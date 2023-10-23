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مازدا RX-7 المستوحاة من بورشه 935 تشارك بمعرض التعديل الاندونيسي

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دبي - كتب محمد فتوح - كشف موالف السيارات الإندونيسي آرت كاستوم وركس عن مازدا RX-7 المستوحاة من بورشه 935 الأسطورية. وتشارك السيارة المعدلة بمعرض التعديل الإندونيسي، الذي يعرض أحدث ثقافة السيارات في البلاد والتعديلات المجنونة.

مازدا RX-7 المعدلة

مازدا RX-7 المعدلة

في حين أن تصميمات الجسم العريض ليست شيئًا جديدًا، فقد تم عرض السيارة من خلال حساب الانستجرام الرسمي للحدث. تم استلهام تصميم RX-7 من سيارة بورشه 935، سيارة السباق الأفضل من السبعينيات والتي ولدت استجمامًا قيمًا للغاية يعتمد على بورشه 911 جي تي 2 آر إس .

مازدا RX-7 المعدلة

مازدا RX-7 المعدلة

يعود تصميم مازدا RX-7 الرائع إلى عارف محمد، الذي يقدم نظرة خاطفة على عملية البناء ولكنها لسوء الحظ باللغة الاندونيسية، بينما يمكنك تفعيل الترجمة التلقائية من اليوتيوب بالإنجليزية.

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على الرغم من أن الفيديو لا يُظهر العمل المنجز على السيارة منذ اليوم الأول، إلا أنه يلقي نظرة سريعة على البناء في شكل شبه مكتمل. تحتفظ RX-7 بمحركها الدوارB 13 وإن كان مع بعض التعديلات، مثل توربو فردي كبير جديد ومبرد كويراد، مما يمنحها قوة 500 حصان.

مازدا RX-7 بهيكل الجسم العريض هي الأولى في إندونيسيا

مازدا RX-7 المعدلة

مازدا RX-7 المعدلة

للتعامل مع التعديلات، تحتوي مازدا RX-7 على مجموعة مكابح كبيرة من بريمبو ذات أربعة مكابس، وتحتوي على مجموعة تعليق هوائي آير ليفت من أجل وقفة قوية مع الحفاظ على سهولة الاستخدام للقيادة اليومية.

مازدا المعدلة

مازدا المعدلة

أما بالنسبة لجسمها، فقد تم تزويد سيارة مازدا بحزمة هيكل ليبرتي واك سيلويت مع جناح خلفي مخصص وتفاصيل صغيرة أخرى. ويقول عارف إن سيارته هي الثالثة أو الرابعة من نوعها في العالم والأولى في إندونيسيا.

مازدا المعدلة

مازدا المعدلة

لون السيارة وكسوتها مستوحى من كسوة السباق في السبعينيات، مع تأثير 935 الواضح في المقدمة المائلة والخلفية الممتدة.

نظرًا لأن موضوع معرض التعديل الإندونيسي هذا العام هو “مستقبل الإبداع”، فإن تصميم RX-7 يحقق الهدف لأنه يمزج عنصرين قديمين ليصنع شيئًا جديدًا.

مازدا المعدلة

مازدا المعدلة

كشف المعرض أيضًا عن مستقبل السيارات الكهربائية المعدلة مع هيكل هيونداي أيونك 5 العريض الذي يثبت أن صناعة ما بعد البيع لا يزال لها مستقبل عندما تترسخ السيارات الكهربائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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