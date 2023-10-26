لقطات التجسس لـ تويوتا سوبرا GRMN تشير إلى أنها قد تحصل على ناقل حركة يدوي

دبي - كتب محمد فتوح - التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ تويوتا سوبرا GRMN قبل بضعة أيام، وعلى الرغم من أنه من الصعب جدًا ملاحظة الكثير من التغييرات من الصور، إلا أن أولئك الذين يقفون في نوربورجرينج تمكنوا من التقاط لقطات لها والتي تشير إلى أنه قد يكون لها ناقل حركة يدوي.

ما الذي نعرفه عن تويوتا سوبرا GRMN القادمة؟

ناقل الحركة المعني هو دليل بست سرعات، وهو خيار متاح في النطاق الحالي، إلى جانب سيارة تلقائية من ثماني سرعات، كان السائق يطير عبر نوربورجرينج دون أن يفقد تحولًا، مما يجعل من الصعب تأكيد ما إذا كانت GR سوبرا التي تمت ترقيتها قد تم تشغيلها بثلاث دواسات، ولكن يبدو أن بعض التحولات باهتة أكثر من تلك التي اعتدنا عليها من الثماني- السرعة التلقائية.

يمكن أن تشير التحولات الأبطأ إلى دليل، لكنها قد تشير أيضًا إلى التلقائي إذا كانت السيارة تستخدم في وضع القيادة الراحة أو البيئة، من المهم أن تتذكر أن نوربورجرينج، في حين أن مسار السباق، لا يستخدم فقط لتطوير الأداء ولكن للتطور الديناميكي للسيارة ككل.

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على الرغم من أنه لم يتم تأكيدها من قبل أن هذا هو إصدار GRMN، فإن الجناح والواجهة الخلفية تدعمان هذه الفكرة، ظهرت مثل هذه التحسينات على العديد من الإصدارات الخاصة من قبل، ولكن لم يتم اكتشاف أي من هذه الاختبارات على نوربورجرينج قبل الكشف عنها.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن النموذج الأولي في الفيديو أعلاه يتميز بإطارات لزجة ميشلان بايلوت سبورت كاب 2 على عجلات من سبائك مقاس 19 بوصة، مع عجلات أمامية تسكن أقراص فرامل أكبر محفوفة بالمحفورة وفرجار أكبر تمثل مباراة ميتة للعناصر المستخدمة على بي إم دبليو X3 M، لن يتم استخدام مثل هذه السدادات في أي شيء سوى GRMN أعلاه.

وأما بالنسبة لما يكمن تحت غطاء القادم الجديد، فنحن جميعًا على يقين من أنه سيكون محرك بي إم دبليو M-Tuned S58 كما هو مستخدم في M2 و M3 و M4، ما لا يزال غير معروف هو حالة اللحن، حيث أن M2 لديه 453 حصانًا بينما يصنع M3 و M4 أكثر من 500، محرك B58 الحالي سوبرا 3.0 ينتج 382 حصانًا فقط.

وفي الختام، يقول البعض إنهم يسمعون B58 خلال اختبار نوربورجرينج، بينما يسمع آخرون محرك M4 الأكثر فعالية، بالنظر إلى أوجه التشابه، لا يمكننا أن نكون متأكدين حتى تويوتا تنبثق الغطاء، بدلاً من ذلك، يمكننا أن نرى الفاصل الأمامي الجديد والعلان المثبتة على الجانب يذكرنا بتلك الموجودة على GT4 Evo Racecar، كما تم رصدها مع جناح مختلف يبدو أنه قابل للتعديل.

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