرئيسي ولكن تمت إضافته مؤخرًا إلى نظام الدفع الرباعي ذو المحرك المزدوج ذو الأداء المتوسط.

والمشاركون الآخرون من ريفيان هم فريق Evergreen Edge رقم 196، مع السائقة كيلي كينيدي والملاحة راشيل زيك، وفريق Red Canyon Risers رقم 186، مع السائقة Elle Navarro والملاحة Emily Brady، وانضم عميل ريفيان إلى السلسلة مع السائقة Mandy Brezina والملاحة Alex Gilman تحت قيادة فريق United رقم 139 لأول مرة.

وفي الختام، يضيف الفوز الأول في ريبيل رالي إلى كأس العلامة التجارية، ومنذ بضعة أشهر، تم الاعتراف بها كأول سيارة كهربائية إنتاجية تتغلب على مسار روبيكون المليء بالتحديات باستخدام سيارة R1S رباعية المحركات.

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