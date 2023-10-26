ميتسوبيشي تكشف عت سيارة D.X الهجينية بمعرض طوكيو 2023

دبي - كتب محمد فتوح - بعد التشويق للمركبة في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت ميتسوبيشي عن السيارة النموذجية D:X.بمعرض التنقل الياباني هذا الأسبوع .. تتميز سيارة MPV الصغيرة القصيرة من ميتسوبيشي بزجاج ملفوف، ومجموعة نقل حركة هجينة، ومقاعد بانورامية تتسع لما يصل إلى ستة أشخاص. يلمح مفهوم D:X إلى مستقبل شاحنة Delica المحبوبة، حيث يقدم نظام الدفع الرباعي الكهربائي.

بعد إطلاق إعلان تشويقي في وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت ميتسوبيشي بالكامل عن الشاحنة الاختبارية D:X الجديدة. وفقا للشركة المصنعة، فإن المفهوم الجديد “مصمم للتلميح إلى Delica في المستقبل”.

ديليكا سيارة المستقبل من ميتسوبيشي

لقد ترك الإعلان التشويقي في وقت سابق من هذا الشهر الكثير من الخيال، ولم يعرض سوى منظرًا خلفيًا مغطى بالغبار للثلاثة أرباع للمفهوم. الآن يمكننا أن نرى هذا المفهوم المحبب بكل مجده المكتنز. تعتبر الرؤية الخارجية رائعة بفضل الزجاج الملتف من الزجاج الأمامي إلى العمود D، إلى جانب الكاميرا المثبتة في الأمام والتي توفر غطاء محرك السيارة “الشفاف” افتراضيًا. تمتد الشاشة الأخيرة من قاعدة الزجاج الأمامي لإظهار معلومات مثل ظروف الطريق (أو ظروف الطرق الوعرة) وزاوية الدوران للإطارات الأمامية.

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قد تكون سيارة هايبر فورس Hyper Force هي النجمة الكبيرة لنيسان في معرض التنقل الياباني 2023 في طوكيو حيث يمكنها منافسة سيارة GR – T القادمة ، لكن هذه الحافلة الصغيرة السمينة تستحق الاهتمام الى حد كبير. تمامًا مثل مفهوم السيارة الكهربائية الخارقة التي ربما تكون نافذة على مستقبل نموذج المنتج، يمكن لهذه الشاحنة العائلية المرفوعة بإطارات صالحة لجميع التضاريس أن توفر نظرة مبكرة على الجيل التالي من ديليكا Delica. حيث تم تصوير D:X على أنها سيارة ذات ستة مقاعد للأشخاص الذين يبحثون عن المغامرة.

ميتسوبيشي ديليكا مزيج من سيارة دفع رباعي والفانات

يجمع مفهوم 2+2+2 بين سمات سيارات الطرق الوعرة مثل نظام التعليق المرتفع والدفع الرباعي مع سمات سيارات الميني فان مثل الأبواب المنزلقة والسقف المسطح تقريبًا لزيادة المساحة الداخلية إلى أقصى حد. لديها نتوءات أقصر بكثير من Delica الحقيقية . هي ليست نسخة من سيارة KEI التي تم إطلاقها مؤخرًا ، وتميزها جدا كسوة جسم مكتنزة حول أقواس العجلات والمصدات.

الهندسة التصميمة لمفهوم ميتسوبيشي D.X

مع ألواح انزلاقية أمامية وخلفية إلى جانب العتبات الجانبية، تم تصور D:X على أنها شاحنة صغيرة ذات حجم متقاطع مع مدخل جانبي بدون أعمدة. يحتوي المفهوم المطلي بالنحاس على مصابيح أمامية وخلفية على شكل حرف T بالإضافة إلى صندوق سقف لتخزين إضافي

مقصورسيارة ميتسوبيشي D.X

تعد الرؤية الخارجية للسائق ممتازة بفضل الكاميرا الأمامية التي ترسل لقطات إلى شاشة ضخمة مثبتة على لوحة القيادة والتي تعطي وهم الزجاج الأمامي الموسع. بالإضافة إلى ذلك، هناك شاشات صغيرة مدمجة في الدعامات A لتكون بمثابة مرايا الرؤية الخلفية الرقمية. المقصورة معيارية بمعنى أنها تحتوي على ما تشير إليه ميتسوبيشي بالمقاعد البانورامية.

المقاعد الدوارة بسيارة ميتسوبيشي

هذه المقاعد المغطاة بالجلد البني، لا تنزلق للأمام والخلف فحسب، بل تدور المقاعد الأمامية أيضًا بمقدار 180 درجة. يوجد زوج من مكبرات الصوت من ياماها مثبتة في كل مسند رأس، بينما تم تقوية الجسم بأعمدة خلفية مصنوعة من إطار عظمي معزز بهيكل إطاري دائري.

D.x هجينية ميتسوبيشي

تم تصميم مفهوم D:X على أنها مكون إضافي هجين، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل إضافية. حقيقة أنها AWD ليست مفاجأة حقًا حيث أن سيارة ديليكا مينيkei ترسل الطاقة إلى العجلات الأربع. تتمتع سيارة Delica كاملة الحجم بنظام الدفع الرباعي منذ عقود، ومن غير المرجح أن يتغير هذا بالنسبة للجيل السادس. لقد طال انتظار الطراز الجديد لرؤية كيف كانت السيارة الحالية موجودة منذ عام 2007، مع إطلاق عملية تجميل لها في2019

لم تتعمق الشركة اليابانية في تفاصيل مجموعة نقل الحركة، باستثناء التأكيد على أن D:X تتميز بنظام دفع رباعي كهربائي ويتم دفعها بواسطة مجموعة نقل حركة هجينة. وأكدت الشركة أيضًا أنه يمكن استخدام الشاحنة في وضع EV للتنقلات اليومية القصيرة أو في وضع هجين لمسافات أطول.

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