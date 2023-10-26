دبي - كتب محمد فتوح - دشنت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، سيارتها الجديدة كيا سيلتوس 2024 التي أُعيد ابتكارها في الأردن ، يتميز الطراز الجديد بأنه أكبر وبتصميم أكثر جرأة من سابقاته، وستتوفر سيارة الدفع الرباعي المدمجة ذات الخمسة مقاعد في جميع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من أكتوبر 2023 ، وأتيحت الفرصة خلال حدث الإطلاق المنتظر واختبار القيادة، للمشاركين لاستكشاف المزيج الفريد لكيا سيلتوس الجديدة من حيث الأداء المحسن والتصميم الفائق الجرأة وميزات السلامة، إلى جانب الخيارات المتميزة للطاقة والراحة الفائقة. وتعتبر سيلتوس المعاد ابتكارها، أحدث طراز يتميز بمجموعة آسرة من الميزات المبتكرة التي توفر تجربة قيادة أفضل ، و ستصبح كيا سيلتوس 2024 الجديدة متاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من أكتوبر 2023، عبر صالات عرض كيا.

كيا تدشن سيلتوس 2024 المدمجة رباعية الدفع في الأردن

نائب الرئيس للعمليات التجارية في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا ، ياسر شابسوغ علق قائلاً : “مع إطلاق أحدث مركبات كيا سيلتوس ، أصبح بإمكان عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجربة أداء مطور وراحة معززة، كما القيادة بثقة مع ميزات السلامة المتقدمة. اكتسب إطلاق الطراز الأول من سيلتوس في عام 2019 رواجاً واسعاً، انطلاقاً من تجربة القيادة السلسة والمريحة. ومع الإصدار المعاد ابتكاره، أصبح كل عنصر من عناصر السيارة أكبر وأفضل وأكثر جرأة، لتشكل ملاذاً ممتعاً ومبهراً للمهتمين بالتكنولوجيا. نعمل في كيا باستمرار على تحقيق الريادة في المركبات الجديدة، التي تتناغم مع جهودنا لتعزيز مجموعتنا الحالية عالية التقنية. ويتيح لنا ذلك، الحفاظ على التزامنا برؤيتنا العالمية لتقديم تجارب مبتكرة آسرة تتجاوز توقعات عملائنا”.

أحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق والمنتج في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا ، يضيف قائلاً : “يدفعنا التزامنا الثابت في كيا، بالابتكار والتميّز إلى تعزيز تجربة المركبات لعملائنا الكرام باستمرار. وتُشكل كيا سيلتوس الجديدة، دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، حيث تعيد رسم مشهد مركبات الدفع الرباعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بفضل التصميم الخارجي القوي والتصميم الداخلي الواسع والمريح، توفر سيلتوس رحلة قيادة فائقة. وسنواصل في تفانينا في تقديم الأداء والتميز، ما يوفر لعملائنا تجربة قيادة لا مثيل لها”.

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تصميم كيا سيلتوس 2024 يعبر عن المستقبل الحديث

أعيد ابتكار كيا سيلتوس الجديدة لاستقطاب الاهتمام والتقدير، من خلال هيكلها المستقبلي والرياضي. وتتميز الأضواء الأمامية والخلفية بالخرائط النجمية المميزة التي تضيف شكلاً فائق الحداثة إلى سيلتوس عند الإضاءة، بالإضافة إلى أضواء الضباب الأمامية ، تتميز كيا سيلتوس الجديدة بألوان خارجية جديدة تماماً بما في ذلك Pewter Olive و Pluton Blue بالإضافة إلى Clear White و Sparkling Silver و Aurora Black Pearl و Vivid Red و Snow White Pearl وGravity Gray.

وتقدم الشاشة البانورامية الجديدة من الداخل تصويراً وتصميماً عالي التقنية ذات قياس 10.25 بوصة وشاشة، يتخللها الصوت والفيديو والملاحة بقياس 10.25 بوصة AVN . يضم النموذج أيضاً وحدة تحكم متكاملة عالية التقنية حيث يمكن التنقل بسهولة بين ميزات تكييف الهواء والترفيه. حققت كيا سيلتوس الجديدة تقدماً كبيراً في تصميمها وميزاتها مقارنة بسابقتها.

الجدير بالذكر أن التصميم السابق من سيلتوس كان ذات فتحة سقف من جهة واحدة، في حين أن الطراز الجديد يضم فتحة سقف بانورامية، ما يوفر رؤية واسعة ويعزز تجربة القيادة. يمكن أن تنزلق فتحة السقف البانورامية أو تغلق في لمسة واحدة بحثاً عن الأمان عند القيادة. كما يمكن للمسافرين التحكم في امكانية الحصول على الراحة من خلال المقاعد الخلفية ذات الخمس درجات.

وبهدف الحصول على تجربة قيادة أكثر راحة، إذا كان السائق يفضل إعداداً مختلفاً لدرجة الحرارة عن تلك الخاصة بالركاب، فإن التحكم التلقائي المزدوج الجديد في مناخ كيا سيلتوس ، يثبت أنه لا يقدر بثمن لأنه يسمح بسلاسة بتعديلات منفصلة في درجة الحرارة.

أمان كيا سيلتوس 2024

تم إعادة تصميم أحدث مركبة من كيا سيلتوس لتوفير أقصى قدر من الأمان من خلال دمج ADAS (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة) لضمان أقصى قدر من السلامة على الطريق بما في ذلك: مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي(FCA) ، ومساعدة الحفاظ على المسار(LKA)، ومساعدة متابعة المسار(LFA)، ومثبت السرعة الذكي(SCC) ، تراقب هذه الأنظمة الطريق بدقة وتقدم تنبيهات للسائق لمنع الاصطدامات المحتملة، ما يعزز السلامة العامة على الطرقات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز كيا سيلتوس الجديدة بمكابح توقف السيارات الكهربائية، وهو تحسن كبير مقارنة بالمكابح اليدوية السابقة لـسيارة سيلتوس ، إذ تساعد االمكابح الكهربائية من خلال إيقاف السيارة وجعلها في وضع ثابت، كما المساعدة في الكبح في حالات الطوارئ، وكذلك المساعدة في وقوف السيارات بسلاسة.

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