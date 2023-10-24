أودي A4 الكهربائية قادمة في عام 2025 لمنافسة تيسلا موديل 3

دبي - كتب محمد فتوح - أودي A4 الكهربائية قادمة لمنافسة تيسلا موديل 3.. فما قصتها؟ كان الجيل الرابع من أودي A4 موجودًا منذ بعض الوقت، ولكن سيتم استبدال سيارة السيدان الفاخرة المدمجة ذات الحجم الصغير قريبًا بمركبة كهربائية ثورية تستهدف مباشرة طراز تيسلا موديل 3 و بي إم دبليو i4.

ما الذي نعرفه عن أودي A4 الكهربائية

وفقًا لموقع Autocar، سيصل الوافد الجديد في نهاية عام 2025 وسيتم بيعه جنبًا إلى جنب مع نسخة معدلة بشكل كبير من A4 الحالية، ومع ذلك، فإن الطراز الذي يعمل بمحرك احتراق داخلي سيعتمد شارة A5 بموجب اتفاقية التسمية الجديدة لأودي، مع حجز الأرقام الزوجية للمركبات الكهربائية.

ويشير التقرير إلى أن A4 الجديدة ستكون مختلفة عن شقيقتها التي تعمل بالغاز، حيث تستعير إشارات التصميم من السيارات الكهربائية القادمة Q6 وA6 إي ترون، مثل هذه الطرازات، سيتم دعم سيارة A4 الكهربائية بمنصة PPE (Premium Platform Electric) المتطورة التي تم تطويرها بشكل مشترك بين بورشه وأودي.

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ستتميز السيارة التي يطلق عليها A4 إي ترون، مثل بقية مجموعة أودي الكهربائية، بتصميم أنيق مدعوم ببروزات قصيرة وهيكل رياضي، سيعطي هذا العملاء إشارات مرئية لتمييز A4 عن شقيقتها التي تعمل بالاحتراق، ووفقاً لأوليفر هوفمان، رئيس قسم التطوير الفني، فإن مصممي أودي راضون عن التحول إلى المنصة الجديدة، التي تتمتع بأبعاد مثالية، سيتم تقديم سيارة سيدان وعربة، على الرغم من أننا نتوقع أن تأتي سيارة السيدان فقط إلى أمريكا.

وسيقدم الجيل القادم من سيارات إي ترون العديد من الميزات المبتكرة، مثل مجموعة البطاريات الجديدة الموضوعة بين المحاور، يقال إن هذا سيكون له قدرة قابلة للاستخدام تبلغ 100 كيلووات في الساعة، والتي من المفترض أن توفر للمركبات الكهربائية في إنجولشتات أرقام نطاق سخية، ستتمتع سيارة A4 إي ترون بإمكانيات شحن بقوة 800 فولت بشكل قياسي، مع سرعة شحن قصوى تبلغ 270 كيلووات، وبالمقارنة، عند توصيله بشاحن سريع، تبلغ سرعة شحن Q4 إي ترون 150 كيلووات.

سوف تلتقط سيارة أودي A4 الكهربائية مسافة 250 كلم في 10 دقائق، وبالنظر إلى أن السيارة الاختبارية A6 إي ترون لديها نطاق يبلغ 700 كلم (في دورة WLTP)، فإننا نقدر أن سيارة A4 إي ترون يمكنها السفر لمسافة 564 – 596 كلم بشحنة واحدة، إذا كان الأمر كذلك، فسوف تتفوق أودي على الطراز 3 في سباق النطاق الأكثر أهمية.

تتكون البطارية، وهي عبارة عن عنصر من النيكل والمنغنيز والكوبالت، من 15 خلية فردية تم ترتيبها بذكاء لتحقيق أقصى قدر من مخطط الأرضية والمساحة الداخلية مع تحسين كثافة الطاقة، تتم إدارة الإلكترونيات أيضًا بطريقة جديدة، تستخدم أودي أشباه موصلات كربيد السيليكون الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة داخل هيكل الأسلاك، في حين سيتم تجهيز المحركات الكهربائية بأسلاك ثابتة ذات مقطع مربع.

إذن ماذا عن الأداء؟ كما هو متوقع، ستقدم أودي عدة أنواع من سيارة A4 إي ترون لتناسب مختلف الأذواق والميزانيات، وستبدأ المجموعة بمحرك 45 إي ترون ذو دفع خلفي، مما يجعلها أول سيارة A4 مزودة بالدفع الخلفي، في حين سيتم أيضًا تقديم محرك 55 إي ترون أكثر قوة، سيحتوي هذا الطراز على محركات كهربائية مزدوجة، ودفع رباعي، وقوة 396 حصانًا.

وفي الختام، يمكننا أيضًا أن نتوقع طرازًا رياضيًا من طراز S4 بقوة 510 حصانًا، مما يجعله أقوى من أحدث طراز RS4، لا توجد معلومات حول ما إذا كانت سيارة RS4 الكهربائية ستنضم إلى المجموعة، لكن أودي سبورت قالت إن لدينا الكثير لنتطلع إليه فيما يتعلق بنماذج أداء RS المستقبلية، ستلعب الديناميكيات الهوائية دورًا مهمًا في تصميم طرازات Audi RS الكهربائية، لكن رئيس تصميم أودي، مارك ليشت، قال إن العلامة التجارية ستستمر في بناء سيارات جميلة الأداء وعملية، وأما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فمن المتوقع أن تأخذ A4 إي ترون الصدارة من Q6 إي ترون، التي تتمتع بمقصورة راقية مناسبة.

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