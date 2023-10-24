أفضل 10 شاحنات كهربائية بمدى متميز وتقنيات عالية

دبي - كتب محمد فتوح - يتم شراء الشاحنات الصغيرة بشكل شائع من قبل الأشخاص الذين يعتزمون استخدامها للعمل، والطرق الوعرة، والرحلات الطويلة. لهذا السبب، يعد نطاق القيادة الطويل للشاحنات أمرًا ضروريًا لأنه يضمن قدرة مثل هذه الشاحنات على التعامل مع الرحلات الطويلة عبر التضاريس النائية حيث قد لا تتوفر رفاهية إعادة الشحن المتكرر. ما سبق يجعل الشاحنات الصغيرة والمتوسطة أكثر عملية في استخداماتها، مما يسمح لها بتلبية أنماط الحياة والاحتياجات المختلفة.

بالنسبة للمشترين المتحمسين للهواء الطلق، يجب مراعاة احتياجات التخييم والتخييم الخاصة بهم . عند التخييم في أماكن نائية، سيحتاجون إلى الاعتماد على شاحنات مميزة لتوفير الحرارة والتبريد والمأوى والترفيه وما شابه،

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وهذه أنشطة ستستنفد بطارية السيارة. لاقيمة ل الشاحنات الكهربائية الصغيرة بدون نطاق لائق بالفعل ، خاصة مع استنفاد نطاق شاحنات العمل بسرعة عند القطر، يجب أن تبدأ شاحنة العمل بنطاق أكثر من لائق . وهذا يزيد من الثقة في المشترين المحتملين، ويطمئنهم بأن هذه الشاحنات يمكنها التعامل مع احتياجاتهم المتعددة دون بدون ضغوط . لقد كان القلق من المدى دائمًا هو العائق الأكثر أهمية أمام اعتماد السيارات الكهربائية .. نقدم لكم بمقالنا هذا قائمة بأفضل 10 شاحنات كهربائية صغيرة ومتوسطة

1 – تسلا سايبر ترك : عصر جديد للشاحنات

لقد كانت تيسلا رائدة بلا منازع في العصر الحديث للشاحنات الكهربائية ، وستكون Cybertruck بمثابة غزوتها لقطاع شاحنات العمل. على عكس أي شاحنات صغيرة كانت موجودة في السوق من قبل، فهي معززة بهيكل خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد فائق الصلابة 30X . وسوف تستخدم أيضًا زجاج درع Tesla. مدعومة بثلاثة محركات كهربائية قوية ومجموعة بطارية كبيرة، يمكنها التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية.

قدرة السحب 1400 رطل 0 وقدرة التحميل 3500 رطل تبلغ حمولتها 3500 رطل ويمكنها سحب ما يصل إلى 14000 رطل. وستكون حزمة البطارية طويلة المدى قادرة على السير لمسافة 500 ميل بشحن كامل ، وفقًا لشركة تسلا، وهو ما سيكون علامة فارقة للسيارة الكهربائية. تتميز Cybertruck بالتصميم الأكثر لفتًا للنظر.

2 – رام 1500 ريف : قوة الشاحنات

تم تجهيز رام 1500 REV لتوليد 654 حصانًا و620 رطلًا من عزم الدوران، والذي يمكن أن ينتج عنه تسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 4.4 ثانية. وتعتمد هذه القوة على حزمة بطارية كبيرة تقدر ذاكرة الوصول العشوائي بأنها قادرة على السفر لمسافة 500 ميل بشحنة كاملة . رام 1500 REV لا تخيب الآمال عندما يتعلق الأمر بمقارنتها بباقي الشاحنات.

تتمتع بقدرة سحب تبلغ 14000 رطل وقدرة حمولة تبلغ 2700 رطل لاحتياجات النقل. بالنسبة للمخيمين والعاملين على الطرق الوعرة مع مثل هذه النوعية من الشاحنات، تأتي الشاحنة مزودة بمولد بقدرة 3.6 كيلووات، والذي يمكن أن يعمل كمولد متنقل خارج الشبكة لشحن الأجهزة الكهربائية وحتى سيارة كهربائية أخرى. تم تجهيز Ram 1500 REV أيضًا بقدرات الشحن السريع التي تستعيد نطاقًا يبلغ 110 أميال إلى البطارية في 10 دقائق فقط.

3 – تليس اكس تيك : جديد الشاحنات

تعمل شركة Atlis على إحداث ثورة في قطاع شاحنات البيك أب الكهربائية مع XT. يمكن للقوة المذهلة في XT أن تستوعب قدرة سحب تبلغ 35000 رطل وهو أكثر من ضعف قدرة Tesla Cybertruck. تقدر شركة Atlis أن حزمة البطارية الخاصة بها قادرة على قطع مسافة 500 ميل وإعادة شحنها بالكامل خلال 15 دقيقة من خلال نظام الشحن المتقدم Atlis بقدرة 1.5 ميجاوات من Atlis . ر XT بقدرتها البالغة 600 حصان ولكن إنتاج 12000 رطل قدم من عزم الدوران هو المكان الذي تتفوق فيه على نفسها.

