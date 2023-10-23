دبي - كتب محمد فتوح - صممت فورد الجيل القادم من فورد إيفرست لعشاق المغامرة وتتمتع بالقوة ، ففي المقصورة الداخلية، تقدم المستويات المتميزة من الإتقان ملاذاً هادئاً وراقياً يتسع لسبعة أشخاص ، في حين توفر المميزات التقنية وتجهيزات السلامة الرائدة في فئتها الراحة للسائق والركاب وراحة البال في كل رحلة ، و كشفت فورد عن الجيل المقبل من إيفرست، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، والتي تجمع بين القدرات المميزة والجاهزية للمغامرات مع الراحة الاستثنائية وأحدث التقنيات التي تركز على العملاء وتقدم لهم تجربة قيادة قوية وفاخرة وممتعة ، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي والداخلي المميز ، طوّرت فورد ثلاث طرازات من الجيل المقبل من فورد إيفرست أثناء الكشف عنها، وهي “XLS” و”XLT” و”Limited”. وستتوفر مجموعة من الطرازات المختلفة حسب السوق لتلبية احتياجات عملاء فورد .

فورد إيفرست جيل قادم بتصميم مميز

يتيح هيكل فورد إيفرست الأوسع وقاعدة العجلات الأطول للمصممين بناء سيارة أكثر تطوراً وقوة. وينعكس التصميم العالمي لفورد في المصابيح الأمامية بتصميمها على شكل حرف C والقضيب المعدني العلوي. وتضم الواجهة الأمامية أيضاً مزيجاً من العناصر الأفقية والرأسية التي تضيف القوة إلى التصميم المتين ، ويمتد على جانبي السيارة خط كتف بارز من الأمام إلى الخلف، بينما يساهم الهيكل الواسع بظهور انتفاخ كبير فوق العجلات، ما يوفر مظهراً قوياً وعصرياً .

كبير المهندسين لطراز إيفرست إيان فوستون : “عندما بدأنا في تصور الجيل المقبل من فورد إيفرست ، انصب تركيزنا على عملائنا، فهم أشخاص يحبون المغامرة والترفيه والخروج في رحلات مع العائلة والأصدقاء ، وسواء كانوا يبحثون عن خيارات تساعدهم في القيادة على الطرقات الوعرة أو في شوارع المدينة، فإن هؤلاء العملاء يقدرون الرحابة والإمكانيات التي توفرها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.” ، وأضاف فوستون : “وبناءً على الآراء التي جمعناها من عملائنا، كان هدفنا في الجيل المقبل من فورد إيفرست واضحاً، أن نصمم سيارة قوية من الخارج ومريحة وآمنة من الداخل ومزودة بمحرك يقدم أداءً مذهلاً .”

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مدير تسويق إيفرست لدى شركة فورد الشرق الأوسط ، أندرو غريجوري قال من جانبه : “عرضنا الجيل المقبل من فورد إيفرست على العملاء خلال مراحل متعددة من التصميم وكانت تعليقات عملائنا متوافقة، فقد أحبوا التصميم الخارجي القوي والمتين، وفي الوقت نفسه قالوا إنه أنيق وحديث. لقد أخبرونا أيضاً أن إيفرست ستوفر لهم الثقة للانطلاق على الطرقات الوعرة وأنها سيارة مناسبة. بينما كانت آراء العملاء حول تصميم المقصورة الداخلية أمراً مختلفاً، حيث كانوا جميعاً يبحثون عن الراحة.”

تابع غريجوري حديثه : “من أول الأشياء التي ستلاحظها عندما ترى الجيل المقبل من فورد إيفرست هو مدى الهدوء الذي تتمتع به المقصورة. رأينا في السابق سيارات بصفوف متعددة من المقاعد، حيث يتعين على الركاب لوي رؤوسهم للجلوس والتحدث بصوتٍ عالٍ ليسمعك الركاب في الصف الثاني أو الثالث. لذا أردنا حل هذه المشكلة في إيفرست وجعل المقصورة الداخلية مكاناً هادئاً يمكنك من خلاله التحدث بسهولة مع عائلتك أو أصدقائك والاستمتاع بالرحلة معاً.”

فورد ايفرست جيل قادم بتصميم مميز من الخارج والداخل

المصممون عملو بجهد كبير للتفكير في وظائف وتصميم المقصورة الداخلية ، مستلهمين أفكارهم من مفهوم المنازل الحديثة واستخدموا مواداً فاخرة وتشطيبات متميزة ، وأضافوا الإضاءة المحيطة في المناطق التي يفضلها العملاء ، و عززت إيفرست إحساس الرحابة من خلال لوحة عدادات تمتد على كامل الواجهة الأمامية والكونسول الوسطي مع تجاويف مزدوجة لحامل الأكواب، بالإضافة إلى حاملات أكواب منبثقة مثبتة على لوحة العدادات لركاب المقعد الأمامي. وتم تجهيز طرازي “XLT” و”Limited” بشاحن لاسلكي متكامل، ومن جهة أخرى زودت جميع الطرازات بناقل حركة إلكتروني أنيق جديد مكسو بالجلد وفرامل التوقف الكهربائية .

