لهذه الأسباب تويوتا GR بريوس تتصدر السيارات الهجينية : شاهد

دبي - كتب محمد فتوح - استطاعت سيارة تويوتا بريوس الهجينية أن تعيد تشكيل النظرة للسيارات الهجينية ، وتبدأ القصة من عام 1997، عندما طرحت تويوتا سيارة بريوس الرائدة ، مسجلة بداية ثورة السيارات الهجينة. منذ بدايتها، تم تصميم سيارة بريوس لتكون مركبة عائلية صديقة للبيئة، مع إعطاء الأولوية لكفاءة استهلاك الوقود الاستثنائية. خلال الأجيال الأربعة الأولى، ظل هذا الطراز مخصصًا للكفاءة بدلاً من الطابع الرياضي. ومع ذلك، قد يكون كل شيء على وشك التغيير مع الكشف الأخير عن تويوتا في حدث لومانز Le Mans Centennial Edition التاريخي 24 ساعة في فرنسا.

بريوس GR في لومانز

احتفالاً بالنسخة المئوية لسباق التحمل الشهير، كشفت تويوتا عن نسخة بريوس 24h Le Mans Centennial GR المذهلة . تعود جذور هذه السيارة النموذجية الرائعة إلى الجيل الخامس من سيارة بريوس وقد تم تصنيعها على يد خبراء رياضة السيارات في تويوتا في فريق غازو للسباقات. على الرغم من أننا لسنا متأكدين من أنها ستأتي إلى السوق على نطاق واسع، إلا أن سيارة GR Prius يمكن أن تمنح العلامة التجارية دفعة تشتد الحاجة إليها.

تم التحديث بتاريخ 22/10/23: بينما تثير تويوتا سيارة GR Prius، تجدر الإشارة إلى مدى أهمية هذا الإصدار بالنسبة للشركة. وعلى وجه الخصوص، في ظل قيادة ثورة هجينة، يمكن لشركة تويوتا تحويل عائلة بريوس إلى سيارات PHEV طويلة المدى، بالإضافة إلى تقديم سيارة GR Prius بتكوين كهربائي بالكامل

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44 ميلا إضافيا لهجينية بريوس

يمنح الإصدار الخامس من سيارة Prius للسائقين ما يقرب من 44 ميلاً من نطاق السيارة الكهربائية.من المحتمل أن تصبح هذه السيارة النموذجية سيارة PHEV أكثر قدرة أو سيارة كهربائية كاملة.يوفر الإصدار الخامس من سيارة بريوس الاختيار بين محركين: محرك هجين بقوة 194 حصانًا ومحرك هجين بقوة 220 حصانًا . على الرغم من أن تويوتا ظلت سرية فيما يتعلق بالمحرك المحدد المخفي أسفل غطاء محرك السيارة GR Prius، إلا أن إحدى التفاصيل الملحوظة لفتت انتباهنا.

يتعلق الأمر بوجود غطاء وقود فردي على جانب السائق، وهي ميزة مميزة للإصدار الهجين السابق بدلاً من الطراز الهجين الإضافي.مع أخذ هذه الملاحظة في الاعتبار، فمن المعقول أن نفترض أن هذه السيارة النموذجية تشترك في أساسها مع الإصدار الهجين القياسي.

قوة إضافية 100 حصان لبريوس برايم

ومع ذلك، بالمقارنة مع الجيل السابق من Prius برايم، استخرجت تويوتا بشكل مثير للإعجاب قوة إضافية قدرها 100 حصان من بريوس برايم 2023 . وقد أدى هذا التحسين إلى تحسين تسارع السيارة بشكل كبير، مما سمح لها بتحقيق تسارع محترم من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 6.6 ثانية. تحسين ملحوظ بنسبة 35 بالمائة مقارنة بسيارة Prius برايم السابقة.

علاوة على ذلك، في حين أن الأرقام الدقيقة لمدى هذه السيارة النموذجية لا تزال غير معلنة، فمن المتوقع أن تقدم نطاقًا مثيرًا للإعجاب. إذا وصلت إلى السوق، فقد تستهدف تويوتا ما يقرب من 600 ميل لسيارة Prius 24h Le Mans Centennial GR، بما في ذلك نطاق كهربائي فقط يبلغ حوالي 44 ميلاً. ومن الجدير بالذكر أن هذه السيارة النموذجية ستحافظ على طبيعتها الهجينة بدلاً من التحول إلى سيارة كهربائية بالكامل، مما يتيح للسائقين راحة التزود بالوقود في بالمحطات .

