500 مليون دولار لبناء مصنع هيونداي لسيارات الاحتراق والكهرباء بالسعودية

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة هيونداي وصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، عن مسعاهما المشترك لبناء منشأة متقدمة لهيونداي لتصنيع السيارات في البلاد. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيونداي، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى الأعمال السعودي الكوري، شركة سيارات إضافة جديدة لانتاج السيارات في المملكة بعد شركة لوسيد موتورز.

70 بالمئة حصة صندوق الاستثمار في الشراكة مع هيونداي

وسيحصل صندوق الاستثمارات العامة على حصة كبيرة تبلغ 70% في المشروع الجديد، مع احتفاظ Hyundai بنسبة 30% المتبقية. ومن الجدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية ستتولى دور الشريك التكنولوجي الاستراتيجي، حيث تقدم الدعم الفني والتجاري لتسهيل إنشاء مصنع التصنيع. ومن المتوقع أن يتجاوز الاستثمار المتوقع لهذا المشروع التحويلي 500 مليون دولار.

بدء انتاج هيونداي بالسعودية 2026

وفي قلب هذا التعاون يكمن الهدف الطموح المتمثل في إنتاج 50 ألف مركبة سنويًا، بما في ذلك محركات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع في عام 2024، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. ولكن أولاً، يحتاج المشروع المشترك إلى الحصول على الموافقات الرسمية من السلطات المختصة.

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وقالت Hyundai في بيان: “نحن متحمسون لإمكانيات هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في إنتاج السيارات، وتعزيز مستقبل سيارات مستدام وصديق للبيئة في المنطقة. وستخلق جهودنا المشتركة فرصًا للابتكار والتقدم البيئي”.

استثمارات هيونداي خارج كوريا

في أغسطس من هذا العام، قامت هيونداي باستثمار كبير بقيمة 290 مليون دولار في مصنع Hyundai Motor Manufacturing الباما (HMMA) لتعزيز الإنتاج وتعزيز مكانتها في سوق سيارات الدفع الرباعي. ومن إجمالي الاستثمار، تم تخصيص 190 مليون دولار أمريكي لترقية الأدوات والمعدات، والتي تهدف في المقام الأول إلى تسهيل إنتاج سانتا في الجديدة.

وفي خطوة مهمة أخرى اعتبارًا من أكتوبر 2022، بدأت هيونداي أيضًا في بناء مصنع التصنيع الجديد لشركة Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) LLC في موقع Bryan County Mega في جورجيا. يشمل هذا الاستثمار الكبير الذي تبلغ قيمته 5.54 مليار دولار من قبل الشركة والموردين التابعين لها عنصرين حاسمين: مصنع مخصص للسيارات الكهربائية بالكامل ومصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية.

حجم صناعة السيارات وملحقاتها بالسعودية

أما بالنسبة لصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية، فوفقًا لمصادر مختلفة ، تدير المملكة حاليًا 160 مصنعًا للسيارات. من هذا العدد، 33 مصنعًا مخصصة لإنتاج قطع الغيار والملحقات والمحركات، بينما تركز 21 مصنعًا على تصنيع المركبات والمكونات الهيكلية، بما في ذلك أعمال المعالجة المختلفة. هناك 106 منشأة إضافية موجهة نحو إنتاج المقطورات وشبه المقطورات والشاحنات.

أهداف وغايات مصنع هيونداي بالسعودية

تقوم شركة هيونداي موتور ببناء مصنع مشترك لتجميع السيارات في المملكة العربية السعودية وتسعى إلى تأمين أول قاعدة إنتاج لها في الشرق الأوسط. أعلنت شركة هيونداي موتور في 22 أكتوبر أنها وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الثروة السيادية السعودي (PIF) لإنشاء مصنع CKD (التفكيك الكامل) في فندق فيرمونت في الرياض، المملكة العربية السعودية.

وحضر حفل توقيع العقد الذي أقيم في منتدى الاستثمار الكوري السعودي كل من رئيس مجموعة هيونداي موتور تشونغ إيوي سون، ورئيس شركة هيونداي موتور جانغ جاي هون، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر عثمان الرميان، ونائب رئيس صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد.

تصريحات رئيس هيونداي

وقال جيهون جانج، رئيس شركة سيارات الدفع الرباعي موتور: “سيؤدي المشروع المشترك لشركة Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) LLC موتور في المملكة العربية السعودية إلى تطورات رائدة في تكنولوجيا إنتاج السيارات الكهربائية وسيساهم في إنشاء صناعة سيارات مستدامة وصديقة للبيئة في المنطقة.” وأضاف: “إن التعاون بين شركة Hyundai موتور وصندوق الاستثمارات العامة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية مبتكر”. “نتوقع خلق فرص صديقة للبيئة.”

وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة Hyundai موتور وصندوق الاستثمارات العامة ببناء مصنع مشترك لـ CKD قادر على إنتاج 50 ألف وحدة سنويًا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.

قائمة المشروعات المشتركة

وبالإضافة إلى مشروع المصنع المشترك، تم عقد عدد كبير من الشراكات خلال منتدى الاستثمار السعودي الكوري الذي عقد يوم الأحد الماضي 22 أكتوبر ، بحضور يون ونحو 400 من قادة الأعمال من كلا البلدين.

وبتقسيم 46 مذكرة تفاهم وصفقة حسب القطاع، تم توقيع سبع مذكرات تفاهم في قطاع الطاقة والطاقة، وثمانية في البنية التحتية والمصانع، والتي شملت صفقة مصنع تجميع هيونداي، و19 في التصنيع، و10 في الصناعات الجديدة، واثنتان في مجالات أخرى بما في ذلك التعاون المالي. .

في صناعة الطاقة، تم إنشاء العديد من عمليات التعاون التي تركزت حول قطاع الهيدروجين، بما في ذلك خطاب نوايا من قبل شركة كوريا للطاقة الكهربائية وبوسكو القابضة ولوتي للكيماويات مع شركة تكرير البترول أرامكو السعودية، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات، لإنتاج الأمونيا الزرقاء. بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليار دولار. وكبديل أنظف، فإن الأمونيا الزرقاء – الأمونيا التي يتم إنتاجها عن طريق احتجاز الكربون وتخزينه – تدعم الجهود العالمية لإزالة الكربون.

مشروعات البنية التحتية

كما وقعت شركة Hyundai للهندسة والإنشاءات مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية، تلتزم فيها بالتعاون الاستثماري في قطاعي العقارات والبنية التحتية، فضلاً عن الترويج لمشاريع المدن الذكية مثل مشاريع تحلية مياه البحر ومشروع تطوير مدينة نيوم.

بالإضافة إلى ذلك، وقع اتحاد KG Mobility وشركة CTR الكورية لتصنيع قطع غيار السيارات مذكرات لإنشاء سلسلة توريد لقطع غيار السيارات ومصنع محلي لقطع غيار السيارات الكهربائية، على التوالي. ومن المقرر أن تساهم هذه المبادرات بشكل كبير في سلسلة التوريد الشاملة في صناعة السيارات العالمية، بعد خطوات مماثلة في قطاع بناء السفن.

وفي قطاعي التقنية العالية والتصنيع، تم توقيع 19 اتفاقية تعاون، من بينها صفقات بارزة بما في ذلك المشروع المشترك لشركة BMT الكورية الجنوبية لتوطين تصنيع التركيبات والصمامات في المملكة العربية السعودية. هذه مكونات مهمة تستخدم لتنظيم تدفق السوائل أو الغازات في الأنابيب أو الأنابيب في التطبيقات الصناعية، وأبرزها النفط والغاز.

علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقيات تجارية لبناء مزارع ذكية، مع شركات كورية مثل شركة تصنيع الأغذية والمشروبات نونجشيم، التي تتعاون مع البيوت البلاستيكية السعودية.

وخلال المنتدى، أكد مسؤولو الحكومة الكورية مجددًا التزامهم بالدعم الفعال لـ 128 مشروعًا تعاونيًا مستمرًا، بما في ذلك 26 مشروعًا تم إبرامها في منتدى الاستثمار السابق في نوفمبر، والمبادرات الـ 56 التي تم تحديدها خلال الاجتماع الرابع للجنة رؤية 2030 الكورية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر. .

قلعة الصناعة السعودية

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث سيتم بناء المصنع، هي مدينة مخططة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، على بعد حوالي 100 كيلومتر من جدة، ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية وأكبر ميناء تجاري. وهي تبرز كمركز لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، مع الاستثمارات الأخيرة في صناعة السيارات الكهربائية وشركات قطع غيار السيارات.

خطط الملكة الآنية والمستقبلية

تنفذ المملكة العربية السعودية مشروع التنمية الوطنية “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” بهدف تقليل الاعتماد على صناعة النفط وتطوير محركات النمو المختلفة، كما تعمل بنشاط على تعزيز تطوير صناعة السيارات كجزء من المشروع.

وتخطط هيونداي لتطبيق عمليات مؤتمتة للغاية ومرافق مخصصة إقليمياً في مصنعها المشترك في المملكة العربية السعودية وتسعى الدولة السعودية لتنويع قاعدة انتاجها وتطويرها لتصبح قاعدة صناعية وتجارية مركزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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