أصبح الوصول إلى الصف الثالث أسهل بكثير بفضل مقاعد الصف الثاني القابلة للانزلاق للأمام أكثر من السابق. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى جميع الركاب الآن أماكن لتخزين أغراضهم وأماكن لشحن أجهزتهم باستخدام منافذ الطاقة في جميع الصفوف الثلاثة اعتماداً على الطراز ، وأعطت فورد الأولوية لتوفير مقاعد مرنة في الجيل المقبل من إيفرست، حيث تنزلق مقاعد الصف الثاني مع ظهر مقعد بنسبة تقسيم 60:40، ويمكن طي مقاعد الصف الثالث ذات نسبة التقسيم 50:50 بلمسة زر واحدة في الطرازات كاملة التجهيز. والأهم من ذلك، أن مقاعد الصف الثاني والثالث قد تم تصميمها بحيث يمكن طيها بالكامل للسماح بحمل الأشياء الطويلة بأمان ، ولمنع سقوط الأغراض من الخلف عند فتح الباب الخلفي، طوّر فريق تصميم فورد حد صغير مرتفع، كما أنشأ الفريق مساحة تخزين تحت الأرضية للمساعدة في الحفاظ على تنظيم الجزء الخلفي من إيفرست.

ويرفع طراز “Limited” من إيفرست مستوى التجربة الداخلية والخارجية من خلال نظام “Bang & Olufson” المكون من 12 مكبر صوت الذي يعد الأفضل في فئته، ما يوفر إضاءة محيطة صوتية متميزة وفتحة سقف مزدوجة. ومن الخارج، يتميز طراز “Limited” بعجلات معدنية حصرية قياس 21 بوصة ومجموعة متنوعة من لمسات الكروم.

فريق فورد قام بالتركيز على دمج أحدث ميزات الاتصال والتكنولوجيا في الجيل المقبل من فورد إيفرست إلى جانب الراحة، حيث تمّ إستعمال لوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصات لتحل محل المجموعة التناظرية التقليدية، بالإضافة إلى شاشات لمس كبيرة عالية الدقة قياس 10.1 بوصة أو شاشات اللمس مقاس 12 بوصة تعتبر الأفضل في فئتها.

وتمّ تزويد الجيل المقبل من إيفرست بأحدث نظام SYNC4A®1 من فورد، والذي يأتي مجهزاً بأنظمة الاتصالات والترفيه والمعلومات التي يمكن التحكم بها من خلال الأوامر الصوتية ، وترتبط الشاشة الطولية قياس 12 بوصة مع كاميرا بزاوية 360 درجة وشاشة عرض منفصلة لتسهيل ركن السيارة في شوارع المدينة الضيقة أو للمساعدة عند التعامل مع تضاريس صعبة أثناء المغامرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء التحكم في نظام الإضاءة في محيط المركبة الجديد في إيفرست عبر شاشة اللمس، ما يعني أنهم لن يضطروا إلى ركن السيارة أو التخييم أو القيام بأي شيء آخر في الظلام.

تمّ تجهيز طرازي “XLT” و”Limited” بقاعدة شحن لاسلكية ما يوفر إمكانية شحن الهاتف دون الحاجة للكابلات، ومنفذ USB مثبت على الزجاج الأمامي لشحن الكاميرا أثناء تصوير مغامراتكم بالفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يأتي صندوق القفازات مبرداً في جميع طراز الجيل المقبل من فورد إيفرست ، بالنسبة لسائقي طراز إيفرست “Limited”، فإن نظام الركن الآلي المتطور سيسهل عملية ركن السيارة حتى في أضيق الأماكن. ويتحكم النظام في التوجيه ودواسة الوقود وناقل الحركة والفرامل، ويكون بإمكان السائق إيقاف النظام في أي وقت عن طريق الضغط على الفرامل أو رفع إصبعه عن زر مساعد الركن.

محرك فورد ايفرست

الجيل المقبل من فورد إيفرست سيوفر حسب السوق بخيارين من المحركات ليناسب أسلوب حياتهم، الأول هو محرك الوقود ®EcoBoost سعة 2.3 لتر بالشحن التوربيني من فورد مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع SelectShift ذو 10 سرعات، والذي يوفر قوة تصل إلى 296 حصاناً هي الأفضل في فئتها وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر (أقوى من أي محرك V6 منافس).

