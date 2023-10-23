فيراري تستعد لتقديم طراز 296 تشالنج بمناسبة انطلاق فينالي مونديالي

دبي - كتب محمد فتوح - تستعد فيراري لتقديم طراز 296 تشالنج، مع اقتراب انطلاق فعاليات فينالي مونديالي، التي ستقام على حلبة موجيلو في الفترة بين 24 -30 أكتوبر، ويعد بمثابة الطراز التاسع في تاريخ سيارات السباق فيراري تشالنج تروفيو بيريللي.

مع ظهوره لأول مرة ضمن سلسلة أوروبا وأمريكا الشمالية في موسم 2024، فإن طراز 296 تشالنج يتمتع بعدد كبير من المزايا الجديدة التي ترتبط بسيارة فيراري 488 تشالنج إيفو، كما أنه يمثل تصميماً مبتكراً في بعض الجوانب.

تعتبر سيارة فيراري 296 تشالنج الجديدة تجسيدًا لفلسفة جديدة ومبتكرة مع تطبيق الكثير من التعديلات الشاملة على سيارة الطرق بهدف تعديل مواصفاتها للاستخدام على حلبات السباق. وسواء من حيث الأداء أو ثبات السيارة خلال الدورات في السباق، فإن طراز 296 تشالنج، يقدم معايير سلسلة العلامة التجارية للسيارات من فئة واحدة، ويقدم حلولاً تعكس بشكل وثيق مواصفات نسخة 296 GT3، التي ظهرت لأول مرة هذا الموسم.

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فيراري 296 تشالنج تقدم قوة سفلية غير مسبوقة في تاريخ بطولة السيارات

تتمتع فيراري 296 تشالنج، التي تقوم على طراز 296 GTB، بتعديلات جوهرية على وحدة الطاقة والواجهات الديناميكية الهوائية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ضمان أقصى قدر من الأداء في حلبة السباق. وهي أول سيارة في تاريخ البطولة مزودة بمحرك سداسي الاسطوانات V6 بزاوية 120 درجة، حيث يتمتع الطراز الجديد بمحرك تيربو مزدوج سعة 2992 سم مكعب بدون الجزء الهجين، وهو الخيار المعتمد أيضاً لسيارة 296 GT3.

ينتج المحرك قوة قدرها 700 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 740 نيوتن متر، ما يُمكن سيارة 296 تشالنج من تسجيل رقم قياسي جديد للطاقة في هذه الفئة مع 234 حصان لتر.

توفر الحزمة الهوائية لسيارة 296 تشالنج قوة سفلية بمستوى غير مسبوق في تاريخ بطولة السيارات من فئة واحدة، ما يضمن أقصى قدر من الكفاءة في جميع الظروف. ويولد الطراز ما يزيد على 870 كجم من القوة الضاغطة بسرعة 250 كم / ساعة مع وجود الموزع في أقصى زاوية سرعة.

تشهد السيارة الظهور الأول لنظام ABS إيفو تراك، الذي يمثل نسخة معدلة خاصة للنظام المبتكر الذي تم تقديمه لأول مرة في سيارة 296 GTB ومن خلال أقراص الفرامل “CCM-R PLUS” الجديدة، فقد تم تحسين أداء الفرامل. كما ساهمت إطارات بيريللي الجديدة قياس 19 بوصة، والمطورة خصيصاً للطراز في التحكم في السيارة وأدائها إلى حد بعيد.

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