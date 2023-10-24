تسربت صور كيا كرنفال فيس ليفت أثناء تصوير إعلانها التجاري

دبي - كتب محمد فتوح - تم الكشف عن كيا كرنفال الجديدة كلياً في فبراير 2021، ويبدو أن كيا كرنفال فيس ليفت قادمة قريباً، ورصد حساب على إنستقرام يحمل اسم motorsjason نموذجًا غير مقنع تمامًا في شوارع سيول، كوريا الجنوبية، ووفقا لمنشور إنستقرام، فإن النظرية السائدة هي أن السيارة تم التقاطها دون أي تمويه لأن الفريق كان يصور إعلانًا تجاريًا.

ما الذي نعرفه عن كيا كرنفال فيس ليفت القادمة؟

وهذا أمر منطقي، حيث أن شوارع سيول المزدحمة تمثل الخلفية المثالية لميني فان من المرجح أن تقضي معظم حياتها في نقل الأطفال إلى المدرسة وأولياء الأمور إلى المكتب، وكما ترون من الصور، فهو ليس تحديثًا خفيفًا، إن الجزء الأمامي والخلفي جديدان بالكامل بشكل أساسي، وتم نقل المظهر الجانبي فقط مع الحد الأدنى من التغييرات.

وعندما تم تقديم https://www.instagram.com/p/CysAHaLrLHQ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1fee90a9-a5e2-4575-8de8-27794179f96f كرنفال الحالية، قالت كيا إنها استخدمت بعضًا من جيناتها الخاصة بسيارات الدفع الرباعي لجعل النموذج أكثر جاذبية من سيارة الميني فان المتوسطة، لقد نجح هذا النهج بشكل رائع لأن الكرنفال هو السيارة الأكثر روعة في فئتها.

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ولكن نسخة الفيس ليفت ابتعد عن الحمض النووي المستعار من سورينتو وتيلورايد واستلهم من مجموعة كيا الجديدة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية مثل EV9 وEV5 التي تم الكشف عنها مؤخرًا، في المقدمة، يمكننا أن نرى تصميم المصابيح الأمامية العمودية القوية ومصابيح LED النهارية على شكل حرف L، لم يتم إغلاق الشبكة، حيث لا يزال لدى الكرنفال محرك احتراق يحتاج إلى التبريد.

وعند الحديث عن الاحتراق، من المرجح أن تستخدم كيا عملية تجميل الوجه هذه كفرصة رئيسية لتقديم النموذج الهجين المرتقب، وفي الخلف، تحتفظ كرنفال بشريط خفيف يمتد على طول الجزء الخلفي بالكامل، لكنه أرق بكثير من ذي قبل، تم تحديث المصابيح الخلفية الأفقية تمامًا بمجموعات إضاءة رئيسية جديدة منسدلة، مما يعطي بعض المشاعر الجادة EV5 وEV9، ولإنهاء الأمر، قامت كيا بتزيين كرنفال فيس ليفت بسبائك معدنية، مستوحاة أيضًا من مجموعة السيارات الكهربائية.

والسؤال الكبير هو ما إذا كانت كيا كرنفال فيس ليفت لا تزال أنيقة، نعتقد أن معظم المشترين أرادوا سيارة كرنفال لأنها حافلة صغيرة تثبت أنك لم تتخلى تمامًا عن الحياة وأنه لا يزال أمامك بعض الأميال المتبقية، هل سيجذب تصميم “الأضداد المتحدة” الجديد لكيا أم يثنيهم؟ فقط أرقام المبيعات هي التي ستخبرنا.

وفي الختام، من الرائع أن يتم دمج لغة تصميم السيارة الكهربائية من كيا في الطرازات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي الحالية، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للنماذج القديمة في المجموعة.

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