تدشينات معرض التنقل الياباني.. تويوتا FT-Se الاختبارية تمنحنا الأمل في عودة MR2

دبي - كتب محمد فتوح - في نهاية عام 2021، فاجأت تويوتا الجميع تقريبًا عندما كشفت عن مجموعة كاملة من المفاهيم الكهربائية، وكانت السيارة الكهربائية الرياضية الواعدة واحدة منها، والآن، تم تقديم تطور لهذه السيارة ذات الأداء الصفري في معرض التنقل الياباني، تحمل السيارة ذات المقعدين، المعروفة باسم تويوتا FT-Se الاختبارية، علامة جازو ريسينق التجارية وتتمتع بنسب سيارة رياضية ذات محرك وسطي.

ما المميز في تويوتا FT-Se الاختبارية المدشنة في معرض التنقل الياباني

تحتفظ السيارة الكهربائية ذات الأداء البطيء بالطلاء البرتقالي المذهل مع سقف أسود، ولكن تم إعادة تصميمها لاستيعاب مداخل الهواء الضخمة إلى جانب مرايا الأبواب والمقابض، لن نذهب بالضرورة إلى حد القول إن هذه نسخة قريبة من الإنتاج للطراز الاختباري الأصلي، خاصة وأن تويوتا ليس لديها أي مواصفات فنية لمشاركتها حول FT-Se، كان الطراز الاختباري السابق يحتوي على سطح تارجا قابل للإزالة بينما يبدو أن هذا النموذج عبارة عن سيارة كوبيه ذات سقف ثابت يضم قسمين زجاجيين منفصلين.

ومن المثير للاهتمام أن بعض الصور المجاورة تظهر السيارة الاختبارية على حلبة بينما تتباهى بجناح ثابت كبير، مما يشير إلى أن تويوتا تصورت FT-Se في نسخة موجهة للحلبات أيضًا، إنها سيارة صغيرة جدًا مع أو بدون هذا العنصر الهوائي، في حين أن جناح البطة يحمل شعار GR بدلاً من شارة صانع السيارات، تعطي شرائط الإضاءة الممتدة في الأمام والخلف إحساسًا بوجود سيارة أوسع مع حضور أكبر على الطريق.

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وكما هو الحال مع المظهر الخارجي الذي يعد خروجًا جذريًا عن GR86 وسوبرا، فإن المقصورة تقترح قمرة قيادة جديدة تمامًا تتخلص من المفاتيح الكهربائية بشكل أساسي، يحيط بعجلة القيادة التي تشبه المقرن شاشتين تعمل باللمس تشبه الهواتف الذكية حيث يصل السائق إلى جميع الوظائف المتاحة، هناك أيضًا مجموعة أدوات رقمية واسعة ومسطحة مثبتة في الجزء العلوي من لوحة القيادة، فوق عجلة القيادة.

وفي الختام، مع عدم وجود تفاصيل محددة من تويوتا، لا يسعنا إلا أن نأمل أن تتحول FT-Se إلى نموذج إنتاجي في يوم من الأيام، من شأنه أن يؤدي إلى إحياء MR2 بشكل رائع في عصر الكهرباء ولكن دعونا لا نرفع آمالنا كثيرًا حتى الآن.

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