سيارات GAC تستعد للانطلاق في مصر.. ننشر التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت مجموعة أوتو جميل، من إطلاق علامة GAC الصينية لأول مرة في السوق المحلية، ومن المقرر أن يتم تقديم السيارة السيدان الرياضية إمباو كأول طرازات العلامة في مصر، على أن يتم طرح باقي الموديلات تباعاً.

وقال طارق عبد اللطيف، المدير الإقليمي في مصر لشركة عبداللطيف جميل للسيارات، إن الشركة وقعت على العقود مع العلامة الصينية منذ عام ونصف تقريبًا وتحديدًا في فبراير 2022، مضيفًا أنهم أختاروا العلامة الصينية بعد التأكد من تقديمها سيارات عالية الجودة بمواصفات أمان وخامات تنافس العلامات التجارية الكبرى.

طارق عبد اللطيف

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة عبر شبكة الإنترنت للتعريف بخطة “عبداللطيف جميل” لتقديم علامة GAC.

وأكد أن خطة الشركة تشمل تقديم أربعة طرازات كمرحلة أولى من بينهم سيارة واحدة سيدان، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأفاد بأنه من المقرر أن يتم تقديم علامة GAC رسميًا في منتصف شهر نوفمبر المقبل، كما أن الشركة ستقوم بافتتاح مركز وصالة عرض بأبو رواش تزامنًا مع تقديم العلامة محليًا.

وأشار إلى توافر السيارة ببعض المراكز التجارية بالإسكندرية والقاهرة والجيزة، لتجربتها بداية الأسبوع الجاري قبل تقديمها رسميًا، ويمكن حجزها واستلامها أيضًا خلال أيام.

وصرح بأن هناك خطة لتقديم السيارات الكهربائية للعلامة، مضيفاً أن الاستقرار على اختيار علامة GAC تم بناءً على ما تقدمة من نسخ كهربائية متميزة.

أبرز مواصفات GAC إمباو

تقدم السيارة GAC إمباو بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 168 حصان وأقصى عزم دوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض WDCT ذي 7 سرعات.



أما بالنسبة للأبعاد الخارجية فتأتي بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالي 47 لتر.

تقدم السيارة GAC إمباو في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:



• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مثبت سرعة

• مساعد فرامل هيدروليك HBA

• فرامل يد كهربائية EPB

• نظام للصعود والثبات على المرتفعات HHC

• حساسات ركن خلفية

• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer



وتأتي الفئات الأعلى من السيارة GAC إمباو بتجهيزات إضافية أبرزها كاميرا خلفية، حساسات أمامية، مثبت سرعة تكيفي، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامي FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، مساعد للبقاء في الحارة المرورية.