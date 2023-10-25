تدشينات معرض التنقل الياباني.. تويوتا FT-3e الاختبارية هي كروس أوفر كهربائية جريئة

دبي - كتب محمد فتوح - لا ينبغي الخلط بينها وبين تويوتا FT-Se الأكثر إثارة، فإن سيارة تويوتا FT-3e الاختبارية الجديدة هي سيارة كروس أوفر أكثر عملية تشترك في المكونات مع السيارة الرياضية الكهربائية، إنها تتبنى تصميمًا طليعيًا منذ أن تم تصورها على أنها سيارة كهربائية من الجيل التالي، على الرغم من أن المواصفات الفنية لا تزال محاطة بالغموض، التصميم الزاوي مع قضبان الإضاءة العريضة وجناح السقف “العائم” يجعلها تبدو وكأنها سيارة كروس كهربائية تحمل شارة bZ من عام 2030.

مميزات عديدة تنطلق بها تويوتا FT-3e الاختبارية في معرض التنقل الياباني

إحدى المزايا في FT-3e هي تركيب شاشات جانبية خارجية في الأبواب تخبر السائق والركاب بدرجة الحرارة الداخلية وجودة الهواء ومستوى شحن البطارية، من المفترض أن تكون هذه المربعات المدمجة في الدعامتين B وC عبارة عن مستشعرات للتعرف على بصمات الأصابع، سوف يلاحظ القراء ذوو العيون النسرية أن منفذ الشحن مثبت في لوحة الربع الأيسر بدلاً من الرفرف الأمامي كما هو الحال مع bZ4X.

ويحتوي الطراز الاختباري الجريء على خط سقف مسطح تقريبًا، والذي يجب أن يترجم إلى مساحة رأس كبيرة للركاب الخلفيين، منذ أن ذكرنا التصميم الداخلي، فقد أحصينا ما لا يقل عن سبع شاشات، وبصرف النظر عن شاشة السائق الرقمية المعتادة ونظام المعلومات والترفيه، هناك شاشتان موجهتان عموديًا على يسار ويمين عجلة القيادة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الكاميرات التي حلت محل المرايا الجانبية بإرسال التغذية إلى شاشتين مثبتتين في الجزء السفلي من العمود A، في حين أن مرآة الرؤية الخلفية الداخلية عبارة عن شاشة أيضًا.

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ومن المحتمل أن يكون هذا الفصل الموجود في لوحة القيادة مخصصًا لشاشة عرض رأسية، وعلى يمينها، يتم عرض عنوان وجهتك والوقت المقدر لوصولك بدقة، بالإضافة إلى السرعة الحالية للمركبة، مجموعة المفاتيح الكهربائية الوحيدة التي يمكننا ملاحظتها موجودة على بطاقات الأبواب ولكن حتى عناصر التحكم هذه تبدو وكأنها مفاتيح تعمل باللمس بالسعة.

وفي الختام، لم تذكر شركة صناعة السيارات اليابانية ما إذا كان سيكون هناك نسخة إنتاج لاحقة من FT-3e، ويشير استخدام الحروف “FT” إلى “تويوتا المستقبلية”، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن ذلك سيحدث قريبًا، يشير الانتقال إلى الرقم “3” إلى أن هذا الكروس أوفر الكهربائي أصغر من bZ4X، والذي سنذكرك أن طوله يبلغ 184.6 بوصة.

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