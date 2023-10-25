تدشينات معرض التنقل الياباني.. إنفينيتي Vision Qe الاختبارية تمهد لبديل Q50 الكهربائي

دبي - كتب محمد فتوح - رحب بسيارة إنفينيتي Vision Qe، وهي سيارة اختبارية تستعرض أول سيارة كهربائية من قسم نيسان الفاخر ودُشنت في معرض التنقل الياباني، وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن ذلك، فمن المحتمل أن تنتج Vision Qe بديلاً لسيارة إنفينيتي Q50، التي كانت موجودة في السوق منذ عام 2013، وللأسف، لا يزال هذا طرازاً اختبارياً، لذا لم تصدر إنفينيتي أي تفاصيل مهمة بخصوص السيارة، مجموعة نقل الحركة أو النطاق أو التسعير، نحن نعلم أنه سيتم تصنيع نسخة الإنتاج في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع شقيق نيسان، ومن المحتمل أن يكون الجيل التالي من ماكسيما.

سيارة إنفينيتي Vision Qe الاختبارية جزء من مستقبل العلامة في معرض التنقل الياباني

يستعرض هذا الطراز الاختباري لغة التصميم القادمة من للعصر الكهربائي، والتي تسميها الشركة “الفن في الحركة”، شكل الجسم مستوحى من كلمة “Sho”، وهو تعبير ياباني تقول إنفينيتي إنه يستحضر النعمة والقوة، كما أنها تحتوي على كلمة “Sui” التي تمثل الأشياء السائلة التي لا شكل لها، تشير إنفينيتي إلى Vision Qe على أنها سيارة فاست باك، مما يعني أنها يمكن أن تحتوي على فتحة بدلاً من صندوق السيارة التقليدي.

وقد يبدو اللون أسود في هذه الصور، لكن الطراز الاختباري تم تمييزه بطلاء Shadow Blue، يتكون هذا اللون من طبقة أساسية زرقاء عميقة مع لمسات ذهبية، وكشفت إنفينيتي مؤخراً عن شعار جديد وهوية علامتها التجارية يتمحور حول هذين اللونين، وكجزء من هذه العلامة التجارية الجديدة، تم إعادة تصميم الشبك الأمامي لسيارة كهربائية مع مخطط LED، ويمتد “مفتاح البيانو الرقمي” عبر الأطراف الأمامية والخلفية ويمكن أن يضيء بلون ذهبي خاص، سننتظر لنرى ما إذا كانت هذه التفاصيل تلبي اللوائح الأمريكية وتصل إلى مرحلة الإنتاج، يتم تشغيل تسلسل إضاءة متحرك عندما يعود المالك إلى السيارة، للترحيب به مرة أخرى في السيارة.

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وقال ألفونسو ألبايسا، نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي: “عندما بدأنا في متابعة الإلهام حول Artistry in Motion، اكتشفنا التعبير الياباني لـ “Sho”، وهو تعبير عن التحليق بأناقة وقوة، وبدأ مصممونا في إنشاء أشكال تبدو، بالنسبة لي، وكأنها تجريدات لطائر أثناء الطيران”

وفي الختام، يبدو كل هذا رائعًا، ولكن من غير المرجح أن يصل هذا الطراز الاختباري إلى مرحلة الإنتاج دون إجراء بعض التغييرات الرئيسية، من المقرر أن يبدأ الإنتاج في ولاية ميسيسيبي في عام 2025، لذلك يمكن أن يصل إنتاج Vision Qe كنموذج عام 2026، شاركت إنفينيتي أيضًا تفاصيل جديدة حول سيارة الدفع الرباعي الكهربائية القادمة التي تسمى Vision QXe، وهي بديل QX80، وسيارة دفع رباعي جديدة تسمى QX65.

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