أبعاد نجاح تويوتا بريوس

لقد كانت تويوتا حذرة في التحول بعيدًا عن السيارات الهجينة (PHEV) والهجينة التقليدية إلى الإنتاج الكهربائي بالكامل، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النجاح المستمر لسيارة Prius. عادة ما يتردد مصنعو السيارات في تغيير الصيغة الفائزة، خاصة عندما تشكل نقطة بيع مهمة لعلامتهم التجارية. ومع ذلك، هذا لا يعني أن مثل هذا التحول لن يحدث أبدًا، حيث ألمحت العلامة التجارية إلى إمكانية دمج الخيارات الكهربائية في الإنتاج المستقبلي. الوقت وحده هو الذي سيكشف عن المسار الذي اختاروا اتباعه في النهاية.

تصميم سيارة GR Prius

تتمتع سيارة GR Prius بمظهر رياضي أكثر من طرازات Prius النموذجية، وبالقرب من Prius Prime.لم يعمل فريق Gazoo Racing على تحسين المحرك فحسب، بل أعطى أيضًا سيارة بريوس هذه الكثير من الميزات التي تستحقها سيارات السباق.في المقدمة، أجرى خبراء السيارات في Gazoo Racing عملية تحويل مذهلة لسيارة بريوس، حيث استبدلوا غطاء المحرك المعدني التقليدي بنظير خفيف الوزن من ألياف الكربون .

وتحت غطاء المحرك المزخرف حديثًا، تم دمج تصميم جديد للمصد، مع شبكة رائعة على شكل قرص العسل مدمجة في الشبكة السفلية. وفي إشارة إلى سباق التحمل الموقر، عززت تويوتا الرؤية الليلية للمركبة من خلال تقديم ترتيب متعدد المصابيح الأمامية الذي يحيط بمنطقة التبريد. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق Gazoo Racing بتجهيز المصد الأمامي بمجموعتين من الجنيحات على الزوايا، مما ساهم في زيادة القوة السفلية الأمامية.

التجهيزات الرياضية لتويوتا بريوس الجيل الخامس

وعلى طول الجوانب، قدم المهندسون المهرة من قسم رياضة السيارات في تويوتا تنانير جانبية أنيقة وكسوة أقواس العجلات لتكمل العجلات الديناميكية الهوائية المغلفة بإطارات 235/50 ZR Michelin Pilot Sport 4 S. ولاستكمال التحسينات الخارجية، تم تركيب جناح عملي على الباب الخلفي، مصحوبًا بمشتت هواء أسفل المصد الخلفي لسيارة GR Prius. لم تعالج هذه التعديلات الخارجية أوجه القصور الديناميكية الهوائية للجيل الخامس من سيارة Prius فحسب، بل أضفت عليها أيضًا جمالية حازمة وعدوانية.

مقصورة تويوتا بريوس GR

داخل المقصورة، من المتوقع أن تسود الألفة، مع الحفاظ على التصميم النموذجي الموجود في الطرازات القياسية. وهذا يعني أنه يمكنك توقع استمرار نظام المعلومات والترفيه ذو الشاشة العريضة الواسعة التي تزين لوحة القيادة، إلى جانب مجموعة العدادات الرقمية الموجودة خلف عجلة القيادة. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك انحراف ملحوظ في الأخير، مما يؤكد على التصرف الرياضي للسيارة.

ومن المتوقع أن تتميز المقاعد الأمامية بدعم جانبي إضافي، مما يعزز تجربة القيادة الرياضية. من المعقول أن نتوقع أن تعرض الشاشتان الأساسيتان قوائم فرعية حصرية وربما شاشات تحميل فريدة، مما يؤكد الطابع المتخصص لهذا الطراز. قد يقوم مصممو تويوتا أيضًا بتطبيق تنجيد وتقليم جديد، ومن المحتمل أن يتضمنوا خياطة نابضة بالحياة لحقن إحساس بالحداثة والتميز في الداخل.

أهم متغيرات بريوس

فيما يلي بعض الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام حول هذا الهجين:

– تحسين الديناميكا الهوائية والجر عن طريق الأجزاء الديناميكية الهوائية ذات الأداء الحصري

– غطاء محرك السيارة من ألياف الكربون

– تعليق واسع النطاق

– إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 S مقاس 235/50 ZR

– سيكون سعرها أغلى من سيارة بريوس القياسية البالغة 27.450 دولار

سعر تويوتا بريوس GR

يمكنك أن تتوقع أن تبلغ تكلفة سيارة Prius GR حوالي 40 ألف دولار. من المحتمل أن يكون هذا الإصدار عبارة عن تكوين PHEV أو EV، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. كنقطة مرجعية، يبدأ سعر سيارة Prius القياسية حاليًا عند 27.450 دولارًا أمريكيًا للطراز LE ، في حين أن سعر سيارة بريوس المحدودة من الدرجة الأولى 34.465 دولارًا أمريكيًا.

