تدشينات معرض التنقل الياباني.. سوبارو سبورت موبيليتي الاختبارية هي BRZ رياضية كهربائية للمستقبل

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت سوبارو رسمياً عن سوبارو سبورت موبيليتي الاختبارية في معرض التنقل الياباني 2023، وهو الطراز الاختباري الذي يستعرض بشكل فعال سيارة سوبارو BRZ الكهربائية في المستقبل، والموضوع الذي يتم مشاركته بين عدد كبير من شركات صناعة السيارات اليابانية في هذا الحدث هو أن السيارات الكهربائية لا تزال ممتعة في القيادة.

مزايا من المستقبل تنطلق بها سوبارو سبورت موبيليتي الاختبارية في معرض التنقل الياباني

وفقًا لـ “حتى في عصر السيارات الكهربائية، فهي تعبر عن متعة القدرة على القيادة حسب الرغبة، من الحياة اليومية إلى غير العادية والقدرة على السفر بحرية في أي مكان وفي أي وقت، لأنه يمكنك الشعور بالأمان، يمكنك تحمل المسؤولية تحديات جديدة ومثيرة”، وهذا كلام تسويقي رائع، ولكن ليس هناك الكثير من التفاصيل الفنية المتاحة حتى الآن، ومع ذلك، يقال إن هذا الطراز الاختباري ينذر بتطور سوبارو سبورت، مما يعني أنها قد تكون واحدة من ثماني سيارات كهربائية خططت لها سوبارو بحلول عام 2028.

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وتم تأكيد كونها سيارة كهربائية تعمل بالبطارية (BEV)، وتقول سوبارو إن السائق يتمتع بوضعية جلوس منخفضة، ولكن إذا حكمنا من خلال أبعاد الطراز الاختباري، يبدو أن الهيكل من نوع لوح التزلج يضع البطارية أسفل المقصورة، مما يرفع الارتفاع الإجمالي ويضعها في مكانها الصحيح، السائق أعلى مما قد نتخيله هو المثالي، وتذكر سوبارو أن المقصورة التي تركز على السائق تسمح بالتحكم في العجلات الأربع، ولكن لم يتم تحديد ما إذا كان ذلك يشير إلى نظام الدفع الرباعي.

ويبدو الداخل جاهزًا للإنتاج إلى حد ما، وهو ما يتعارض مع المظهر الخارجي المستقبلي، في الداخل، نرى عجلة قيادة مربعة مع عدد كبير من الأزرار، بما في ذلك أزرار التحكم التكيفي في السرعة، والتحكم الصوتي، وأي شيء آخر تجده في سيارة سوبارو Crosstrek العادية، وبصرف النظر عن شكل العجلة، فإن بقية لوحة العدادات تبدو وكأنها رنين ميت للجزء الداخلي من سوبارو سولتيرا، مما يشير إلى أن هذا قد يكون مدعومًا بمنصة تويوتا e-TNGA.

وإذا كان هذا هو الحال، فإن نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك يكون معقولًا تمامًا، مع ما يصل إلى 308 حصانًا كما هو موضح في لكزس RZ ذات المواصفات الأعلى، والتي تستخدم هذه المنصة أيضًا، ومع ذلك، يمكن للمنصة أيضًا أن تستوعب إعداد الدفع الخلفي بمحرك واحد من الناحية النظرية أو تصميم الدفع الأمامي أيضًا – وهذا أقل احتمالًا بالنسبة لسيارة رياضية.

ومن الناحية البصرية، تعتبر سوبارو سبورت موبيليتي الاختبارية غريبة، وتتمتع السيارة الكوبيه ذات البابين بتطلعات رياضية ولكن يبدو أنها تميل إلى هوية العلامة التجارية القوية لسوبارو من خلال مصدات مربعة الشكل وأقواس عجلات، يتحد السقف الأسود والأعمدة A مع الزجاج الملون لتكوين مظهر قمرة القيادة الشبيه بالطائرة المقاتلة فوق جسم يتكون في الغالب من خطوط مستقيمة، والتي تقول سوبارو إنها تحتوي على أقل عدد ممكن من الوجوه وخطوط الشخصية من أجل خلق شعور بالحماية .

وتعتبر اللمسات الزرقاء في المصد الأمامي، وغطاء المحرك، وفتحات أقواس العجلات، والعجلات نفسها لمسة غريبة، تتناقض مع الاستخدام الوفير لألياف الكربون المطروقة في المصد الأمامي، وأغطية العجلات، والألواح الجانبية للسيارة، ولا يزال مقدار ألياف الكربون المستخدمة لتقليل وزن السيارة الرياضية غير معروف.

وفي الختام، على عكس بعض المفاهيم الأخرى في المعرض – هوندا Prelude الاختبارية على وجه التحديد – نشك في أن سوبارو سبورت موبيليتي الاختبارية ستتجه إلى الإنتاج قريبًا، وبدلاً من ذلك، فإنها تستعرض مستقبل سيارات سوبارو الرياضية، ربما مع جانب من مغامرة الطرق الترابية، وربما هذا هو المكان الذي سوف يتجه إليه مستقبل علامة أداء سوبارو STI، أو إذا كانت تسجيلات العلامات التجارية تشير إلى أي مؤشر، فقد يتم تمييز متغير الأداء باسم STe.

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