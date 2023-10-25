إضرابات UAW تشل انتاج رام 1500 واسكاليد وإكسبيديشن ونافيجيتور

دبي - كتب محمد فتوح - في خطوة مفاجئة، تم توسيع إضراب اتحاد نقابات عمال السيارات بأمريكا UAW ضد Stellantis حيث خرج 6800 عضو من الخط في مصنع تجميع ستيرلنج هايتس في ميشيغان أول أمس. جاء القرار بعد انهيار المحادثات بينUAW ومجموعة شركات السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قالت UAW إن ستيلانتس “لديها أسوأ اقتراح بين شركات ديترويت الكبرى الثلاثة . وقد تعرض انتاج فورد سوبر ديوتي و وكاديلاك اسكاليد و وفورد إكسبيديشن ونافيجيتور لصدمات شديدة بسبب إضرابات UAW

اعتصام UAW يشل مصنع ستيلانتس المنتج الوحيد لرام 1500

تعتبر هذه الخطوة مؤثرة، حيث أن المصنع ليس فقط الأكبر لدى الشركة، ولكنه أيضًا المنتج الوحيد لشاحنة البيك اب رام 1500 ذات الربحية العالية . أصدرت الشركة بيانًا لاذعًا ردًا على ذلك قائلة إنها “غاضبة من أن نقابات العمال اختارت توسيع نطاق إضرابها”، ووصفت استراتيجية الإضراب المستمر بأنها “مزعجة” وذكرت أنها ستكون لها “عواقب طويلة الأمد”.

أزمة UAW توقف إنتاج فورد سوبر ديوتي، وإكسبيديشن، ولينكولن نافيجيتور

تعكس هذه الخطوة خطوة أخرى اتخذتها النقابة قبل أسبوعين فقط عندما قررت توسيع الإضراب ضد مصنع فورد للشاحنات الشهير في كنتاكي . خرج أكثر من 8.700 عامل من الخط بعد ذلك، مما أدى إلى توقف إنتاج شاحنات فورد سوبر ديوتي، وفورد إكسبيديشن، ولينكولن نافيجيتور. ومن الواضح أن الاتحاد يهدف إلى إلصاق الأمر بصانعي السيارات حيث يكون الأمر أكثر إيذاءً فيما يتعلق بخطوط الشاحنات المربحة للغاية.

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110 مليون دولار خسائر ستيلانتس الأسبوعية بسبب إضرابات UAW

وفقًا لصحيفة ديترويت فري برس ، يمثل المصنع ما يقرب من 16 بالمائة من إنتاج Stellantis في أمريكا الشمالية، ويقدر محلل Wells Fargo كولين لانجان خسارة أرباح قدرها 110 ملايين دولار أسبوعيًا بسبب إغلاقه.

وفي حديثه إلى الصحافة خارج المصنع حيث استقبل المعتصمين ممن انضمة لحركته حديثا ، قال رئيس اتحاد نقابات العمال شون فاين “لقد أخبرناهم منذ اليوم الأول بتوقعاتنا. لم نرغب في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة… يمكننا ذلك سنتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، لكن علينا أن نكون جديين، وعلى الشركات أن تكون جادة”.

عرض ستيلانتس لنقابة UAW

قدمت Stellantis يوم الخميس الماضي عرضًا جديدًا للنقابة يتضمن الآن “زيادات في الأجور بنسبة 23% على مدار مدة العقد، وزيادة بنسبة 50% تقريبًا في مساهماتنا في خطة مدخرات معاشات التقاعد، وحماية إضافية للأمن الوظيفي لموظفينا”. ” وتقول إنها انتظرت بعد ذلك اقتراحًا مضادًا لم يأتِ أبدًا.

إنه مستاء للغاية من الكيفية التي تحولت بها الأمور ويحذر من أن هذا لن يفيد ستيلانتس بل ربما يخرجها من ساحات المنافسة وأضاف رئيس اتحاد نقابات العمال uaw أن ما يحدث الآن يؤكد أن ال UAW لن يعبث بها أحد من الآن. ومن المؤكد أن شركة Stellantis تشعر بالضغط، حيث أعلنت بالفعل أن علاماتها التجارية ستنسحب من معرض CES، وSEMA، ومعرض LA للسيارات.

تداعيات أزمة ستيلانتس و UAW

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتطلع حاليًا إلى بيع 18 من منشآتها في الولايات المتحدة على أمل الحفاظ على استقرار الشركة في المستقبل. سيتم بعد ذلك تأجير العديد من هذه المصانع لمواصلة الإنتاج في المستقبل، ولكن سيتم إغلاق مصانع أخرى مثل مصانع المحركات بشكل دائم مع تحول علاماتها التجارية إلى السيارات الكهربائية.