ويمكن لهذه الشاحنة العملاقة أن تنطلق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال خمس ثوانٍ فقط، وبسرعة قصوى تبلغ 120 ميلاً في الساعة. ها هو المفزع، محمل بالكامل، يمكن للشاحنة أن تتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 18 ثانية. يمكن أن يأتي مع سرير بطول 6.5 أو ثمانية أقدام.

4 – اديسون EF1-T : مستقبل الشاحنات

تم تجهيز Edison Future EF1-T لتوفير نطاق قيادة يصل إلى 450 ميلًا حسب تقديرات الشركة المصنعة للسائقين لبدء رحلات أطول بثقة مع هذه النوعية من الشاحنات. تعمل حزمة البطارية الكبيرة هذه على تشغيل التكوين ثلاثي المحركات لـ Edison Future EF1-T، مما ينتج عنه تسارعًا من 0 إلى 60 ميل في الساعة بسرعة تصل إلى 3.9 ثانية وتجربة قيادة مبهجة تتناسب معها.

ولزيادة حزمة البطارية، توفر إمكانات الشحن بالطاقة الشمسية التي تستخدم طاقة الشمس لتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه السائقون في محطات الشحن. حتى أنها تتمتع بقدرة سحب تصل إلى 11,000 رطل، للتعامل مع أصعب المهام، بغض النظر عما إذا كانت تتضمن نقل المعدات أو حمل الأحمال الثقيلة مما يجعلها واحدة من الشاحنات المميزة . تتميز بتصميم قوي لإنجاز المهمة، وتكنولوجيا متطورة، وميزات أمان للتنافس مع سوق الشاحنات الكهربائية

5 – شيفروليه سيلفرادو EV: شاحنة الطرق المعبدة والوعرة

تتميز سيارة سيلفرادو EV بقوة 754 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 785 رطلًا ، ويتم تشغيلها بواسطة بطارية بقدرة 200 كيلووات في الساعة. وفقًا لشفروليه، فإن حزمة البطارية هذه توفر نطاقًا يبلغ 450 ميلًا . يتكون نظام نقل الحركة الذي ينتج قوة 754 حصانًا من محرك مزدوج ويضمن بقاء الأداء مثاليًا على الطرق المعبدة والوعرة. تتسارع سيلفرادو من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.5 ثانية، مما يميزها بين الشاحنات المتنافسة .

ومن مزايا شاحنة سيلفرادو قدرتها على سحب 10000 رطل من الوزن. هذا يكفي لتضمين مقطورة سفر لاحتياجات التخييم. الشحن السريع والمريح يعني أن سيلفرادو EV يمكنها إعادة شحن بطاريتها لمسافة 100 ميل خلال 10 دقائق فقط. يعد تكوين الدفع الرباعي قياسيًا في مثل هذه النوعية من الشاحنات ، وسيتم تجهيز نظام التوجيه بالعجلات الخلفية أيضًا لتسهيل التنقل على جميع التضاريس.

6 – ريفيان R1Tبمدى 410 ميل

تعد Rivian R1T واحدة من أقوى الشاحنات الكهربائية بقوة 835 حصانًا و908 رطل قدم من عزم الدوران من تصميمها رباعي المحركات. وهذا يدفعها إلى عوالم استثنائية من التسارع، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة من الصفر في ثلاث ثوانٍ فقط. تتميز ريفيان R1T ببنية مذهلة توفر تنوعًا رائعًا، كما أن حزمة بطارية Max الاختيارية التي يبلغ نطاقها المقدر بـ 410 أميال بمثابة الكرز في الأعلى.

قدراتها لا تنتهي عند هذا الحد؛ يمكنها سحب 11000 رطل من الوزن. قدرتها على شحن 140 ميلاً في 20 دقيقة فقط تقضي على القلق بشأن المدى. بالنسبة للرحلات البرية الطويلة ، تبلغ مساحة التخزين الإجمالية 62 قدمًا مكعبًا، والتي تتضمن نفق تروس بين المقصورة وسرير الشاحنة، وصندوقًا أماميًا. لمزيد من الراحة، يمكن لهذه الشاحنة أن توفر مطبخ تخييم اختياري للطهي في الهواء الطلق.

