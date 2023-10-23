تسلا سايبرترك بقضبان سقف مثيرة والتسليم 30 نوفمبر

دبي - كتب محمد فتوح - ستبدأ سايبرترك Cybertruck في الوصول إلى العملاء قريبًا، حيث أعلن Elon Musk مؤخرًا أن عمليات التسليم ستبدأ في 30 نوفمبر . ومع بقاء ما يزيد قليلاً عن شهر على تسليم تسلا سايبرترك Tesla Cybertruck الذي طال انتظاره ، لا تزال هناك بعض الأمورالمفاجأة حول أول شاحنة بيك اب ربما ابرزها ظهورها بقضبان سقف مثيرة .

قضبان مثبتة على سقف سايبرتك

هذه المرة، نلقي نظرة ثانية – أفضل – على القضبان المثبتة على سقف الشاحنة بفضل مجموعة من الصور المنشورة على منتدي مالكي سايبرترك Cybertruck Owners Club “ . وقال KuMX أحد المنتظرين لاستلام الشاحنة المفاجأة ، رأينا وحدة مرشحة للإصدار (RC) تحتوي على زوج من القضبان مثبتة على السطح ، ولكن هذه المرة حول القضبان مثبتة فوق سرير الشاحنة، مما يكشف أن Cybertruck لديها أربعة مواقع تركيب متميزة لهذه الملحقات.

علاوة على ذلك، يمكن للمرء تركيب أربعة قضبان في وقت واحد لحمل أشياء طويلة أو ثقيلة جدًا، وذلك بفضل الحافة المستقيمة لسقف الشاحنة، مما قد يجعل عشاق الرحلات أكثر بهجة بسبب الإمكانيات الممتدة للاحتفاظ بخيمة كبيرة الحجم أعلى السيارة

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امكانيات سايبر ترك

يمكن أن تستوعب Rivian R1T أيضًا أربعة قضبان سقف في وقت واحد، ولكن نظرًا لأن الشاحنة تتمتع بتصميم أكثر تقليدية، حيث يكون السرير أقل من السقف، فيجب فصل القضبان إلى زوجين – أحدهما على السطح والآخر على السرير.

تخزين قضبان السقف بسايبرترك

وبالعودة إلى Cybertruck، يبدو أن القضبان السوداء من النوع المتداخل، والتي من المفترض أن تستوعب العرض المتغير للسقف. مرة أخرى، تقدم Rivian شيئًا مشابهًا مع زوج من عوارض الشحن القادرة على حمل ما يصل إلى 250 رطلاً أثناء القيادة مقابل 650 دولارًا في متجر المعدات الرسمي الخاص بصانع السيارات الكهربائية.

لا نعرف مقدار الوزن الذي ستتمكن قضبان سقف Tesla Cybertruck من تحمله، أو كم ستكلف، ولكن من الجيد أن تعرف أنك ستتمكن من شراء زوجين متطابقين قابلين للتبديل. شيء آخر لا نعرفه عن القضبان المتقاطعة في Cybertruck هو المكان الذي يمكن تخزينها فيه عندما لا تكون قيد الاستخدام. في Rivian R1T، تتلاءم الملحقات بشكل جيد مع ما يسمى بنفق التروس الموجود بين السرير ومقصورة الركاب، لكن شاحنة Tesla الصغيرة لا تحتوي على ذلك.

يجب أن نحصل على مزيد من التفاصيل حول كل ما يتعلق بـ Cybertruck بمجرد أن تبدأ عمليات التسليم للبيع أخيرًا في 30 نوفمبرالقادم ، كما قالت شركة EV التي يقع مقرها في أوستن في اجتماع أرباح الربع الثالث ، وذلك إذا لم يتم تأجيلها مرة أخرى، كما حدث من قبل .

خيار ثلاثي المحركات لسايبرترك

من ناحية أخرى سيكون سيكون لدى سايبرترك Tesla Cybertruck خيار ثلاثي المحركات ويزن أكثر من 9000 رطل . تكشف معلومات محدثة عن معلومات مثيرة للاهتمام حول شاحنة تسلا الجديدة. بفضل مستندات VIN التي نشرتها NHTSA ، والتي اكتشفها أحد المستخدمين في منتدى نادي سايبرترك Cybertruck Owners Club، نعلم الآن أنه يمكن اختيار Tesla Cybertruck 2024 بإعداد Tri-Motor وسيصل وزنها إلى ما يزيد عن 9000 رطل.

الأرقام والحروف الكودية لسايبرترك

من بين 17 رقمًا في رقم VIN، فإن الأرقام التي نهتم بها هي الرقمان 6 و8. يشير الرقم 6 إلى تصنيف الوزن الإجمالي للمركبة ويمكن أن يكون إما G أو H. ووفقًا لهذه المستندات، يشير الحرف “G” إلى وزن يتراوح بين 8001 و9000 رطل و”H” يشير إلى وزن يتراوح بين 9001 و10000 رطل. يمثل الرقم 8 بعد ذلك المحرك ووحدة القيادة مع إشارة “D” إلى معيار المحرك المزدوج و”E” تعني أداء المحرك الثلاثي.

بدء تسليم سايبرترك 30 نوفمبر

ستبدأ سايبرترك Cybertruck في الوصول إلى العملاء قريبًا، حيث أعلن Elon Musk مؤخرًا أن عمليات التسليم ستبدأ في 30 نوفمبر ، بعد أربع سنوات من الكشف عن النموذج. لقد مر وقت طويل ونحن متحمسون جدًا لنرى أخيرًا نوع المنتج الذي تمكنت Tesla من إنتاجه . المؤكد أن الحكايات والمعلومات هذه تجعل الأيام الأخيرة أكثر إثارة.

مجموعة نقل حركة تسلا سايبرترك

قبل بضعة أسابيع فقط، زعمت أخبار من مصدر لم يذكر اسمه أن نموذج سايبرترك الجاهز للتسليم لم يكن ينطلق بنظام رباعي المحركات الذي توقعه الجميع، وبدلا من ذلك اختار إعداد Tri-Motor من الطراز S Plaid اس بلايد . يبدو أن المعلومات الأخيرة هذه تؤكد ما ورد من تقارير فيما بعد ، ولكن من الأفضل أن تتذكر أن الإعداد الذي تتلقاه الشاحنة سيكون مختلفًا تمامًا عن نماذج Tesla الأخرى نظرًا لبنيتها ذات الجهد العالي.

أما بالنسبة لوزن سايبرترك الضخم، فلا نعتقد أن أحداً سيتفاجأ. ليس سراً أن جميع سيارات البيك أب الكهربائية التي تظهر هذه الأيام في حاجة ماسة إلى ” ريجيم ” ، ولكننا على بعد سنوات قليلة من أن يصبح ذلك حقيقة .

سايبرترك وريفيان R1T

من حيث الحجم، نتوقع أن تأتي الشاحنة أطول من Rivian R1T ولكن ليس بنفس العرض. من المحتمل أن تكون أصغر بكثير من سيارة GMC Hummer EV ويجب أن تكون مماثلة في الحجم لسيارة Ford Lightning.. بغض النظر عن أي شيء، فإن هذا الشاحنة ليست كغيرها ، وتمثل أوصاف ومعايير جديدة تماما للشاحنات الصغيرة عالية الإمكانيات

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