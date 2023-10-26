رينو نياجرا سيارة دفع رباعي هجينية بمعرض طوكيو والإنتاج 2026

دبي - كتب محمد فتوح - تعد سيارة البيك أب رينو نياجرا الهجينة الصغيرة بأن تنطلق على مختلف الطرق والمسارات . لا ينبغي الخلط بين نياجرا وبين نيسان نافارا التي أعيد تسميتها باسم مرسيدس X-Class ، لأن رينو نياجرا هي شاحنة صغيرة ذات نظام دفع مثير للاهتمام. إنها تأخذ شكل سيارة بيك آب ذات كابينة مزدوجة مع إعداد هجين يتكون من محرك بنزين هجين خفيف يقود العجلات الأمامية ومحرك كهربائي يعمل على تشغيل المحور الخلفي. عندما يعمل الاثنان معًا، فإن السيارة لديها دفع رباعي لقدرات الذهاب إلى أي مكان.

رينو نياجرا بكابينة مزدوج وإعداد هجين

تشير العلامة التجارية الفرنسية إلى أن نياجرا “يمكنها التعامل مع نصف قيادتك اليومية في الوضع الكهربائي الكامل”، مما يعني أنه يمكن تشغيلها كشاحنة كهربائية ذات دفع خلفي بعد إيقاف تشغيل محرك، ICE ولم يتم ذكر حزمة البطارية، ولكن نظرًا لأن الشاحن يبدو صغيرًا ويستمر العصير الكهربائي لمدة نصف يوم فقط، فيجب أن تكون العبوة صغيرة.

تجهيزات رينو نياجرا لكل الطرق

وفقا لمصادر صحفية بالبرازيل يبلغ طول سيارة رينو niagra ، 193 بوصة يجعلها أقصر من هيونداي سانتا كروز وفورد مافريك . تعتمد رينوniagra على منصة CMF-B، لذا فهي تتمتع ببنية أحادية مثل الشاحنتين المدمجتين اللتين ذكرناهما سابقا. تحتوي على نظام تعليق واسع وإطارات كبيرة لجميع التضاريس، مع ما لا يقل عن ثلاث قطع غيار – واحدة على السطح واثنتان في صندوق الأمتعة.

إعلان

الكشف عن رينو نياجرا 2026

ليس منوقعا رؤية نياجرابالسوق الأمريكي الشمالي في أي وقت قريب منذ أن ذكرت رينو أنniagra تنبئ بشاحنة صغيرة بأسعار معقولة لأمريكا اللاتينية. في المفهوم النموذجي، تبدو الشاحنة أعلى قليلاً، ولكن سيتم الكشف عن نسخة أقرب إلى الإنتاج في النصف الأول من عام 2024. ومن المقرر أن يتم طرح الشاحنة الفعلية للبيع قبل عام 2027.

من نياجرا إلى معرض التنقل الياباني

يسر جمعية مصنعي السيارات اليابانية (الرئيس: أكيو تويودا) أن تعلن عن تفاصيل الأحداث والبرامج الرئيسية المخطط لها لمعرض التنقل الياباني 2023، والذي بدأت أعماله في طوكيو بيج سايت، في منطقة أرياك في كوتو كو، طوكيو، في الفترة من 26 أكتوبر (الخميس) حتى 5 نوفمبر (الأحد) 2023.

475 شركة في معرض التنقل الياباني

ستتضمن النسخة الافتتاحية من Japan Mobility Show مشاركة ليس فقط من صناعة السيارات ولكن أيضًا من الشركات القائمة والشركات الناشئة من العديد من الصناعات الأخرى التي تمتد أنشطتها إلى ما هو أبعد من التنقل. سيشارك ما مجموعه 475 شركة، وهو ما يتجاوز بكثير 192 شركة شاركت في النسخة النهائية من معرض طوكيو للسيارات في عام 2019. ويهدف معرض التنقل الياباني إلى أن يكون مكانًا فريدًا للتعاون، حيث يمكن للعارضين والزوار مناقشة ونتصور معًا كيف سيبدو المستقبل.

بالإضافة إلى المسرح الغامر، ستضم جولة طوكيو المستقبلية أربع مناطق تفاعلية تضم أربعة مواضيع متميزة (الحياة/الطوارئ/اللعب/الطعام) والتي ستعرض بشكل كبير كيف ستؤثر وسائل التنقل الجديدة على الحياة في المستقبل. على سبيل المثال ، ستوضح منطقة الطوارئ والتنقل (التي تتميز أيضًا بالتعاون الخاص مع Godzilla -1.0 ، والتي سيتم إصدارها في اليابان في 3 نوفمبر 2023) .

أنشطة متنوعة ليوميات معرض التنقل الياباني

كيف ستوفر وسائل النقل الجديدة المساعدة الحاسمة في حالات الطوارئ بما في ذلك الكوارث الطبيعية – والهدف هو نقل رؤية للوحدة والسلامة في أوقات الأزمات. سيكون هذا الحدث بمثابة نقطة انطلاق للشركات الناشئة والشركات رفيعة المستوى للالتقاء معًا لخلق مستقبل التنقل وسيتضمن برنامج مسابقة وجوائز بالإضافة إلى برنامج أحداث مطابقة الأعمال . سيتم عقد برنامج مسابقة وجوائز Pitch في 4 نوفمبر (السبت)، وفي وقت إصدار هذا البيان الصحفي، قامت 116 شركة ناشئة بالتسجيل لعرض رؤاها التجارية .

سيتم منح التمويل لخمسة عشر شركة ناشئة تغطي أنشطتها مجموعة واسعة من التقنيات (على سبيل المثال، الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد وتعزيز الكفاءة والتنقل المدعوم بنقل الطاقة لاسلكيًا) بعد عملية مراجعة صارمة أجراها 9 حكام نهائيين بما في ذلك 7 خبراء في مجال الشركات الناشئة. المذيع Rio Hirai سيقدم الحدث.

شارع البداية

ستعرض أكثر من 100 شركة ناشئة تشارك في إنشاء وسائل التنقل المستقبلية أكشاكًا ترويجية لمشاركة أحدث منتجاتها وتقنياتها وخدماتها. وستتراوح المنتجات المعروضة بين أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والطائرات المائية بدون طيار، إلى بالونات الهواء الساخن التي يمكنها السفر إلى الفضاء.

اقرأ أيضا