خسائر شركات السيارات الأمريكية 4.18 مليار دولار

حتى الآن، وافقت جميع شركات صناعة السيارات الثلاث على زيادات في الأجور بنسبة 23٪ على مدى مدة العقد ووقف مستويات الأجور استجابة ل UAW . واليوم، يشارك أكثر من 40 ألف عامل يتبعون اتحاد نقابات UAW في الإضراب في جميع أنحاء البلاد في عشرات المنشآت منذ بدء الإضراب لأول مرة في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول.

ووفقاً لمجموعة أندرسون الاقتصادية، بلغت خسائر الشركات الثلاث الكبرى 4.18 مليار دولار، مع وصول إجمالي التأثير على الاقتصاد الأمريكي إلى 9.3 دولار. مليار.

وفقًا لأخبار السيارات ، لن يكون لإغلاق المصنع هذا تأثير على التجار والمستهلكين – في الوقت الحالي. لدى رام حاليًا مخزون يكفي 114 يومًا من 1500 شاحنة صغيرة مع اقتراب فصل الشتاء، لذلك لا ينبغي لأي شخص يتطلع إلى شراء شاحنة جديدة في المستقبل القريب أن يواجه مشكلة كبيرة. القلق الأكبر هو أنه إذا استمر الإضراب 114 يومًا أخرى، فقد يكون لدينا أشياء أكبر بكثير نقلق بشأنها من شراء شاحنة صغيرة جديدة.

امتداد إضراب عمال السيارات إلى مصانع GM

ينضم أعضاء UAW في مصنع جنرال موتورز الضخم في أرلينغتون بولاية تكساس إلى أكثر من 40.000 عامل الآن في صفوف الاعتصام.

جنرال موتورز مرة أخرى في مرمى UAW، وكما رأينا بالفعل مع الضربات الأخيرة ضد فورد وستيلانتس، فإن الهدف هو بالتأكيد متصاعد ومحدد. تم إغلاق مصنع أرلينغتون للتجميع التابع لشركة صناعة السيارات في تكساس هذا الصباح حيث انضم 5000 عامل إلى الإضراب ضد العلامات التجارية في ديترويت والذي بدأ منذ شهر ونصف .

توقف تام بأكبر مصانع جنرال موتورز

تقوم شركة Arlington Assembly ببناء سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم من جنرال موتورز بما في ذلك شيفروليه سوبربان وتاهو وجي إم سي يوكون وكاديلاك إسكاليد . هذا هو موقع التصنيع الوحيد في العالم لهذه المركبات، مما يعني أن الإنتاج توقف بشكل جاد وحقيقي. وتتكون من أكثر من 5 ملايين قدم مربع موزعة على 250 فدانًا، وهي واحدة من أكبر مرافق جنرال موتورز في أمريكا الشمالية. وفقًا لبيان صادر عن UAW، فهو أيضًا أحد أكثر المصانع ربحية للشركة.

هذه الضربة، مثل الضربتين السابقتين اللتين استهدفتا رام 1500 وفورد إف سيريز سوبر ديوتي ، لم يتم الإعلان عنها لجنرال موتورز مسبقًا. تستشهد النقابة باقتراح جنرال موتورز كدافع للإضراب، زاعمة أنها متخلفة عن عرض فورد الحالي مع تصاعد الأجور على مستويين، وعرض 401k “الأضعف”، وبدل تكلفة المعيشة “الناقص” (COLA)، وأوجه القصور الأخرى غير المحددة

ويأتي كل ذلك بعد أن أعلنت جنرال موتورز عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثالث قبل ساعات فقط من الإضراب. وقال رئيس UAW شون فاين في بيان: “ربع قياسي آخر، عام قياسي آخر. كما قلنا لعدة أشهر: الأرباح القياسية تساوي العقود القياسية”. “لقد حان الوقت لكي يحصل عمال جنرال موتورز، والطبقة العاملة بأكملها، على نصيبهم العادل.” ردًا على الإضراب، قدم متحدث باسم جنرال موتورز البيان التالي:

بيان جنرال موتورز

نشعر بخيبة أمل إزاء تصاعد هذا الإضراب غير الضروري وغير المسؤول. إنه يضر بأعضاء فريقنا الذين يضحون بسبل عيشهم ويترك آثارًا سلبية على التجار والموردين والمجتمعات التي تعتمد علينا.

في الأسبوع الماضي، قدمنا عرضًا شاملاً إلى UAW أدى إلى زيادة العروض الكبيرة والتاريخية التي قدمناها بالفعل بنسبة 25 بالمائة تقريبًا من القيمة الإجمالية.

لقد حان الوقت بالنسبة لنا لإنهاء هذه العملية، وإعادة أعضاء فريقنا إلى العمل ومواصلة العمل لجعل جنرال موتورز الشركة التي ستفوز وستوفر وظائف رائعة لموظفينا في الولايات المتحدة لعقود قادمة.”

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