شانجان Uni-T في مصر.. المواصفات الكاملة والأسعار الرسمية

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت مجموعة جي بي أوتو، وكيل شانجان في مصر، أحدث سيارات العلامة الصينية في السوق المحلية من طراز Uni-T والتي تنتمي إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتمتع بفخامة غير مسبوقة وتجمع بين الأداء القوي والمميز وبين التصميم الجذاب ووسائل الأمان الحديثة والراحة، بما يتناسب مع متطلبات وتطلعات المستهلكين الباحثين عن سيارة SUV فارهة.

وتقدم مجموعة جي بي أوتو السيارة شانجان Uni-T الجديدة لأول مرة بضمان 6 سنوات أو 250.000 كيلو متر أيهما اقرب.



وبحسب بيان صادر عن مجموعة جي بي غبور أوتو، فإن طرح السيارة شانجان Uni-T الجديدة الـ SUV جاء استكمالاً لمسيرة تألق وتفوق علامة شانجان في السوق المصرية، كما يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها شركة جي بي أوتو، والتي تؤمن بضرورة تعزيز قطاع السيارات المصري بمختلف الموديلات والفئات المتميزة، بما يساهم في تعزيز القطاع وإنعاش حركة البيع والشراء، وبما يدعم الاقتصاد المصري بصورة عامة.

Uni-T



وفي السياق ذاته أعرب أمير سابا، رئيس قطاع شانجان في مصر بشركة جي بي أوتو عن سعادته بإطلاق سيارة شانجان Uni-T الجديدة وقال: "سعداء بنمو عائلة شانجان في السوق المصري، ونحرص دائماً على تحقيق طموحات عملائنا بتقديم أحدث طرازات علامة شانجان المتميزة في السوق المصري، حيث ندرك مدى أهمية الحفاظ على ثقة عملائنا من خلال إتاحة المنتجات ذات التصميم المميز والقدرات الفائقة، التي تجمع بين الراحة والأمان والرفاهية لمواكبة المنافسة الشديدة والتطور التكنولوجي في قطاع السيارات".

مواصفات شانجان الجديدة



وتوفر مجموعة جي بي أوتو السيارة الـ SUV شانجان Uni-T بالسوق المصري في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات بما يتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، وقد زودت السيارة بمحرك قوي1.5 Turbo لتر يضمن الأداء الديناميكي الفعال، حيث يمنح السيارة قوة 177 حصاناً، و300 نيوتن متر للعزم الأقصى لتكون بذلك هي الأعلى قوة وأداء في فئتها، متصل بناقل حركة 7-Speed WET DCT، وتتميز السيارة بأنظمة التوجيه EPS (Speed Sensing)، والتعليق الأمامي McPherson، والتعليق الخلفي Multi-Link.



وتدعم شانجان Uni-T الجديدة الـ SUV أعلى مواصفات الأمان القياسية حيث تشمل مواصفات الأمان مكابح مضادة للانغلاق، وتوزيع قوة المكابح إلكترونياً، ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومكابح يد الكترونية ذات تعليق تلقائي، بالإضافة إلى مزيل ضباب خلفي وبالمرايات الجانبية، وأجهزة تحذير المسافات الخلفية والأمامية، مع وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية ستائرية.



كما تشمل عوامل الأمان بسيارة شانجان Uni-T الجديدة والمميزة، خاصية مراقبة النقاط العمياء، مع رؤية 360° لمحيط السيارة، بالإضافة إلى خاصية تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، وخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، و ، وخاصية التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وخاصية الحفاظ على القيادة في الحارة المرورية، وخاصية المساعدة في الزحام، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب، وخاصية الركن الأوتوماتيكي، إلى جانب التحكم الذكي في الإضاءة العالية.

Uni-T



وتعكس التجهيزات الداخلية اهتمام شانجان براحة ورفاهية عملائها، حيث تضم عجلة قيادة مكسو بالجلد أو الجلد الطبيعي حسب الفئة، وزجاج سائق أوتوماتيكي أو زجاج أمامي وخلفي أوتوماتيكي، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وخاصية التهوية بالمقاعد الأمامية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد خلفي، وشاحن USB X3، وتكييف هواء أوتوماتيك، وثلاجة بمسند اليد الأمامي، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، وشاشة عداد LCD 10.3 بوصة، وناقل حركة الكتروني، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي كهربائياً، ووجود داعم قطنية لكرسي السائق، وسخانات بالمقاعد الأمامية.

أمير سابا



ويمنح التصميم الفريد والتجهيزات الخارجية مع تجهيزات الإضاءة السيارة شانجان Uni-T الجديدة حالة من التميز والخصوصية على الطريق، حيث تشمل التجهيزات الخارجية جنوط سبور مقاس 20 بوصة، ومقابض خارجية خفية، وفتحات شكمان مزدوجة، ومرايات كهربائية الطي، كما تتميز السيارة بمصابيح أمامية بإضاءة LED، وفوانيس LED خلفية، مع إمكانية تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائياً، وإضاءة أمامية خلال النهار LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة فرامل علوية LED، وإضاءة داخلية خافتة ملونة.

سعد حبيب



وتعد شانجان Uni-T الجديدة من السيارات الغنية بوسائل الراحة وأنظمة الترفيه خاصة وأنها توفر اختيار نمط القيادة X3، ومفتاح ذكي، وحساس إضاءة أتوماتيك، وإمكانية إدارة المحرك عن بُعد، ومثبت سرعة ذكي مع الحفاظ على المسافات والحارات المرورية، وفتحة سقف كهربائية أو بانوراما ثابتة حسب الفئة، وشاحن هوائي للهاتف، وفتح صندوق الأمتعة كهربائياً، كما أنها مزودة بحساس مطر أتوماتيك، بينما تتكامل أنظمة الترفيه من خلال شاشة 10.3 بوصة للمعلومات والترفيه، وخاصية عرض الهاتف على الشاشة ونظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth للهاتف، وخاصية التعرف على الأوامر الصوتية، مع وجود 6 سماعات.

أسعار شانجان Uni-T

وفقاً للمعلن من مجموعة جي بي أوتو فإن الفئة الأولى من السيارة شانجان Uni-T تتوافر بسعر مليون و125 ألف جنيه بينما تأتي الفئة الثانية بسعر مليون و200 ألف جنيه، والثالثة بسعر مليون و290 ألف جنيه.