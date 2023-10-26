دبي - كتب محمد فتوح - تعتبر سيارات بورشه من أفضل السيارات الرياضية الفائقة التي بدأت منذ حوالي 40 عاماً وطرحت سيارة 959 الفائقة ذات الدفع الرباعي والشاحن التوربيني المزدوج ، وذات طابع خاص مميز ، ومن أحدث سياراتها التجريبية ميشن X الفائقة، التي ستكون حاضرة ضمن أبرز حدث من أحداث مهرجان “رموز بورشه” و الذي يقام في حي دبي للتصميم خلال الفترة من 25 حتى 26 نوفمبر 2023 ، كما يحيط سيارة ميشن X ثلاث سيارات فائقة، 959 ذات الدفع الرباعي وكاريرا GT V10 المجهزة بمحرك V10 القوي و الثالثة 918 سبايدر الهجينة ، التي ساهمت ومهدت الطريق أمام تطوير سيارات بورشه للطرق العادية والسباق في تاريخ الشركة .

ميشن X وسيارات جديدة ستظهر في مهرجان رموز بورشه 2023

تتمثل رؤية الشركة في أنه في حال بدء إنتاج سيارة ميشن X ، يجب أن تكون أسرع سيارة مخصصة للطرق العادية على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، لتبلغ قوة السيارة نسبة إلى وزنها (حصان متري واحد لكل كيلوغرام تقريباً )، و أن تحقق السيارة قوة ضاغطة لأسفل أكبر بكثير من سيارة 911 GT3 RS الحالية ، و بأبواب من طراز “لومان” تفتح للأعلى والأمام مع منظومة حركة كهربائية عالية الأداء والكفاءة ، وينبغي أيضاً أن تقدم أداء محسّناً للشحن بشكل كبير من خلال منظومة كهربائية بقوة 900 فولت، والتي يتم شحنها بسرعة تعادل ضعف سرعة شحن سيارة تايكان توربو S الحالية .

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا ، الدكتور مانفرد بروينل تعليقاً عليها : “سيبرز عرض سيارة ميشن X أحدث سياراتنا الفائقة التجريبية مع التركيز على تاريخ سيارات بورشه الفائقة من العقود الماضية، وسيكون أحد أبرز الأحداث في مهرجان “رموز بورشه” لهذا العام”، وأضاف: “سيعكس هذا العرض حقيقة أن بورشه كانت دائماً رائدة فيما يتعلق بالأداء والتقنيات المتطورة، وستستمر ريادتها في المستقبل”.

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مهرجان رموز بورشه 2023 سيعرض مجموعة من السيارات للمرة الأولى

تكشف الشركة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس بورشه، عن سيارة فيجن 357 سبيدستر التجريبية الكهربائية بالكامل لأول مرة على المستوى الإقليمي في مهرجان “رموز بورشه” ، وتستلهم سيارة فيجن 357 سبيدستر التجريبية الكهربائية بالكامل الجديدة تصميمها من سيارة 356، فيما تعتمد على تقنيات سيارة 718 GT4 e-Performance.

وتعليقاً على عرض السيارة الجديدة، أضاف الدكتور مانفرد بروينل قائلاً : “يسرنا أن تشارك هذه السيارة الجديدة التي تمثل تجسيداً لحلم فيري بورشه الأصلي في مهرجان “رموز بورشه” بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الشركة”.

وستُعرض خلال المهرجان الذي يستمر يومين أيضاً سيارة بورشه 718 سبايدر RS الجديدة كلياً، التي تعتبر أقوى نسخة حتى الآن من سيارة رودستر خفيفة الوزن الشهيرة المجهزة بمحرك بنظام السحب الطبيعي في المنتصف، وذلك بعد 30 عاماً من تقديم أول سيارة بوكستر تجريبية.

مهرجان رموز2023 يحتفل بالذكرى الستين لسيارة 911

الاحتفال بالذكرى الستين لسيارة 911 الرياضية والذي سيكون أحد أبرز الفعاليات في مهرجان رموز بورشه، سيتم فيه عرض سيارة 911 S/T، كما سيتم الإعلان عن الأحداث المرتبطة بهذه المناسبة مع اقتراب المهرجان ، و يجمع طراز 911 S/T المحدود بين نقاط قوة سيارة 911 GT3 مع مجموعة التجهيزات Touring، حيث يُجهز بمحرك بوكسر سعة 4,0 لترات المستخدم في سيارة 911 GT3 RS مقترناً للمرة الأولى مع علبة تروس يدوية وقابض خفيف الوزن ، ومن المؤكد أن سيارة 911 S/T ستحظى باهتمام بالغ من عشاق بورشه، حيث ستطرح الشركة عدداً محدوداً من هذا الطراز يبلغ 1,963 سيارة فقط .

سيتم عرض ميشن X والسيارات الأخرى الجديدة في مهرجان “رموز بورشه”، في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2023، في منطقة “ذي سلاب” في حي دبي للتصميم ، و للحصول على التذاكر الفردية أو العائلية المجانية، يرجى التسجيل مسبقاً من خلال الرابط www.iconsofporsche.com .

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