رولز رويس بيرل كولينان بعد 30 محاولة طلاء

دبي - كتب محمد فتوح - رولز رويس وفرعها في دبي يكونون اكثر بهجة عندما يقدمون سيارة بيرل كولينان. إنها سيارة كولينان فريدة من نوعها تم تصميمها للاحتفال بعيد ميلاد مهم وتقديمها كهدية من عائلة المالك. وتعد هذه أيضًا أول سيارة كولينان مخصصة يتم تعديلها بواسطة المكتب الخاص الجديد للشركة في دبي ، وقد تم إنشاؤها بالتعاون مع شركاء الوكلاء المحليين

مناسبة انطلاق مشروع رولز بيرل كولينان بدبي

انطلق مشروع Pearl Cullinan في أوائل عام 2022، بناءً على طلب أحد عملاء Rolls-Royce المخلصين الذين أرادوا الاحتفال بعيد ميلاد والده التسعين بأسلوب أنيق. التقى كبار المسؤولين التنفيذيين من العلامة التجارية مع الأب للتعرف على قصة حياته وشغفه. كان هذا الاجتماع بمثابة الشرارة الإبداعية التي وجهت المشروع بأكمله.

لمسات سحرية على رولز بيرل كولينان

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تتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة الموضحة أعلاه بلمسة نهائية فريدة من نوعها باللون اللؤلؤي الوردي، مستوحاة من لون اللؤلؤة الأكثر قيمة لدى المالك. هذا الطلاء حصري لهذه السيارة وله لمسة ساحرة من اللون الوردي، مما يجعلها مميزة حقًا. لم يكن تحقيق هذه النهاية المثالية بمثابة نزهة في الحديقة، حيث تطلب الأمر حوالي 30 محاولة مختلفة، تم اختبار كل منها في محاكاة ضوء النهار وتحت شمس الشرق الأوسط للتأكد من أنها صحيحة. حتى أنهم أخضعوه لاختبارات فنية صارمة للتأكد من قدرته على تحمل الحرارة والأشعة فوق البنفسجية.

ولإكمال اللمسة النهائية باللون الوردي اللؤلؤي، يوجد خط مدرب واحد مطلي يدويًا باللون الذهبي الوردي، ويتوافق مع تميمة روح السعادة المطلية بالذهب الوردي. وتستمر هذه اللمسة الأنيقة إلى صفائح العتبات المصممة حسب الطلب، والتي تستقبلك عند فتح كل باب.

تجميل مقصورة رولز بيرل كولينان

ادخل إلى The Pearl Cullinan – وهو شيء لا يتمتع به سوى أفراد العائلة فقط – وستجد مزيجًا من لونين مختلفين من الجلد. المقاعد الأمامية، حيث يبدو أن المحتفل بعيد الميلاد يفضل الجلوس كراكب، مزينة باللون الكشمير الرمادي. وفي إشارة إلى ارتباط العائلة باللؤلؤ، تم تغليف المقاعد الخلفية باللون الأحمر الناري، المستوحى من لون المادة المستخدمة لعرض اللؤلؤ. حتى قشرة خشب الجوز تذكرنا بالصناديق الخشبية التي يتم تقديم اللآلئ فيها تقليديًا.

إصدارات رولز كولينان الخاصة

تتميز تفاصيل التطريز بأحرف RR بخيوط الذهب الوردي على مساند الرأس، كما أن إدخالات المقعد الخلفي مستوحاة من الأنماط المتناظرة الموجودة على أصداف المحار. تم وضع هذه التفاصيل بزاوية 55 درجة بالضبط مثل القشرة.

تعد كولينان أحد المنتجات في صناعة السيارات التي تحصل على أكبر عدد من الإصدارات الخاصة. أو بالأحرى، إصدارات فريدة مثل Cullinan Blue Shadow Edition التي تم الكشف عنها في مايو من هذا العام. وفي ديسمبر من العام الماضي، ظهرت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة في معرض آرت بازل بألوان مستوحاة من الموضة .

رولز رويس كولينان : ماسة الدفع الرباعي

رولز رويس كولينان هي أول سيارة دفع رباعي تنتجها رولز رويس على الإطلاق، وقد سُميت على اسم أكبر ماسة غير مصقولة في العالم. إنها سيارة دفع رباعي واسعة للغاية وواحدة من أفخم السيارات على الإطلاق. إنه بالتأكيد خروج كبير لشركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة، التي تتمتع بتاريخ طويل في إنتاج سيارات الصالون الفخمة.

هوية كولينان

تبدو سيارة Cullinan SUV تشبه إلى حد ما سيارة Rolls-Royce فانتوم المحاصرة داخل قاعة من المرايا غير المبهجة. بالتأكيد، إنها بالتأكيد واحدة من أكثر الأشياء المهيبة التي من المحتمل أن تراها على الطريق، لكن شبكتها الضخمة وجوانبها المسطحة وخط السقف الذي يشبه الصندوق لن يروق للبعض.

تساعد بعض الزخارف الفضية المتباينة على الأبواب وحول النوافذ وعلى الأجنحة على إخفاء صورتها الظلية الضخمة، لكنها لا تخفي حجمها تمامًا مثل بنتلي بنتايجا . تتميز سيارة مرسيدس G-Class بمظهر الصندوق المتعمد بشكل أكثر إقناعًا أيضًا.

تكاليف قيادة كولينان

ربما لن يغامر مشترو رولز رويس كولينان أبدًا بالقيادة على الطرق الوعرة بسياراتهم الجديدة، ولكن إذا ضلوا طريقهم إلى نايتسبريدج، فهناك بعض الواقيات الفضية المتناقضة التي ستحافظ على الحواف السفلية لطلاءها الباهظ الثمن في الغالب خالية من الخدوش.

مساحات كولينان الداخلية

يمكنك اختيار ما تسميه رولز رويس بمقاعد الصالة أو المقاعد الفردية لتناسب سيارة كولينان. يعد الخيار الأول هو الخيار الأكثر عملية ويأتي بثلاثة مقاعد خلفية يمكن طيها لأسفل إذا كنت بحاجة إلى حمل أكثر مما يمكن أن يتحمله صندوق Cullinan سعة 560 لترًا (600 لترًا مع إزالة الرف). يجب أن يعني حجم السيارة الضخم أنه سيكون هناك مساحة واسعة للرأس والساقين والكتفين تتسع لثلاثة أشخاص بالغين للجلوس بشكل مريح للغاية.

تقنيات مقصورة كولينان

تعد Cullinan أول سيارة Rolls-Royce مزودة بنظام ترفيهي معلوماتي بشاشة تعمل باللمس – على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك التحكم فيه باستخدام القرص الدوار الموجود في الكونسول الوسطي مثل نظام iDrive منBMW . ومن خلال ذلك، يمكنك تعديل نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وضبط إعداد نظام التعليق الهوائي القياسي، والوصول إلى البث المباشر من نظام كاميرا الرؤية المحيطية البانورامية.

إذا كنت قلقًا من أن حجم كولينان الضخم وأبوابها الضخمة ستجعل من الصعب الصعود إليها، فلا داعي لذلك. ستقوم بخفض جسمها الضخم لمساعدتك على الصعود بأمان قدر الإمكان – تمامًا مثل حافلة لندن – بمجرد لمس أحد مقابض الأبواب.

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