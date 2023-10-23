بي إم دبليو M3 G80 والمعدلة لـ GT4 بقوة 900 حصان لم تصنعها العلامة التجارية بعد

دبي - كتب محمد فتوح - نشر أحد مالكي بي إم دبليو صور سيارته M3 G80 والمعدلة بدرجه تجعلها تبدو M4 GT4، ولكنها تتمتع السيارة بأربعة أبواب. يحمل التصميم الفريد كذلك مزيدًا من المفاجآت مثل مجموعة نقل الحركة المعاد بناؤها القادرة على تحقيق أرقام فلكية.

يمكن لمحرك S58 سعة 3.0 لتر المُعاد بناؤه والمقترن بتوربينات هجينة أن ينتج ما يصل إلى 900 حصان. يتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي بست سرعات. كما أنها تحصل على قائمة طويلة من تعديلات مجموعة نقل الحركة، مثل التبريد المحسن بفضل مشعات CSF.

تم أيضًا دمج معالجة الوزن الخفيف في سيارة بي إم دبليو M3، بما في ذلك الجنوط خفيفة الوزن، بالإضافة إلى مجموعات هوائية وأجزاء أخرى مصنوعة من ألياف الكربون. تعتبر الشبكة مثالية كذلك. استوحت الشركة المصنعة الإلهام من سيارة M3 CS بقوة 543 حصانًا وحولت الأضواء النهارية إلى اللون الأصفر.

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بي إم دبليو M3 G80 تثبت قدرة المحركات الألمانية

لا يظهر التصميم الداخلي في الصور، باستثناء المقاعد وزخارف الأبواب التي تأتي باللون البرتقالي الاختياري.

تثبت مثل هذه التصميمات قدرة أداء محركات بي إم دبليو، وخاصة محرك S58. إنها نفس وحدة الطاقة الموجودة في M2 وM4. حتى B58 الموجود في تويوتا سوبرا حيث يمكنها إنتاج أكثر من ألف حصان مع التعديل المناسب.

في حين أن CS يمكن أن تكون سيارة M3 الأكثر تطرفًا التي ستظهر بعد فترة من المصنع، فإن صانع السيارات البافاري سيصدر نسخة كهربائية تعد بأكثر من 1300 حصان. لن يخرج محرك الاحتراق من التشكيلة حيث سيتم تقديمه جنبًا إلى جنب مع النسخة الكهربائية، والتي من المتوقع أن تدعمها منصة نيو كلاس .

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