المرور: مخالفة وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف 100 – 150 ريال

دبي - كتب محمد فتوح - أكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفات الوقوف الخاطئ تأتي ضمن المخالفات التي يرصدها نظام “باشر”. وأضحت أن وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف يعيق انسيابية الطريق وقد يؤدي للحوادث. وتبلغ قيمة مخالفة وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف 100 – 150 ريال.

المرور: تسجيل المخالفات مباشرة وكانت الإدارة العامة للمرور قد أكدت في وقت سابق أنه باستطاعة رجل المرور تسجيل المخالفات مباشرة عبر نظام باشر في أجهزتهم المحمولة دون الحاجة لإيقاف المخالفين.

ويستطيع رجل المرور تسجيل المخالفة مباشرة أثناء مشاهدتها عبر جهازه المحمول من غير استيقاف المخالف، ثم إرسال البيانات المطلوبة إلى نظام مركز المعلومات الوطني؛ فيرد لمالك السيارة أو مستخدمها الفعلي رسالة خلال دقائق معدودة عن تسجيل مخالفة عليه، تتضمن الوقت والتاريخ ورقم لوحة السيارة.

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