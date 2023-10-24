تيسلا موديل X بلايد أصبحت أغلى بكثير.. وإليكم الأسباب

دبي - كتب محمد فتوح - من الصعب تتبع أسعار تيسلا مع كل التغييرات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، وآخرها يتعلق بـ تيسلا موديل X بلايد، الذي أصبح الآن أكثر تكلفة بمقدار 5,000 دولار (18,750 ريال) من ذي قبل، كما ذكرت رويترز لأول مرة.

كيف ارتفع سعر تيسلا موديل X بلايد؟

يبلغ سعر السيارة الكهربائية الآن 94,990 دولارًا (356,200 ريال)، وهي لا تزال ذات قيمة جيدة بالنظر إلى الأداء والرفاهية المتاحة، في السابق، كان سعر تيسلا موديل X بلايد يبلغ 89,990 دولارًا (337,500 ريال)، وهو بعيد كل البعد عن سعر مشروع تجديد نظم الإدارة الذي تجاوز في السابق 130,000 دولار (487,500 ريال).

ومن الغريب أن موديل الأعلى هو سيارة تيسلا الوحيدة التي تم ضربها بالزيادة، لا تزال موديل X القياسية تباع بسعر 79,990 دولارًا أمريكيًا (300 ألف ريال)، وهو أمر مهم، حيث يمكن للمشترين الاستفادة من الإعفاء الضريبي بقيمة 7,500 دولار أمريكي (28 ألف ريال)، يحتفظ موديل S بلايد بـ 89.990 دولارًا (337,000 ريال) لمشروع تجديد نظم الإدارة، ولكن مع معرفة تيسلا، يمكن أن يتغير هذا في أي لحظة، ولم تقدم تيسلا أي سبب للزيادة البالغة 5,000 دولار (18,750 ريال)، ولكننا نعتقد أن صانع السيارات الكهربائية أدرك أنه جعل مشتق بلايد رخيصًا للغاية، حتى بسعر 94,990 دولارًا (356,200 ريال)، لا يزال موديل X القوي يمثل صفقة رائعة.

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يحصل المشترون على واحدة من أسرع سيارات الدفع الرباعي في السوق، بفضل ثلاثة محركات كهربائية تنتج 1020 حصانًا، يتم توجيه هذه العضلات إلى العجلات الأربع، مما يسمح لـ موديل X بلايد الضخم بالوصول إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.5 ثانية، عندما تكون السيارة مجهزة بعجلات Cyberstream مقاس 20 بوصة، فإن السرعة القصوى تقتصر على 240 كلم في الساعة، تفاخر بعجلات توربينية مقاس 22 بوصة بقيمة 5,500 دولار (20,600 ريال)، ويرتفع هذا الرقم إلى 163 ميلاً في الساعة، ومع ذلك، هناك ثمن يجب دفعه، حيث تم تقليل النطاق من 536 إلى 500 كلم، ولكن يمكن لعملاء بلايد على الأقل الاختيار من بين الألوان الخمسة دون أي تكلفة إضافية.

يتم تضمين حزمة السحب أيضًا بشكل قياسي، بصرف النظر عن العجلات مقاس 22 بوصة، تشمل الخيارات الأخرى تنجيد باللونين الأسود والأبيض أو الكريمي (2,000 دولار أي 7500 ريال)، وعجلة القيادة (1,000 دولار أي 3750 ريال)، والسائق الآلي المحسن (6,000 دولار أي 22.5 ألف ريال)، وقدرة القيادة الذاتية الكاملة (12,000 دولار أي 45 ألف ريال)، سيكلف موديل X بلايد كامل الخيارات المشترين 115,490 دولارًا (433 ألف ريال)، وهو ما لا يزال أرخص من بعض المنافسين الألمان ذوي المواصفات العالية.

وفي الختام، حدثت تغييرات لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء تشكيلة تيسلا هذا العام، قدمت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية مشتقات النطاق القياسي الجديدة لموديل S وموديل X في منتصف أغسطس، ولكن بعد أقل من شهر، قامت بإزالة هذه موديلات من مجموعتها لسبب غير مفهوم، وفي مكان آخر، أعادت تيسلا مؤخرًا تقديم موديل Y ذو الدفع الخلفي إلى الولايات المتحدة، مما يوفر للمستهلكين بديلاً ميسور التكلفة للعديد من سيارات الكروس أوفر الكهربائية في السوق.

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