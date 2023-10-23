فيراري تشالنج 296 مستعدة لتسجيل رقم قياسي جديد

دبي - كتب محمد فتوح -

فعاليات فينالي مونديالي “Finali Mondiali” قاربت على الإنطلاق ، والتي ستقام على حلبة موجيلو في الفترة بين 24 -30 أكتوبر، وتستعد فيراري لتقديم طراز تشالنج 296 ، الذي يعد الطراز التاسع في تاريخ تحدي فيراري : تروفيو بيريللي ، ومع ظهوره لأول مرة ضمن سلسلة أوروبا وأمريكا الشمالية في موسم 2024، فإن طراز تشالنج 296 يتمتع بعدد كبير من المزايا الجديدة التي ترتبط بسيارة فيراري تشالنج إيفو 488 ، كما أنه يمثل تصميم مبتكراً في بعض الزوايا ، وقامت فيراري بتجهيز هذه السيارة لتحقق أرقام قياسية جديدة .

فيراري تشالنج 296 مستعدة للتحدي وتسجيل رقم قياسي جديد

سيارة ” تشالنج 296 ” الجديدة تعتبر تجسيدًا لفلسفة جديدة ومبتكرة مع تطبيق الكثير من التعديلات الشاملة على سيارة الطرق بهدف تعديل مواصفاتها للاستخدام على حلبات السباق ، وسواء من حيث الأداء أو ثبات السيارة خلال الدورات في السباق ، فإن طراز ” تشالنج 296 ” يقدم معايير سلسلة “Prancing Horse” للسيارات من فئة واحدة ، ويقدم حلولاً تعكس بشكل وثيق مواصفات نسخة “296 GT3″، التي ظهرت لأول مرة هذا الموسم.

إعلان

فيراري تشالنج 296 بتعديلات جوهرية

تتمتع سيارة ” تشالنج 296 “، التي تقوم على طراز “296 GTB”، بتعديلات جوهرية على وحدة الطاقة والواجهات الديناميكية الهوائية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ضمان أقصى قدر من الأداء في حلبة السباق. وهي أول سيارة في تاريخ البطولة مزودة بمحرك سداسي الاسطوانات V6 بزاوية 120 درجة، حيث يتمتع الطراز الجديد بمحرك تيربو مزدوج سعة 2992 سم مكعب بدون الجزء الهجين، وهو الخيار المعتمد أيضاً لسيارة “296 GT3″. وينتج المحرك قوة قدرها 700 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 740 نيوتن متر، ما يُمكن سيارة ” تشالنج 296 ” من تسجيل رقم قياسي جديد للطاقة في هذه الفئة مع 234 حصان/لتر.

توفر الحزمة الهوائية لسيارة ” تشالنج 296 ” قوة سفلية بمستوى غير مسبوق في تاريخ بطولة السيارات من فئة واحدة، ما يضمن أقصى قدر من الكفاءة في جميع الظروف. ويولد طراز “تشالنج 296 ” ما يزيد على 870 كغ من القوة الضاغطة بسرعة 250 كم/ساعة مع وجود الموزع في أقصى زاوية سرعة.

تشهد السيارة الظهور الأول لنظام “ABS EVO Track”، الذي يمثل نسخة معدلة خاصة للنظام المبتكر الذي تم تقديمه لأول مرة في سيارة “296 GTB” ومن خلال أقراص الفرامل “CCM-R PLUS” الجديدة، فقد تم تحسين أداء الفرامل. كما ساهمت إطارات بيريللي الجديدة قياس 19 إنشاً والمطورة خصيصاً للطراز في التحكم في السيارة وأدائها إلى حد بعيد.

شاهد أيضاً