أما الخيار الثاني فهو محرك ديزل أحادي الشحن التوربيني سعة 2.0 لتر، ويأتي بشكل قياسي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، ويوفر قوة تصل إلى 168 حصاناً وعزم دوران 405 نيوتن متر، ما يوفر عزماً قوياً منخفض السرعة واستجابة رائعة للخانق بسرعة منخفضة واستهلاكاً مثالياً للوقود لتلبية كافة احتياجات العملاء .

وأضاف أندرو غريجوري : “يمكن لمالكي الجيل المقبل من فورد إيفرست أن يكونوا واثقين من أنهم سيحصلون على القوة وعزم الدوران الذين يحتاجون إليه سواء كانوا يسيرون على الطرقات الوعرة أو يخططون لخوض مغامرة عائلية أو يسحبون مقطورة بسيارتهم.”

فورد إيفرست مستعدة للمغامرات

منذ حوالي 20 عاماً من التاريخ ، تمكنت إيفرست من بناء سمعة قوية باعتبارها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مناسبة للعائلة وآمنة وموثوقة، كما أنها فازت بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم. تساعد زيادة عرض السيارة بمقدار 50 ملم في الجيل المقبل من فورد إيفرست على توفير تجربة قيادة أكثر تحكماً، بينما سمحت التعديلات على إعدادات المخمدات لفريق التصميم بإضفاء المزيد من المتعة والتحكم في التعامل مع إيفرست، سواء على الطرقات الوعرة أو في شوارع المدينة .

يقول فوستون من جانبه : “لطالما حظيت إيفرست بتقدير كبير بسبب تجربة قيادتها الفخمة على الطرقات المعبدة والوعرة، ولكن زيادة عرض هيكلها سمح لفريق الديناميكيات لدينا بإنشاء اتصال أكبر بين السيارة والسائق، مع توفير متعة أكثر يمكن التحكم فيها أثناء القيادة في المدينة وعلى الطرقات السريعة.”

وزود الجيل المقبل من إيفرست بنظام الدفع الرباعي الذي يستخدم علبة نقل الحركة الإلكترونية ذات السرعتين (ESOF)، بالإضافة إلى ألواح انزلاقية أسفل الهيكل وترس تفاضلي خلفي وأنماط قيادة قابلة للتحديد على الطرقات الوعرة، فضلاً عن خطافي سحب عمليين في الأمام .

تعرض شاشات إيفرست المخصصة للطرقات الوعرة معلومات السيارة وصور الكاميرا الأمامية للتضاريس أمامك حيثما كان ذل متاحاً، كما تعرض إرشادات تنبؤية مصممة لمساعدة السائق لتجاوز العوائق. ويمكن للسائق بضغطة زر واحدة عرض مؤشرات مجموعة القيادة والقفل التفاضلي وزاوية التوجيه والأدلة بالإضافة إلى زوايا دوران السيارة وميلها.

يتمتع الجيل المقبل من فورد إيفرست بالقدرة على الدخول في تجمعات الماء التي يصل عمقها إلى 800 ملم، وقدرة سحب مقطورة بفرامل يصل وزنها إلى 3100 كغ (فرامل)، في حين تسمح المساحة في حجرة المحرك بتركيب بطارية ثانية لتشغيل ملحقات ما بعد البيع.

تدعم التقنيات الذكية قدرة إيفرست المذهلة على القطر وتجعل عملية السحب أسهل، حيث تم ضبط نمط القيادة للسحب/القطر المخصص لتحسين توقيت نقل الحركة للحفاظ على أفضل نتائج للطاقة وفرملة المحرك عند وجود الأحمال، سواء في المقطورة أو في منطقة التحميل. بالإضافة إلى ذلك، يساعد نظام التحكم بفرامل المقطورة الكهربائي المتكامل على توفير تحكمٍ سلس وفعال في نظام فرملة المقطورة. وتساعد الصور التي تقدمها الكاميرا الجديدة في إيفرست سائقيها على توجيه سياراتهم إلى موضعها لتسهيل توصيل المقطورة، بينما تساعد ميزات نظام ®SYNC4A المدمجة مثل قائمة التحقق من توصيل المقطورة وفحص ضوء المقطورة على تسهيل تلك المهمة.

من جهة أخرى، تعتبر قضبان السقف المدمجة أكثر من مجرد تفاصيل تصميمية، فقد تم تصميمها لدعم المغامرة. يمكن لسطح إيفرست الآن أن يدعم أحمالاً ثابتة تصل إلى 350 كغ وأحمالًا ديناميكية تصل إلى 100 كغ، ما يوفر تنوعاً متزايداً يمكّنه من حمل الدراجات أو قوارب الكاياك أو حجرات الشحن أو الخيام على سطح السيارة. ويسمح نظام التثبيت العالمي للعملاء بتجهيز سيارتهم بمجموعة من الملحقات.

