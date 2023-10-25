شاهد تويوتا كراون استيت 2024 SUV دفع رباعي

دبي - كتب محمد فتوح - أصدرت تويوتا صورة تشويقية لسيارة الدفع الرباعي الهجينة الجديدة القادمة إلى أمريكا.” كراون استايت 2024 ، و يفضل صانع السيارات الياباني إعلاناته التشويقية المبهمة ، وآخرها مع كراون استايت لا يختلف، مما يشير ببساطة إلى أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الجديدة ستتجاوز ما هو متوقع.

هوية كراون استايت

هذا لا يمنحنا الكثير لنلعب به، لكننا نعتقد أننا حددنا ماهية السيارة في الإعلان التشويقي. أولاً، خط الشارة الخلفية هو نفسه الموجود على التاج الذي تم تقديمه العام الماضي، ويبدأ الاسم بحرف C. لذلك، نحن على يقين من أنه التاج، ولكن هنا يصبح الأمر مربكًا. تصف تويوتا أمريكا الوافد الجديد بأنه سيارة SUV، لكن التصميم الخلفي لا يتطابق مع سيارة Crown Sport SUV التي تم الكشف عنها في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر .

ولا ننسى أن تشكيلة Crown تضم أربعة موديلات ؛ يبدو أن نمط الجسم الثاني القادم إلى أمريكا هو Crown Estate.

كراون استايت الهجينية

بينما تشير تويوتا إليها على أنها عقار – عربة، بالنسبة لي ولكم – فإن Crown Estate (في الصورة مع طلاء ذهبي أدناه) تشبه سيارة الدفع الرباعي التقليدية. هناك احتمال أن ترغب شركة Toyota America في تجنب الارتباك وتسويق السيارة على أنها سيارة دفع رباعي محليًا.

إعلان

إليك ما نعرفه عن هذا النموذج حتى الآن. سيتم تقديم العقار فقط في أشكال هجينة أو هجينة تعمل بالكهرباء، مع عدم وجود خيار محرك احتراق عادي. نحن غير متأكدين مما إذا كان كلا الجهازين الهجينين سيصلان إلى أمريكا، ولكن بناءً على الإعلان التشويقي، فإن الأول مضمون.

كراون استايت بقوة 231 حصانا

إذا كانت Crown الجديدة تستخدم نفس المحرك الهجين مثل الطراز الرياضي الجديد، فيمكننا أن نتوقع محركًا رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا بقوة 231 حصانًا ونظام الدفع الرباعي. من المفترض أن يكون الإصدار الهجين الإضافي أكثر قوة ويقدم أداءً فائقًا.

أبعاد كراون استايت

تتميز Crown استيت بطول كبير يصل الى 194 بوصة. وهذا يجعلها بنفس طول سيارة BMW X5، مما يشير إلى أنها ستحتوي على مقصورة فسيحة وصندوق أمتعة واسع. يبلغ ارتفاعها 63.8 بوصة، بينما يبلغ عرضها نفس عرض Crown سبورت: 74 بوصة. قالت تويوتا سابقًا إن Crown Estate ستكون متاحة في عام 2024.

طرازات كراون

إذا كنا على حق، وهذه هي ملكية Crown ” التاج” ، فإن وصولها سيكون مفاجئًا إلى حد ما. تقدم تويوتا حاليًا العديد من سيارات الدفع الرباعي الهجينة، بما في ذلك فينزا وراف 4 وRAV4 برايم وجراند هيلاندر وهايلاندر. نحن نتطلع إلى رؤية مكان وضعها ضمن النطاق ولكننا نتوقع أن يكون سعرها أعلى من سعر هايلاندر. لدينا شعور بأن تشكيلة Crown سيتم استخدامها لسد الفجوة بين طرازات تويوتا السائدة ونماذج Lexus المتميزة.

والأهم من ذلك، أن هذا يعني أنه لا تزال لدينا فرصة للحصول على سيارة Crown سيدان الرائعة ، وهي سيارة فاخرة تعمل بالهيدروجين وتؤكد على الأناقة والراحة.

كراون استايت باليابان

تويوتا Crown إستيت 2024 هي سيارة قادمة في اليابان. تضفي مقصورتها المرتفعة وشكلها الانسيابي وخطوط هيكلها المنحوتة مظهرًا جديدًا فريدًا من نوعه بالنسبة لفئتها. وتستمر هذه الماكينة المتميزة في توفير الثقة من خلال قدرة الدفع الرباعي والقوة الكهربائية لمجموعة نقل الحركة Hybrid MAX المتوفرة. صورة للابتكار يمكنك لمسها والشعور بها وقيادتها – ستصل تويوتا Crown في شتاء عام 2023.

المظهر الخارجي لكراون استايت

يلفت المظهر المغناطيسي لتويوتا Crown انتباهك في اللحظة التي يلفت فيها انتباهك. متاح 21 بوصة من العجلات المصنوعة من سبائك معدنية مكونة من 10 أذرع، ومصابيح أمامية LED جذابة وحرفية تنفيذية في جميع الأنحاء – لا تشبه سيارة السيدان القابلة للرفع أي شيء رأيته من قبل

توفر مجموعة نقل الحركة Hybrid MAX الجديدة كليًا من Toyota Crown Platinum ما يصل إلى 340 حصانًا – مع عزم دوران فوري. ويتمتع المحرك الهجين ذو الكفاءة العالية لشركة XLE وLimited بتصنيف إجمالي قدره 38 ميلاً في الغالون من قبل الشركة المصنعة. عند المغامرة على الطرق المعبدة، تساعدك قدرة الدفع الرباعي القياسية على القيادة بثقة. وفي كل منعطف ومنعطف، يعمل نظام التعليق المتكيف المتوفر على تعزيز الرابطة الغريزية بين السائق والآلة. تم تصميم تويوتا Crown من أجل الإثارة، فهي تنبض بالحياة بكامل قوتها

مقصورة كراون استايت

تتميز المقصورة الداخلية التي تركز على التكنولوجيا في Toyota Crown بأنها فاخرة الملمس، مما يعزز تجربة السائق المتصلة بشكل لا يصدق. سيعود اسم الطراز الأطول عمرًا من تويوتا إلى الولايات المتحدة هذا الخريف بمركبة 2024.

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