ومن الجدير بالذكر أن التحسينات مثل غطاء محرك السيارة المصنوع من ألياف الكربون والمقاعد الرياضية ومجموعة أدوات الجسم والعجلات والإطارات المتخصصة تأتي بسعر أعلى. إذا قررت تويوتا دمج طراز GR هذا في خطوط التجميع الحالية، فمن المحتمل أنها ستحتل مكانة تسعيرية بين طراز Prius الأعلى مستوى و GR سوبرا ، الذي يبلغ سعره 45.540 دولارًا .

موعد الظهور الرسمي لبريوس GR

من المنتظر بفارغ الصبر الظهور الأول لسيارة تويوتا GR Prius ، على الرغم من عدم الكشف عن تاريخ الإصدار الرسمي. تشير التكهنات إلى تقديم محتمل إما في العام المقبل أو ربما في وقت مبكر من عام 2025. من المحتمل أن تزين هذه الإضافة المرتقبة لمجموعة تويوتا من الطرازات الرياضية التي تحمل علامة GR صالات العرض الأمريكية، ربما في وقت مبكر من عام 2025 أو 2026.

ومع ذلك، فإن هذا المفهوم يقدم فكرة جديدة ومبتكرة، مما يؤدي إلى عدم اليقين التام فيما يتعلق بإصداره أو مواصفاته أو أي تفاصيل أخرى. مرة أخرى، قد يكون البقاء على اطلاع بشأن هذه المركبات ذات الإصدار المحدود مهمة صعبة حتى يتم الإعلان عن الإعلانات الرسمية وجداول الإنتاج. نتوقع بفارغ الصبر ما إذا كانت نسخة Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition ستصل إلى خط الإنتاج. مع مرور الوقت، يمكننا أن نتوقع معلومات إضافية حول المواصفات الداخلية وإمكانية وجود طراز أكثر تركيزًا على الكهرباء، لذا ترقبوا التحديثات.

بريوس GR تعزز مسارات تويوتا عالميا

يمكن لسيارة GR Prius أن تجلب لتويوتا حقبة جديدة من الهيمنة العالمية للسيارات الكهربائية . يمكن أن يكون Prius Prime هو الإعداد المثالي لسيارة Prius الكهربائية GR. . لقد أنفقت تويوتا الملايين على تطوير بطاريات الحالة الصلبة، والتي يمكن استخدامها أيضًا في تشكيلة GR المحتملة.

هل تتصدر بريوس GR فئة السيارات الساخنة

مع نجاح سيارة بريوس برايم، تقف تويوتا على مفترق طرق بالنسبة لنسخة GR. وبطبيعة الحال، لم تكن Prius اسمًا رياضيًا فائقًا للشركة على الإطلاق، حيث ركزت أكثر على كفاءة استهلاك الوقود والقيادة الصديقة للبيئة. ومع ذلك، فقد ابتكرت شركة Gazoo Racing وToyota أيقونات معًا، وكان إصدار Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition هو الأحدث. من الحواف الأنيقة، والأداء الجاهز لحلبات السباق، ومحرك كهربائي محتمل بالكامل، يمكن لسيارة GR Prius أن تهيمن على السوق الساخنة.

هل تقترب بريوس من إصدار كهربائي بالكامل

على الرغم من أن أحدث وأروع سيارات Prius كانت السلسلة Prime، إلا أن هذا لا يعني أن تويوتا ستتوقف عند الطراز الهجين الإضافي. مثل الكثير من الصناعة، أصبح التحول من التكنولوجيا الهجينة القياسية إلى تصميم السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والمركبات الكهربائية (EV) وشيكًا، حيث تستثمر تويوتا أيضًا بشكل كبير في بطاريات الحالة الصلبة .

قد يكون استخدام بطارية الحالة الصلبة في سيارة GR Prius وإطلاقها بحلول نهاية هذا العقد بمثابة نجاح كبير لشركة Toyota. لقد كانوا رائدين في هذا القطاع وسيستمرون في ذلك: فلماذا لا يكونون جنبًا إلى جنب مع GR Prius؟ سيكون من الصادم أن نراهم يتخطون هذا الإصدار على نطاق واسع، حيث أبدى الكثيرون اهتمامًا بالفعل.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه وفقًا لتقرير من داخل تويوتا، فإن مبيعات الربع الأول من السيارات الكهربائية تمثل 25.3 بالمائة من إجمالي حجم مبيعات تويوتا . قادت Prius المجموعة، كالعادة. ومن خلال تقديم سيارة GR Prius بمستوى تجهيز كهربائي بالكامل، يمكن أن يصبح هذا رقمًا أكبر بكثير.

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