أنظمة مساعدة السائق في فورد إيفرست

زودت إيفرست بالعديد من تقنيات مساعدة السائق الجديدة والمحسنة وميزات السلامة المصممة للتخلص من الضغط الناتج عن القيادة ومساعدة السائقين للحفاظ على تركيزهم.

توجد في الجيل المقبل من فورد إيفرست وسادة هوائية جديدة بعيدة الجانب بين السائق والراكب الأمامي توفر حماية إضافية في حالة حدوث تصادم جانبي. وبإضافة هذه الوسادة الهوائية والوسادة الهوائية الخاصة بركبة السائق يصل عدد الوسائد الهوائية إلى ستة، بما في ذلك الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية جانبية مزدوجة تغطي الصفوف الثلاثة.

في حين أن جميع الطرازات الثلاثة من الجيل المقبل من فورد إيفرست مجهزة بنظام تثبيت السرعة، إلا أن نظام تثبيت السرعة التكيفي مع ميزة التوقف والانطلاق (Stop-and-Go) ونظام البقاء في وسط خطّ السير، القادر على رصد علامات خطّ السير للمساعدة في إبقاء المركبة على المسار الصحيح، يأتي بشكل قياسي في طراز إيفرست “Limited” فقط .

تشمل أنظمة مساعدة السائق وتجهيزات السلامة الأخرى المتوفرة في جميع طراز الجيل المقبل من فورد إيفرست ما يلي :

• مساعد الركن العكسي

• كاميرا الرؤية الخلفية

• المصابيح أمامية تلقائية

وبينما يتميز طراز إيفرست “XLT” بأجهزة استشعار أمامية لركن السيارة، فإن طراز “Limited” يوفر مجموعة كبيرة من تقنيات الراحة والسلامة الإضافية مثل:

• نظام متقدم لتخفيف حدة الاصطدام: ويتضمن أنظمة المساعدة قبل الاصطدام ودعم الفرامل الديناميكي والتحذير من الاصطدام الأمامي وفرملة الطوارئ التلقائية وتنبيه لمسافة الأمان والمساعدة في التوجيه والمناورة والفرملة بعد الاصطدام. صُمم هذا النظام ليتوافق مع سرعات المدينة والطرق السريعة ويستخدم الرادار والكاميرا لاكتشاف المركبات بطيئة الحركة والثابتة في الأمام، ويوفر دعم التوجيه لتمكين السائقين من المناورة حول السيارة إذا كان الاصطدام وشيكاً

• يساعد نظام دعم الفرامل العكسي السائقين على تجنب الاصطدامات المحتملة أو تخفيفها أثناء الرجوع إلى الخلف. قد يكتشف النظام المركبات المتحركة أو المشاة المتوقفين والأشياء الموجودة خلفك. يمكن للنظام استخدام الفرامل لإيقاف السيارة لفترة وجيزة في حالة عدم استجابة السائق في الوقت المناسب

• يقوم نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS® مع تغطية المقطورة ونظام المساعدة لكشف حركة المرور بمراقبة النقاط العمياء حول السيارة والمقطورة وينبه السائق بأية مخاطر قد يستشعرها. ويمكن للنظام أن يغطي مقطورات يصل عرضها إلى 2,4 متر وطولها إلى 10 أمتار

• نظام التحذير والمساعدة عند تغيير المسار والذي يتضمن نظام المحافظة على المسار وتنبيه مغادرة المسار ونظام تنبيه السائق

• كاميرا 360 درجة

مدير التسويق لدى فورد الشرق الأوسط ، بيدرو سيموس ، علق قائلاً : “يعد الجيل المقبل من فورد إيفرست سيارةً رائعةً بكل معنى الكلمة، فهي تتمتع بالقدرة والأمان والذكاء والقوة، وهو ما يجعلها تقدم تجربة متميزة لسائقيها.” وأضاف سيموس : “يعيش عملاء إيفرست حياة مليئة بالمشاغل، حيث يجمعون بين العمل وقضاء وقت مع العائلة والحياة الاجتماعية والترفيه. لذا، فهم بحاجة إلى أن يحصلوا على سيارات مريحة وأكثر فائدة، ومن هذا المنطلق قمنا بتطوير مجموعة من الخدمات الخاصة لمساعدتنا في تحقيق ذلك، معتمدين بشكل أساسي على متطلبات كل سوق.”

واختتم سيموس : “نعتبر اللحظة التي يشتري فيها عملاؤنا سياراتهم الجديدة بمثابة بداية رحلتنا معاً، وليس نهاية عملنا. فنحن ملتزمون تجاه عملائنا لنقدم لهم كل ما يحتاجونه طوال الوقت الذي يمتلكون فيه سيارات فورد. ”

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