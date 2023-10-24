شاهد هينيسي فينوم بقوة 775 وترقيات تضعها أمام رام TRX1500

دبي - كتب محمد فتوح - قدمت شركة هينيسي بيرفورمانس Hennessey Performance سيارة Venom 775 المعدلة، وهي سيارة فورد اف 150 من فورد والتي تتمتع بقوة أكبر من Ford F-150 رابتورR ، ورام TRX..

قوة فينوم 755

تلقت السيارة ذات الإصدار المحدود العديد من التحديثات والترقيات للعام الجديد، ولكن قبل أن نتطرق إلى ذلك، دعونا نلقي نظرة على أهم مصادر تميز فينوم 775 الجبارة . يوجد تحت غطاء المحرك محرك V8 المألوف سعة 5.0 لتر والذي ينتج، في شكل مخزون، 400 حصانًا و410 رطل قدم من عزم الدوران.

فينوم بقوة 775 حصانا مع ترقيات ميكانيكية عالية

قامت هينيسي بتجهيز المحرك بشاحن فائق سعة 3.0 لتر ومبرد داخلي من الهواء إلى الماء، مما أدى إلى تعزيز المخرجات إلى 775 حصانًا و727 رطلًا من عزم الدوران. وهذا يمثل زيادة بنسبة 94% في القوة وزيادة بنسبة 77% في عزم الدوران. وتشمل الترقيات الأخرى حاقنات الوقود المحسنة، ونظام الوقود المحسن، ونظام تحريض الهواء عالي التدفق. يوجد أيضًا عادم جديد من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يقلل من الضغط الخلفي – ويصدر ضوضاء رائعة من محرك V8.

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حقيقة تفوق فينوم

وللتذكير، تنتج رام TRX قوة 702 حصانًا بينما توفر رابتور R 2024 قوة تزيد عن 700 حصان ، مما يجعلها واحدة من أقوى الشاحنات بمحركات الاحتراق في السوق . تصل سرعة فينوم إلى 775 ، 60 ميلاً في الساعة في 3.6 ثانية من التسارع وتغطي ربع ميل في 11.9 ثانية.

لكن هذه مجرد أرقام. ما هو أداء مثل على الطريق؟ استنادا إلى الفيديو أعلاه، فهو سريع بشكل مذهل. في سباق جر تبلغ سرعته 30 ميلاً في الساعة، تتخطى Venom 775 سيارة موستانج Dark Horse الجديدة، وهي أخف وزنًا بمقدار 1000 رطل وأكثر ديناميكية هوائية.

تصريحات جون هينيسي

وصف الرئيس التنفيذي جون هينيسي Venom 775 بأنها الشاحنة المطلقة ذات القوة الكافية لإحراج مالكي TRX و Raptor R. ” وتوفر ترقيتنا أداءً استثنائيًا، على الطرق الممهدة والوعرة على السواء، دون المساس بقدرات اف 150- الأسطورية وهي متوافقة مع مستويات الطرازات المتميزة، لذا لا يوجد تنازل عن الفخامة أيضًا.”

مزايا ترقيات فينوم 775

إن Venom 775 يدور حول أكثر من مجرد أداء مستقيم. وتمنح مجموعة الرفع مقاس 6 بوصات الشاحنة ارتفاعًا أكبر عن الأرض، بينما يضمن نظام التعليق المحسن بقاءها مستقرة وقابلة للسحب على جميع الأسطح. خلف العجلات مقاس 20 بوصة، المغطاة بإطارات للطرق الوعرة مقاس 35 بوصة، توجد مكابح بريمبو متعددة المكابس تعمل على تحسين أداء التوقف.

تصميم فينوم 775

بصريًا، تتميز Venom 775 بمصد أمامي جديد من نوع “Hennessey Venom”، وألواح تشغيل تعمل بالطاقة، وشارات أمامية مضيئة وفتحات تهوية على الرفارف. تزين شارات هينيسي الرفارف الخلفية والأبواب الأمامية والباب الخلفي.

مقصورة فينوم 775

في الداخل، تم الحفاظ على التغييرات إلى الحد الأدنى. وبصرف النظر عن شارة Venom 775 الخاصة بالطراز، فإن مساند الرأس تحمل شعارات “هينيسي” مطرزة. لم يتم ذكر السعر، ولكن يجب على المشترين أن يعلموا أن Venom 775 يحمل ضمانًا لمدة ثلاث سنوات / 36000 ميل من Hennessey، مما يوفر راحة البال. إنها شاحنة حصرية إلى حد ما، حيث يخطط المعدل لإنتاج 250 وحدة فقط كل عام.

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تجهيزات اف 150 XLT الأساسية

– عجلات قياس 18 بوصة مصنوعة من مادة PVD تشبه الكروم

– مصدات أمامية وخلفية من الكروم

– مساعدة وصلة المقطورة الاحترافية

– مساعدة النسخ الاحتياطي للمقطورة الاحترافية

– فورد مساعد الطيار360 ™ 2.0

– كاميرا 360 درجة

– متوفر بتجهيزات Ford BlueCruise (نسخة تجريبية مدتها 90 يومًا)

– متوفر PowerBoost Hybrid مع 2.4 كيلو واط Pro-Power على متن الطائرة

– تتوفر حزمة المظهر الأسود XLT

– تتوفر باقة XLT Black Appearance Plus

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