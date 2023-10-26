لكزس تستعرض LF-ZL كسيارة كهربائية بمعرض طوكيو 2023

دبي - كتب محمد فتوح - لدى لكزس مفهومان مهمان في معرض التنقل الياباني ” معرض طوكيو الدولي للسيارات ” لهذا العام. تبدو لكزس LF – ZC أكثر قابلية للإنتاج وتقوم بمعاينة نموذج يعمل بالبطارية من المفترض أن يتم طرحه للبيع في عام 2026. ومع ذلك، فإن السيارة التي تراها هنا – LF-ZL – هي شيء مختلف، لأنها تنبئ بالمركبة الكهربائية الرائدة للعلامة التجارية. المنتج الذي سوف يذهب “أبعد من السيارة فقط.”

لكزس LF-ZL مفهوم كهربائي رائد

تحافظ LEXUS على سرية معظم المواصفات الفنية إن لم يكن كلها ). تقول الشركة فقط إن المفهوم سوف يعتمد على بنية الجيل التالي من المركبات الكهربائية ومن مفهوم LF-ZC نعلم أن هذه المنصة الجديدة ستضع الركاب الأماميين في مساحة منخفضة للأمام. تجمع الدعائم أيضًا بين الأرضية المسطحة بالكامل والسقف البانورامي لتحقيق الرحابة العلوية ومعامل السحب المنخفض.

مفهوم لكزس الكهربائي بأعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

ومن بين الابتكارات الكبيرة الأخرى نظام Arene OS، وهو أحدث تقنيات برامج LEXUS مع تحديثات عبر الهواء وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وستركز الشركة أيضًا على الهدوء داخل المقصورة ، ومع طول 5300 ملم (208 بوصة، هناك مساحة كبيرة للركاب وأمتعتهم.

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لكزس تعتمد تقنية الصب مع مفهوم LF-ZL

إحدى التفاصيل المثيرة للاهتمام بشكل خاص فيما يتعلق بنسخة الإنتاج من هذه السيارة – وجميع المنتجات الكهربائية الأخرى من LEXUS – هي أنها ستحتوي على هيكل معياري جديد. فهو يقسم السيارة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية – أمامية ووسطية وخلفية، ويتم إنتاج كل جزء منها من خلال الصب الثلاثي الضخم. إذا كان هذا يبدو مألوفًا بالنسبة لك، فهذا نهج مشابه جدًا لما تفعله شركة تسلا. تقول LEXUS إن عملية الصب توفر المزيد من حرية الشكل وأن الهيكل بشكل عام يزيد من الصلابة.

لكزس تعتمد الهندسة الكهربائية المعيارية

ما هو الحال مع LF-ZC ومفاهيم تويوتا التي تم الكشف عنها في معرض طوكيو للسيارات ، تعتمد LF-ZL على الجيل التالي من الهندسة الكهربائية المعيارية من تويوتا، والتي تهدف إلى توفير مرونة كبيرة في الحجم والشكل وتخطيط مجموعة نقل الحركة للمركبات القائمة على عليه.

ويحقق ذلك من خلال تقسيم السيارة إلى ثلاثة أجزاء (الأمامية والوسطى والخلفية) باستخدام عملية إنتاج جيجا كاستينغ الجديدة التي، كما تدعي LEXUS ، ستسمح بمزيد من حرية الشكل. ومن الجدير بالذكر أن المركبات الموجودة على المنصة سيتم بناؤها على “خط تجميع ذاتي القيادة”، حيث تتحرك السيارات بشكل مستقل على طول كل مرحلة من العملية باستخدام البطارية والمحرك الخاصين بها.

لكزس LF-ZL بهوية الدفع الرباعي

على الرغم من أن LF-ZL تتميز بعناصر التصميم التي ظهرت في سيارة الدفع الرباعي الكهربائية RZ الحالية، إلا أنها تعرض شكلاً وهوية جديدة للعلامة التجارية. يوجد شبك أمامي معدل، لكن جسم السيارة يأخذ شكل سيارة الدفع الرباعي الأنيقة، مع غطاء محرك طويل ومساحة مقصورة كبيرة مستديرة تؤدي إلى نهاية خلفية قصيرة جدًا.

يعتبر التصميم الداخلي للمفهوم أكثر مستقبلية ويمكن الوصول إليه من خلال أبواب أمامية واسعة الفتح وأبواب خلفية تبدو وكأنها تخرج وتنزلق للخلف. يتميز الجزء الأمامي من المقصورة بلوحة قيادة تركز على السائق مع نير توجيه جريء – يشير إلى استخدام نظام التوجيه السلكي من LEXUS – وهناك لوحتا تحكم رقميتان على كلا الجانبين.

اعتماد مكثف على أجهزة الاستشعار

سنضيف فقط أن هذه طريقة أقل تعقيدًا وأرخص بشكل عام لإنتاج السيارات الكهربائية. وتسلط LEXUS الضوء أيضًا على الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي. في LF-ZL، يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين الاتصال بين الركاب والمناطق المحيطة بهم. على سبيل المثال، عندما يشير السائق إلى شيء محل اهتمام أثناء الرحلة، توفر السيارة معلومات إضافية بخصوص هذا الموقع من خلال التوجيه الصوتي. وهذا ممكن بفضل أجهزة الاستشعار الموجودة في السيارة، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع البيانات الرقمية الواردة من المناطق المحيطة.

وظائف التحكم بالمقصورة

وتستخدم اللوحة اليسرى للتحكم في الأنظمة الرئيسية للسيارة مثل أوضاع القيادة وأنظمة مساعدة السائق والسلامة، بينما تتحكم اللوحة اليمنى في نظام المعلومات والترفيه والتهوية، من بين ميزات أخرى. وفي الوقت نفسه، كما هو الحال في مفهوم LF-ZC، يحصل الراكب على شاشة لمس كبيرة للمعلومات والترفيه للوصول إلى وظائف السيارة الرئيسية. يظهر المقعدان الخلفيان في هيكل السيارة ويأخذان شكل كراسي استلقاء كبيرة على طراز درجة رجال الأعمال، مع مساند للأرجل منبثقة.

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