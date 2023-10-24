مازيراتي ريسينج يكشف عن تيبو فولجوري استعدادًا للموسم الـ 10 من الفورمولا إي

دبي - كتب محمد فتوح - كشف فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج عن سيارة تيبو فولجوري التي ستشارك في الموسم العاشر من سباقات الفورمولا إي، تتويجًا لمسيرة النجاح اللافت الذي حققته مازيراتي في عام 2023.

تم الكشف عن السيارة الجديدة خلال الاختبارات التمهيدية في حلبة ريكاردو تورمو في فالنسيا بإسبانيا. وتتمتع تيبو فولجوري بالمزايا التقنية التي ساهمت في تحقيق انتصارات العلامة التجارية في الموسم التاسع مع بعض اللمسات الجمالية الجديدة، مما يعكس إرث مازيراتي المتميز في عالم سباقات السيارات وابتكارها المستمر في مجال السيارات الكهربائية.

تجمع تيبو فولجوري الكهربائية بالكامل، بين تاريخ مازيراتي العريق والتقنيات المتقدمة، بهدف تمثيل العلامة التجارية خلال المرحلة الجديدة لرياضة السيارات، بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية للعلامة وتوجهها نحو الابتكار.

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تبرز السيارة الجديدة بلمسات من لون رام فولجور النحاسي في الجزء الخلفي، والذي يميز الجيل الجديد من السيارات الكهربائية الخاصة بالعلامة التجارية، وسيزيّن جميع السيارات المخصصة للطرقات بحلول عام 2030.

شهد الموسم التاسع من سباقات فورمولا إي عودة العلامة الإيطالية إلى بطولة العالم لسباقات السيارات بمقعد واحد للمرة الأولى بعد مشاركتها الأخيرة في سباق الفورمولا 1 قبل 66 عاماً.

سجلت مازيراتي أداء لافتاً خلال ذلك الموسم مع الانطلاق من المركز الأول مرتين والوصول إلى منصات التتويج أربع مرات، فضلاً عن الانتصار المميز في جاكرتا وهو الفوز الأول للعلامة في سباقات السيارات بمقعد واحد منذ الفوز بجائزة ألمانيا الكبرى عام 1957.

مازيراتي تيبو فولجوري ترسي معياراً جديداً لأداء السيارات الكهربائية

تعكس تيبو فولجوري أعلى مستويات الإتقان من خلال الجمع بين اللون الأزرق المستوحى من شعار مازيراتي، واللمسات النحاسية المعاصرة التي تجسد اللون المستقبلي لسيارات فولجوري. وتستفيد تيبو فولجوري من مجموعة الجيل الثالث المميزة من سيارات الفورمولا إي لتكون أسرع السيارات المشاركة في البطولة العالمية وأكثرها كفاءة من حيث الطاقة حتى الآن.

كما ترسي السيارة معياراً جديداً لأداء السيارات الكهربائية، حيث تتميز باستطاعة تصل إلى 350 كيلوواط وسرعة قصوى تتجاوز 320 كم بالساعة، بينما تضمن إمكانات الفرملة المتجددة بقوة 600 كيلوواط الحصول على 40% من إجمالي الطاقة المستخدمة خلال السباق من الطاقة المتجددة.

وتلعب سباقات الفورمولا إي، وفريق مازيراتي إم إس جي ريسينج دوراً محورياً في مسيرة تحول العلامة لإنتاج السيارات الكهربائية من خلال تطوير تقنيات سيارات السباق المبتكرة، وتزويد مختلف سيارات العلامة بها. ويتكون الموسم العاشر من بطولة الفورمولا إي من 17 جولة، بما في ذلك سباق جديد في طوكيو باليابان، ليكون الأكبر في تاريخ المسابقة. وينطلق في 13 يناير 2024 في مكسيكو سيتي بعد انتهاء الاختبارات التمهيدية.

مازيراتي، سجل حافل من السيارات الملهمة والفريدة

تنتج مازيراتي مجموعةً متكاملة من السيارات الفريدة، التي يمكن التعرف عليها بسهولة بفضل مظهرها المتميز وطابعها الاستثنائي. وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتوفر حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم.

تتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، بالإضافة إلى ليڤانتي أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من مازيراتي، وجريكال، أحدث سيارات الفئة الرياضية متعددة الاستعمالات الفاخرة المعدّة للاستخدام اليومي.

كما تتوفر طرازات جيبلي وليڤانتي وجريكال المزودة بالمحركات الهجينة ذات الـ 4 أسطوانات، ومحركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، فضلاً عن إصدارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، لتجسّد روح شعار الرمح الثلاثي لمازيراتي. وتتكامل هذه الطرازات مع جريكال فولجوري، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية بالكامل من مازيراتي.

توّجت العلامة مجموعتها المتميزة من خلال إضافة سيارة MC20 الفائقة وسيارة MC20سيلو سبايدر، واللتين تعملان بمحرك نيتونو المكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدهما بتقنيات مستلهمة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحةً للمرة الأولى الآن ضمن إحدى السيارات القياسية.

تتوفر كذلك سيارة جران توريزمو الجديدة بمحرك وقود عالي الأداء من 6 أسطوانات مستوحى من محرك نيتونو، بينما تضم جران توريزمو فولجوري محركاً كهربائياً بالكامل لتكون أول سيارات العلامة التي تعتمد هذا الحل. ويجدر بالذكر أن جميع طرازات مازيراتي ستتوفر بإصدارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، بينما ستعتمد جميع سيارات العلامة على المحركات الكهربائية فقط بدءاً من عام 2030.

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