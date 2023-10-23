ميمينجر ترمم فولكس فاجن بيتل المكشوفة وترقية استثنائية للمحرك بقوة 173 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - كشف موالف السيارات الألماني ميمينجر، عن فولكس فاجن بيتل المعاد ترميمها بالكامل، بينما حافظ على التصميم الأيقوني للسيارة الكلاسيكية، ولكنها تحتوي أيضًا على ترقية مثيرة للاهتمام للمحرك.

يتم تشغيل السيارة بمحرك تايب 4 “مطور حديثًا” بسعة 2.7 لتر، أي ضعف حجم ما جاءت به من المصنع. تنتج وحدة الطاقة 173 حصانًا و260 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يمنح شعورًا بقيادة أكثر حيوية من إعداد مجموعة نقل الحركة الأصلية. يقال إن علبة التروس قد تم إصلاحها بالكامل لتناسب ترقية المحرك.

فولكس فاجن بيتل بمظهر رياضي ومقصورة كلاسيكية

بالنظر إلى المواصفات، فإن تجربة القيادة لفولكس فاجن بيتل المعدلة أصبحت أكثر رياضية مع تعديلات مثل نظام التعليق الرياضي، وعجلة القيادة الرياضية، والعادم الرياضي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. تحصل السيارة أيضًا على فرامل قرصية على العجلات الأربع وخزان حوض جاف يضخ الزيت بكفاءة إلى مجموعة نقل الحركة.

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في حين أن التصميم يحتوي على تحسينات رياضية، إلا أن التصميم الداخلي احتفظ بجاذبيته الكلاسيكية الفاخرة التي يطغي عليها اللون البني. تم تجهيز المقصورة بمقاعد ريكارو المثقبة مع وظيفة التدفئة، وعداد سرعة يصل إلى 200 كم/ساعة، وأدوات إضافية في شرائط الكربون.

في الخارج، تم الحفاظ على الصورة الظلية لسيارات البيتل، وإضافة بعض التعديلات التي تعزز المظهر، بما في ذلك المصباحين الأماميين الإضافيين وإطارات الألومنيوم على طراز فوكس من سيارات بورشه 911 الرياضية الكلاسيكية.

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