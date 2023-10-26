هيونداي الينترا سمارت 2024 بطلة جديدة بالسوق السعودي

دبي - كتب محمد فتوح - تقرير / جميل أزهر :

من داخل معرض محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي في طريق المدينة – نستعرض معاكم اليوم السيارة الجديدة هيونداي النترا موديل 2024 – الطراز سمارت وهو الطراز الأساسي للسيارة .

ترقيات وأبعاد هيونداي الينتراسمارت 2024

حصلت هيونداي سمارت على فيس ليفت في 2024 جعلها أكثر جمال وعصرية ، حيث تبدو الواجهة الأمامية محدثة بالكامل وكذلك التصميم الخلفي الذي حصل على تغييرات كثيرة . من جوانب السيارة تظهر أيضا التغييرات التي طالت الجنوط والإطار خلف النوافذ ، ومن أهم المزيا الخارجية الأضواء الأمامية والنهارية LED والجنوط مقاس 16 بوصة . الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي سمارت هي 471 سم للطول الإجمالي ، والعرض 182.‬5 سم والارتفاع 143 سم ، وقاعدة العجلات 272 سم .

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التصميم الخارجي لهيونداي الينترا سمارت

يُبرز التصميم المستند إلى “الديناميكيات المحورية” الجماليات الهندسية لغطاء المحرك الطويل وخطوط السقف الانسيابية، مكملًا بذلك أسلوبًا ساحرًا ومبتكرًا. تتميز الواجهة الأمامية لهيونداي الينترا 2024 بشبكة كبيرة على شكل جوهرة مع فاصل أمامي أسود سفلي، مما يمنحها مظهرًا رياضيًا. تحتوي الواجهة الأمامية أيضًا على فتحات تهوية سوداء ومصابيح أمامية LED وأضواء نهارية.

من السهل معرفة سبب فوز إلنترا الجديدة بالكامل بجائزة North American Car of the Year™ الشهيرة. فهذه السيارة من الجيل التالي تتميّز بتقنياتها المتقدّمة وأسلوبها الجريء، وتُغير بذلك الوضع الراهن. ومن خلال مجموعة طرازاتها الواسعة، بما في ذلك طُرز مجموعة N عالية الأداء وطُرز هايبرد الموفِّرة للوقود، هناك سيارة إلنترا التي يعتبر امتلاكها جائزة لكل من له حظ الفوز بقيمة تتجاوز المال .

مقصورة هيونداي الينترا سمارت 2024

نالت داخلية هيونداي سمارت الكثير من الترقيات اللافتة ، حيث تغيرت كثيرا الواجهه الداخلية ، وتبدو المواد المستخدمة جيدة جدا ، و ومن أبرز التجهيزات والتقنيات شاشة المعلومات مقاس 8 بوصات ، و شاشة العدادات مقاس 4.‬2 بوصة ، وشاحن لاسلكي وبلوتوث ، والتشغيل بالمفتاح ومثبت سرعة في عجلة القيادة ، وزر تغيير وضعيات القيادة ، وفي الخلف فتحات تكييف خلفية ومسند وسطي مع حاملات أكواب.

تجهيزات السلامة في هيونداي سمارت 2024

منحت هيونداي السيارة الينترا سمارت مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة والأمان منها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، ومكابح ABS لمنع إنغلاق المكابح ، ونظام EBD لتوزيع قوة المكابح ، ونظام التحكم في ثبات السيارة ، وحساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية للمساعدة في الوقوف

محركات الينترا سمارت 2024

تنطلق السيارة الينترا سمارت 2024 بالسوق السعودي بالدفع الأمامي مع بمحرك أربعة سلندر ، سعة ليترين بقوة 149 حصان ، وعزم دوران 195 نيوتن-متر . ونوع الوقود 91 ، ومع المحرك يعمل ناقل CVT / ، كما يتوفر خيار لمحرك 1.‬6 ليتر أربعة سلندر بقوة 128 حصان

طرازات وأسعار وضمان الينترا 2024

تتوفر هيونداي النترا موديل 2024 في السوق السعودي بمعارض شركة الناغي هيونداي بثلاثة طرازات :

– النموذج محل تقريرنا هذا وهي سمارت 2.‬0 بسعر 88,‬435 ريال.

– طرازنص فل كمفورت بسعر 95,‬335 ريال

– طراز فل كامل بريميوم بسعر 110,‬285 ريال

– الأسعار المذكورة تشمل الضريبة ، والضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم ، أيهما يأتي أولا .

لماذا الينترا .. !

هيونداي إلنترا 2024 هي سيارة سيدان اقتصادية في استهلاك الوقود، رائعة للاستخدام اليومي لأنها جيدة للعائلة ولها العديد من الميزات القياسية التي تعطي قيمة عالية مقابل المال. إنها سيارة جميلة، وفي الواقع، إنها واحدة من أكثر السيارات المرغوبة بالسوق السعودي لأنها تتمتع أيضًا بجودة تصنيع جيدة وموثوقة. يتم تقديمها مع مجموعة نقل حركة هجينة ومحرك ICE، ويتم تقديمها أيضًا في فئة N Line، والتي تتميز بمظهر رياضي.

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