7 – GMC سييرا EV بمدى 400 ميل

على غرار سيلفرادو EV، توفر سيارة Sierra EV قوة 754 حصانًا، و785 رطلًا من عزم الدوران، ووقت تسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط. إن شحن بطارية سييرا EV التي يبلغ مداها 400 ميل يشبه شحن بطارية Silverado EV، حيث تستعيد 100 ميل في 10 دقائق فقط. كما هو الحال مع Silverado EV، تأتي Sierra EV بنظام توجيه رباعي.

الفرق هو أن سيارة Sierra EV تأتي مزودة بقدرة Crabwalk وتوجيه رباعي على المنشطات. هذه تقنية متقدمة تسمح للشاحنة بالتحرك بشكل قطري، وتعزيز القدرة على المناورة، وتسهيل التنقل في المساحات الضيقة. وهذا مفيد بشكل واضح عند عبور التضاريس الوعرة. ولجعلها أكثر تركيزًا على العمل وجاذبية لسوق شاحنات العمل، يمكن لسيارة Sierra EV سحب 9,500 رطل من الوزن.

8 – GMC هامر EV SUTقوة 1000 حصان

إضافة قوية لسوق الشاحنات الكهربائية ،حيث تتميز سيارة هامر EV SUT بقوة مذهلة تبلغ 1000 حصان وعزم دوران مذهل يبلغ 11500 رطل، وهي واحدة من أقوى المركبات في العالم. وتنعكس هذه القوة في تسارعها، حيث تتمكن من الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال ثلاث ثوانٍ فقط. وهذا ممكن من خلال الجمع بين المحركات الكهربائية عالية الأداء في تصميم ثلاثي المحركات.

تحتوي هذه الهامر الكهربائية على واحدة من أكبر مجموعات البطاريات في الشاحنات الكهربائية حيث يمكن استخدام 246 كيلووات في الساعة و212 كيلووات في الساعة منها . إنها هذه البطارية التي تقدر جي إم سي أنها يمكنها حمل الشاحنة الفائقة التي يزيد وزنها عن 9000 رطل لمسافة 381 ميلاً .

يمكن شحن Hummer EV SUT إلى 100 ميل خلال 12 دقيقة فقط باستخدام شاحن سريع يعمل بالتيار المستمر. كما أن نظام التوجيه الرباعي مع إمكانية السير على الأقدام المتوفر في سيارة Sierra EV يساعد على المناورة عبر الأماكن الضيقة بسهولة.

9 – فورد إف-150 لايتنينج بمدى 320 ميلا

يوفر تصميم المحرك المزدوج الذي يجمع بين محركين كهربائيين عاليي الأداء F-150 Lightning قوة تبلغ 580 حصانًا و775 رطلًا من عزم الدوران عند ذروة القوة. تم تصميم F-150 Lightning لتوفير التطبيق العملي وتعدد الاستخدامات لنسخة F-150 الشهيرة التي تعمل بالغاز في حزمة كهربائية. إن هندستها المتفوقة، مقارنة بباقي الشاحنات المنافسة تتضمن حزمة القطر القصوى، بالإضافة إلى قوتها، تساعدها على تحقيق قدرة سحب مذهلة تبلغ 10000 رطل.

يتم تسويق F-150 Lightning كخيار مهم بين فئتها من الشاحنات بمزايا محددة أبرزها سعة الحمولة. تبلغ سعتها القصوى 2235 رطلاً . تتمتع F-150 Lightning، المشحونة بالكامل، بمدى يقدر بـ 320 ميلاً، للرحلات على الطرق الوعرة والطويلة. إنه يوفر مولدًا على متن الطائرة يمكنه شحن الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى الشاحنات الكهربائية الأخرى وحتى المنزل.

10- ألفا سوبر وولف بمدى 300 ميلا

تم تالكشف عن ألفا SuperWolf بتصميم أنيق ومواصفات مثيرة للإعجاب، والتي تجمع بسلاسة بين القوة والتنوع والاستدامة. تم تجهيز طراز SuperWolf من امتياز Alpha بتصميم ثنائي المحرك يوفر تسارعًا مقنعًا من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 6.5 ثانية. حزمة بطارية بقدرة 85 كيلووات في الساعة قادرة على حمل الشاحنة لما تقدره ألفا بـ 300 ميل بشحن كامل قبل إعادة الشحن.

صُممت هذه السيارة كسيارة قادرة على اجتيازالطرق الوعرة ، مما يجعلها خيارًا موثوقًا لعشاق شاحنات الهواء الطلق . تعتبر SuperWolf أيضًا شاحنة عمل قادرة. تتمتع بقدرة سحب كبيرة تبلغ 6,724 رطلاً لنقل الأحمال الثقيلة. إن SuperWolf هو الإصدار الأكبر بأربعة أبواب من Wolf والذي يأتي في تكوين يتسع لراكبين وأربعة ركاب ممتدة.

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