تدشينات معرض التنقل الياباني.. مازدا Iconic SP الاختبارية تبدو وكأنها RX-7 حديثة

دبي - كتب محمد فتوح - عادت مازدا إلى معرض التنقل الياباني للمرة الأولى منذ عام 2019، وشاركت بسيارة اختبارية تسمى Iconic SP، تطلق شركة صناعة السيارات اليابانية على Iconic SP اسم “نوع جديد من مفهوم السيارات الرياضية المدمجة” المصمم للعملاء الذين “يحبون السيارات” و”يرغبون في سيارة تجسد ببساطة متعة القيادة”، نحن نشك في أن الاسم سوف يصنع إنتاجًا، لكن مازدا تقول إن الحرف “S” في “SP” يرمز إلى الروح، وليس على عكس RX-7 سبيريت R القديم، بينما يرمز الحرف “P” إلى “العاطفة”.

مزايا عديدة تنطلق بها مازدا Iconic SP الاختبارية في معرض التنقل الياباني

لم يذكر أي مكان في البيان الصحفي سيارة RX-7، ولكن من الواضح أن هذه السيارة التي دشنت في معرض التنقل الياباني كانت مستوحاة من سيارة مازدا الرياضية الشهيرة ذات المحرك الدوار، لقد ترددت شائعات عن مثل هذه السيارة منذ سنوات، لذا فإن Iconic SP تبدو حقًا وكأنها مازدا تستجيب لطلبات عشاق السيارات.

وكما يتضح من براءات الاختراع المقدمة من شركة مازدا، فإن الشركة لم تتخل عن محرك وانكل الدوار، قد يكون هذا طرازاً اختبارياً، لكن مازدا شاركت بعض التفاصيل حول نظام EV الفريد ثنائي الدوار، تقول مازدا إن المحرك الدوار قابل للتطوير بشكل كبير ويمكنه حرق أنواع الوقود البديلة مثل الهيدروجين، بمعنى آخر، يمكن تشغيل هذه السيارة الرياضية في حالة خالية من الكربون.

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توفر المحركات الكهربائية جنبًا إلى جنب مع المحرك الدوار قوة إجمالية تبلغ 365 حصانًا، أي أكثر من 100 حصان من محرك RX-7 المزود بشاحن توربيني، وتمكنت مازدا من إبقاء السيارة خفيفة نسبيًا وفقًا للمعايير الحديثة بوزن يقل قليلاً عن 1,440 كجم، وهذا يزيد بحوالي 108 كجم فقط عن أثقل نسخة من RX-7، والتي لم تكن مثقلة بوسائل الراحة المطلوبة لسيارة رياضية حديثة، تروج مازدا لنسبة قوة إلى وزن مذهلة تبلغ 3.9 وتوزيعًا مثاليًا للوزن بنسبة 50:50.

يأتي هذا التصميم الخارجي المستوحى من RX-7 منتهيًا بأحدث طلاء مذهل من اللون الأحمر من مازدا تسمى Viola Red، اللون الجديد يجمع بين فلسفة شركة مازدا “إثراء الحياة المتحركة لأولئك الذين نخدمهم” مع رغبة الشركة في “الاعتزاز باللون الأحمر”، هذا الطراز الاختباري هو في الواقع أقصر قليلاً من RX-7 عند 164.5 بوصة (كان RX-7 169 بوصة) ولكن قاعدة العجلات أطول عند أقل من 102 بوصة (كان RX-7 95.4).

وتتميز السيارة بغطاء محرك منخفض للغاية لا يسمح به إلا المحرك الدوار، كل ما هو مفقود هو بعض المصابيح الأمامية المنبثقة، في الواقع، يبلغ طول السيارة بأكملها 45.3 بوصة فقط، أي أقصر بثلاث بوصات تقريبًا من RX-7، كما أنها تتميز بشكل الباب الدائري المميز من RX-7، والذي يرتفع للأعلى قليلاً، على غرار سيارة أستون مارتن، تفتح هذه الأبواب لتكشف عن مقصورة بسيطة جدًا تحتوي على شاشة معلومات ترفيهية صغيرة، وشاشة مجموعة قياس، وعدد قليل من المفاتيح في الكونسول الوسطي.

وفي الختام، إذا لم تدخل مازدا هذه السيارة حيز الإنتاج، فسيكون ذلك جريمة ضد مجتمع عشاق السيارات، هذا هو الأخ الأكبر الذي تستحقه مازدا MX-5 مياتا منذ أن توقفت RX-8 عن الإنتاج منذ أكثر من عقد من الزمن.

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