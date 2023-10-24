شركة هندسية وراء تطوير جاكوار XJ220 تشوق لسيارة رياضية جديدة

دبي - كتب محمد فتوح - الشركة المطورة لـ جاكوار XJ220 ستعود من جديد.. فما القصة؟ يعود فريق TWR، فريق رياضة السيارات والهندسة الذي كان ناجحًا في السابق، والذي أسسه توم والكينشو، كشركة مصنعة للسيارات حسب الطلب، حيث كشفت عن إعلان تشويقي جديد لطراز قادم، حيث تستعرض سيارة رياضية (أو سيارة خارقة) ذات قوائم خلفية جذابة.

ما الذي نعرفه عن السيارة الجديدة من الشركة المطورة لـ جاكوار XJ220

على رأس الشركة الهندسية التي ولدت من جديد هو فيرغوس والكينشو، ابن توم والكينشو، مؤسس الشركة الأصلية، ومع فريق فني من ذوي المهارات العالية، تهدف TWR إلى أن تصبح منتجًا رائدًا في فئتها للسيارات عالية الأداء التي “تهدف إلى دفع حدود هندسة الأداء”.

لم تتم مشاركة الكثير حول النموذج الجديد، ومع ذلك، فمن المرجح أن تستهدف المتحمسين والسائقين المتحمسين، مع إشارة TWR إلى أنها تريد “الحفاظ على تجربة القيادة التناظرية وتحسينها” باستخدام مواد متطورة وتصميم ذكي، وسيتم مشاركة تفاصيل سيارة TWR الجديدة المخصصة في الأشهر المقبلة.

إعلان

وتأسست TWR في عام 1975، وبدأت في تعديل سيارات 3.0 CSL ولكن سرعان ما تعاقدت مع مازدا وروفر لتصنيع سيارات السباق، وفازت سيارة RX-7 المصممة بواسطة TWR ببطولة السيارات البريطانية لعامي 1980 و1981، وصنعت الشركة اسمًا لنفسها من خلال إعداد سيارة رينج روفر التي حققت النصر في رالي باريس-داكار عام 1981.

وقامت TWR لاحقًا بإنشاء سيارات جاكوار XJS وروفر 3500 Vitesse السياحية لمسابقات السيارات السياحية الأوروبية والبريطانية، وتعاونت TWR وجاكوار في إنتاج السيارتين الخارقتين XJ220 وXJR-15 كجزء من مشروع جاكوار Sport المشترك.

وسيستمر العديد من صانعي السيارات المهمين في التعاقد مع TWR لخبرتهم، ويشمل ذلك شركة أستون مارتن، التي اعتمدت على TWR لتطوير سيارة أستون مارتن DB7، وهي السيارة السابقة لسيارة DB12 الحالية، حتى أن الشركة شاركت في تصميم سيارة فولفو C70 الأصلية وكان لها يد في إنشاء سيارة رينو كليو V6 المذهلة، وهي سيارة هاتشباك بمحرك وسطي وأداء سيارة رياضية.

وفي الختام، أغلق فريق Tom Walkinshaw Racing الأصلي أبوابه في عام 2002، بعد شراء فريق Arrows F1 في عام 1996، وبعد عدة مواسم مضطربة، تمت تصفية الفريق، واضطر TWR إلى الإغلاق، نحن نتطلع إلى رؤية ما يمكن أن تفعله الشركة الآن بعد أن تم إحياؤها، خاصة إذا كان هذا الإعلان التشويقي يستحق كل هذا العناء.

شاهد أيضاً:

فريق جاكوار TCS للسباقات يبدأ موسمه الثامن في الفورمولا إي بأقوى تشكيلة من السائقين