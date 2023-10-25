سوبارو تكشف عن ليفورج Layback قوة 174 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - سوبارو ليفورج ليباك سيارة تعتبر نسخة عملية رياضية مرتفعة ذات مظهر أكثر أناقة من الواجن أمبريزا ، ولا تُباع في الولايات المتحدة، ولا تحظى سوبارو ليباك بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وهذا ليس بالأمر المفاجيء نظرًا لمحدودية توفرها في الأسواق العالمية بشكل عام. تُباع سيارة ليفورج حاليًا في اليابان ونيوزيلندا وأستراليا وعدد قليل من الأسواق الدولية الأصغر الأخرى.

ومع ذلك، فإن هذا لا يجعلها أقل إثارة للاهتمام، حيث أن هذا الطراز يمثل نفسًا صغيرًا من الهواء النقي في العالم الحالي الذي يهيمن عليه سيارات الدفع الرباعي. يبدو Levorg الآن أكثر روعة من أي وقت مضى بفضل التجهيزات الأصلية الجديدة بالسيارة .

ابعاد ومواصفات سوبارو ليفورج

تستخدم سوبارو معرض التنقل الياباني ” معرض طوكيو الدولي للسيارات ” لتقديم ترقيات مرئية جديدة لسيارة Levorg Layback تحديثا منها للمعلومات السابقة المعلومات . هذه هي النسخة المرفوعة من شاحنة النقل العائلية، التي يبلغ ارتفاعها عن الأرض 7.9 بوصة (200 ملم) أو 2.2 بوصة (55 ملم) أكثر مقارنة بمركبة ليفورج العادية .

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تم الكشف عن Levorg المحدثة سبتمبر الماضي ويمكن للعملاء في اليابان بالفعل تقديم طلب بأسعار تبدأ من 3,993,000 ين ياباني أو حوالي 26,650 دولارًا أمريكيًا بأسعار الصرف الحالية. خلال معرض التنقل الياباني، قامت شركة صناعة السيارات بعرض طراز Levorg Layback في طراز Limited EX إلى جانب نموذج آخر مجهز بملحقات المصنع.

التصميم الخارجي لسوبارو ليفورج

ومن ناحية التصميم، تتمتع العربة المرفوعة بمظهر عام أكثر أناقة بفضل كسوة الجسم التي تم تشطيبها باللون الخارجي كجزء من الحزمة. يمكن رؤية هذا المظهر على أقواس العجلات، والعتبات الجانبية، وجناح المصد الأمامي، وامتدادات مصد الربع الخلفي. كما تتميز الشبكة الأمامية الآن باللون الأسود اللامع ويوجد زوج من المصابيح الإضافية مثبتة في الجزء السفلي من المصد الأمامي.

إن تشطيبات العادم المدمجة في الخلف ليست مخزنة في Levorg Layback وتأتي أيضًا كجزء من مجموعة الترقية المرئية. وكبديل للطلاء النهائي بلون الهيكل، يمكن أيضًا طلاء الكسوة باللون الأسود.

ارتفاع الركوب في سوبارو ليفورج

تشمل التغييرات الملحوظة ارتفاع الركوب المرتفع، والذي يصل إلى 55 ملم مقارنة بمركبة Levorg القياسية لإجمالي خلوص أرضي يبلغ 200 ملم. يأتي Layback مزودًا بشكل قياسي بعجلات معدنية مقاس 18 بوصة مزودة بإطارات جانبية مقاس 225/55.وفي مكان آخر، هناك كسوة سوداء للجسم، ويحتوي المصد الأمامي على خطوط أكثر نعومة حول مداخل الهواء. ستلاحظ أيضًا أن الشبكة أصبحت أوسع في Layback، مع زخرفة من الألومنيوم تربط المصابيح الأمامية وإدراج شبكي جديد .

قوة سوبارو ليفورج

لا يمكن العثور على أي تغييرات تحت الغطاء. يعمل هناك محرك بنزين مزود بشاحن توربيني سعة 1.8 لتر، وينتج 174 حصانًا (128 كيلووات) و221 رطلًا (300 نيوتن متر) من عزم الدوران. يتم توجيه هذا الإخراج إلى نظام Subaru Symmetrical AWD من خلال CVT Lineartronic. .

في اليابان، يمكن للعملاء أيضًا ترقية العربة باستخدام STI AeroPackage، والتي بالإضافة إلى بعض التعديلات الخارجية الأنيقة، تضيف أيضًا نظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وقضيب دعامة، وقضيب تأرجح خلفي. لا تتوفر تحسينات الأجهزة هذه في Levorg Layback بدون STI AeroPackage..

مقصورة سوبارو ليفورج ليباك

في الداخل، تبدو سيارة Layback متطابقة إلى حد كبير مع سيارة Levorg، مع تصميم لوحة القيادة المألوف الذي يتميز بمجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي معلوماتي يعمل باللمس مقاس 11.6 بوصة. يحصل Levorg Layback على أحدث إصدار من نظام EyeSight من Subaru والذي يأتي الآن مزودًا بثلاث كاميرات، بما في ذلك كاميرا أحادية جديدة ذات زاوية واسعة للغاية.

وتمنح “العين” الإضافية النظام مجال رؤية موسعًا للتعرف بشكل أفضل على المشاة وراكبي الدراجات في وقت أقرب عندما تدخل السيارة إلى تقاطع بسرعة منخفضة – وقد تمت إضافة هذا أيضًا إلى المناطق النائية المحسنة. مما يجعل ليفورج سيارة عصرية حقيقية

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