رياضة المحركات السعودية تؤكد إنطلاق موسم أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024 من حلبة كورنيش جدة

دبي - كتب محمد فتوح - أكدت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc لـ الفورمولا 1 لعام 2024، استضافة حلبة كورنيش جدة – أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم – للجولة الافتتاحية لموسم أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024 في شهر مارس المقبل، وستقام هذه المناسبة التاريخية خلال سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 الرابع على التوالي في العام 2024.

جاء ذلك بعد الإعلان عن أن موسم أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024 سيتضمن سبع جولات، ستكون جميعها بمثابة سلسلة دعم لبطولة العالم للفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

سينطلق الموسم الثاني من سلسلة سباقات السيدات من المملكة العربية السعودية يوم 7 مارس وسيختتم في أبو ظبي يوم 8 ديسمبر، كما ستنضم سباقات ميامي وقطر وسنغافورة إلى التقويم للمرة الأولى، فيما سيعود سباقي زاندفورت وبرشلونة للعام الثاني.

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راعى التقويم تمثيل ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وسيشمل مزيجاً من حلبات الشوارع والحلبات التقليدية، وسيتم استكمال تقويم السباق بتقويم اختبار رسمي موسع سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

أجواء التشويق والإثارة تعود مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة ورياضة المحركات السعودية

يأتي هذا الإعلان بعد الأنباء التي ظهرت الشهر الماضي عن أن أكاديمية الفورمولا 1 ستحظى بدعم جميع فرق الفورمولا 1 العشرة والتي ستوفر كل منها سائقة للسلسلة وستحصل على كسوة خاصة بها على سيارة واحدة.

ورحب مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية بهذا الإعلان قائلاً “يسعدنا استضافة الجولة الافتتاحية لموسم أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024. تتماشى هذه السلسلة الرائدة مع قيمنا الخاصة بتعزيز قيم التقدم والشمولية وجعل السباق رياضة توفر الفرص للجميع، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية، وعلاوة على ذلك، فمن شأن التركيز على رياضة السيدات أن يتيح لنا الفرصة أيضاً لتسليط الضوء على الدعم الكبير للرياضات النسائية الأخرى في المملكة العربية السعودية مثل فريق كرة القدم النسائي السعودي وسلسلة أرامكو للجولف للسيدات، ونتطلع إلى الترحيب بأكاديمية الفورمولا 1 في جدة وبدء الموسم الجديد على أفضل وجه”.

تعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، مع عودة قمة رياضة المحركات خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس المقبل بعطلة نهاية أسبوع السباق الرابع لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024، بعد أن شهدت الحلبة من قبل ثلاث سباقات حافلة بأقوى اللحظات المذهلة في الفورمولا 1.

إلى جانب المنافسات الحماسية على حلبة السباق، تعد عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 في جدة جمهورها مرة أخرى بمجموعة حافلة بالفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية والتي تضم نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم.

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تقويم أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024

7-9 مارس جدة، المملكة العربية السعودية

3-5 مايو ميامي، الولايات المتحدة

21-23 يونيو برشلونة كاتالونيا، إسبانيا

23-25 أغسطس زاندفورت، هولندا

20-22 سبتمبر مارينا باي، سنغافورة

29 نوفمبر – 1 ديسمبر لوسيل، قطر

6-8 ديسمبر ياس مارينا، أبوظبي

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