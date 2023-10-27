شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاج السيارات في بريطانيا مع ارتفاع الصادرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت نسبة إنتاج السيارات في بريطانيا إلى 40 % الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة في الصادرات.

وأفادت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم أن أكثر من 88 ألف سيارة غادرت المصانع البريطانية، بارتفاع 24 ألفًا و105 سيارات عن سبتمبر 2022 وهو أفضل مستوى منذ ثلاث سنوات.

ارتفاع الإنتاج

وصل إنتاج السيارات إلى نحو 660 ألف سيارة خلال العام الجاري، بارتفاع 9ر14 % تقريبا عن نفس الفترة من العام السابق.

وقالت هيئة الصناعة إن هذا الارتفاع كان مدفوعًا بنمو الصادرات بنسبة 32٪ مع ذهاب ما يقرب من ست من كل 10 سيارات إلى الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 41.5%.