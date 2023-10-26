إيلون ماسك يقول أن تيسلا سايبرتراك هي سيارة مضادة للرصاص وفقاً للاختبارات

دبي - كتب محمد فتوح - إحدى نقاط البيع الفريدة التي ركزت عليها صانعة السيارات الكهربائية والتي أعلن عنها إيلون ماسك منذ الكشف عن تيسلا سايبرتراك في عام 2019 هي المظهر الخارجي المفترض المضاد للرصاص والذي أصبح ممكنًا بفضل هيكلها الفريد من الفولاذ المقاوم للصدأ، لقد أدت حادثة “النافذة المحطمة” سيئة السمعة إلى تلطيخ “مقاومة السيارة الكهربائية للرصاص”، ولكن سريعًا ما ننتقل إلى يومنا هذا، ويبدو أن هذا هو وقت الاسترداد للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، حيث تم التجسس على نموذج سايبرتراك الأولي على الطريق السريع بعد إطلاق النار عليه ببندقية تومي.

تصريحات إيلون ماسك عن قدرات تيسلا سايبرتراك المضادة للرصاص

ليست طلقة واحدة، ولا اثنتين، بل عدة طلقات على الجانب الأيسر من الخارج، وردًا على الفيديو الذي تم نشره على منصته للتواصل الاجتماعي، رد ماسك بالقول: “لقد أفرغنا مخزن طبلة مسدس تومي بالكامل في باب السائق على طريقة آل كابوني، ولم يخترق أي رصاص مقصورة الركاب”، وكرر ذلك بعد أيام عندما تم رصد نفس النموذج الأولي في وضح النهار.

إعلان

ومع ذلك، أشار البعض إلى أن سايبرتراك كان الأمر سهلاً لأن تصميم مدفع رشاش طومسون الذي يبلغ عمره عقودًا وقدرته على القوة النارية قد عفا عليه الزمن مقارنة بالأسلحة الحديثة، لسنا متأكدين من المعايير “المضادة للرصاص” التي تتبعها السيارة الكهربائية، وادعى ماسك أن سايبرتراك يمكنها تحمل طلقة 9 ملم بهيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي المادة الفريدة التي تم استخدامها أيضًا في سيارات مثل DMC ديلوريان.

ومن المؤكد أن الفولاذ المقاوم للصدأ قد يكون أقوى من الألومنيوم، لكن الادعاءات المضادة للرصاص وحتى الأدلة التي نراها أعلاه لا تعني شيئًا بدون شهادة، لقد اختبرنا ما يلزم لبناء مركبات مدرعة أصلية وشاهدنا مستوى الهندسة المطلوب للحصول على مستويات مختلفة من الشهادات، وهو أكثر من مجرد هيكل السيارة، بل حتى هيكل السيارة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، على أقل تقدير، ستحتاج النوافذ أيضًا إلى الترقية، وبما أن سايبرتراك تعاني من كرة فولاذية، فمن المحتمل ألا تجد الرصاصة صعوبة في اختراق الزجاج الجانبي.

ولذا، في حين أن سايبرتراك قد تحميك من بعض المقذوفات، إلا أننا لن نضع حياتنا على المحك للاختبار، وقال رئيس

This goes hard https://t.co/WrjyhRlGI1 — Ashley St. Clair (@stclairashley) October 23, 2023

أيضًا بأن هيكل السيارة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ لـ سايبرتراك كان أحد أصعب العناصر في الهندسة، معترفًا “لقد حفرنا قبرنا بأنفسنا” مع سايبرتراك بينما حاول تخفيف التوقعات بشأن مقدار الإنتاج الذي يمكن زيادة حجمه.

وفي الختام، مع اقترابنا من عمليات التسليم الأولى، والتي يُزعم أنها ستبدأ الشهر المقبل، تظهر المزيد من التفاصيل للضوء، بما في ذلك معلومات حول مجموعة نقل الحركة ثلاثية المحركات القادمة وتقييمات الوزن / GVWR للشاحنة، ومهما كانت آرائك حول الإسفين المتدحرج، لا يمكنك إنكار قيمته كأداة تسويقية للعلامة التجارية.

شاهد أيضاً:

أودي A4 الكهربائية قادمة في عام 2025 لمنافسة تيسلا موديل 3