رينج روفر هيرتاج V8 المحدودة آخر ابداعات منصوري

دبي - كتب محمد فتوح - قامت شركة منصوري بتحضير نسخة محدودة من رينج روفر هيرتاج V8 لأولئك الذين يعتقدون أن سيارة رينج روفر القياسية متواضعة ومقيدة للغاية. يقتصر الأمر على ثلاثة أمثلة فقط، والتي تضمن للمالكين الندرة ولفت الأنظار.

تم تجهيز السيارة البريطانية المتوحشة بمجموعة أدوات الجسم البارزة التي تهدف إلى إضفاء مسحة من الرياضة على المظهر العام. في الأمام، يوجد مصد أمامي جديد ذو حافة واضحة، بينما تخلق امتدادات قوس العجلة وهمًا بعرض أكبر. كذلك تأتي السيارة المحدودة بمصد خلفي ضخم مزود بمشتت مدمج، وتنانير جانبية وجناح خلفي مثبت على السقف.

تحل شارة منصوري محل شعاري لاند روفر ورينج روفر المألوفين، بينما تحتل لوحة هيرتاج مكانة بارزة على الباب الخلفي. يخفي الطلاء الأسود الداكن معظم تجهيزات التصميم ويمنح الإصدار المحدود من هيرتاج دقة غير موجودة في سيارات منصوري الأخرى.

إعلان

رينج روفر هيرتاج تحاكي سقف رولز رويس المضاء بالنجوم

الجنوط جذابة إلى حد كبير وتناسب شخصية سيارة رينج روفر بشكل جيد. يبلغ حجم هذه الجنوط 24 بوصة وتم تغليفها بإطارات عريضة 295/30. في المثال الموضح هنا، تم طلاء الجنوط لتتناسب مع المظهر الخارجي للسيارة، مما يضفي على السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تأثيرًا أحادي اللون، وهو مظهر شائع لأحدث سيارات رينج روفر .

قامت منصوري بإعادة تصميم المقصورة الفخمة باللون تشارلز بلو، وهي عبارة عن ظل أنيق يغطي كل شيء، بدءًا من مقاعد الدرجة الأولى وحتى السجاد وحتى بطانة السقف.

تم تطبيق نمط هندسي على المفروشات وتكراره على بطانة السقف، حيث يمكن العثور على تصميم مضيء. وكما هو الحال مع طرازات رولز رويس، فإن إصدار هيرتاج المحدود يحصل أيضًا على بطانة سقفية مضاءة بالنجوم، مما يوفر تجربة مسرحية أثناء القيادة ليلاً. يتم التعامل مع الركاب الخلفيين بمقاعد فردية تعمل بالطاقة مع ميزة الاستلقاء. بين المقاعد الفخمة توجد وحدة تحكم مركزية مزينة بألياف الكربون والجلد الناعم.

منصوري لم يتوقف عند هذا الحد. تمت زيادة القوة إلى 592 حصانًا و835 نيوتن متر من عزم الدوران، وهي قوة أكثر من كافية لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة. يدعي الموالف أن الوقت من 0 إلى 100 كم في الساعة قد تم تقليله إلى 4.7 ثانية.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

شاهد أيضًا:

فيراري تستعد لتقديم طراز 296 تشالنج بمناسبة انطلاق فينالي مونديالي