ارتفاع أسعار سيارات جيتور في مصر.. "وصلت إلى مليون و289 ألف جنيه"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة القصراوي، وكيل سيارات جيتور في مصر، عن أحدث قائمة لـ "أسعار سيارات جيتور الصينية موديل 2024 في السوق المحلية، وشهدت قائمة أسعار سيارات جيتور موديل 2024 ارتفاعًا، مقارنة بآخر قائمة لـ"أسعار سيارات جيتور موديل 2024" الصادرة في سبتبمر الماضي.

ضمت أسعار سيارات جيتور موديل 2024 الصادرة عن “القصراوي” طرازات: "x70 ، x70 plus، x90 pluse، داشينج" موديل 2024.

أسعار سيارات جيتور موديل 2024:

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية قائمة أسعار سيارات جيتور موديل 2024 الصادرة عن مجموعة القصراوي، وكيل سيارات جيتور في مصر.

تعد X90 بلس هي أغلى سيارات جيتور في مصر، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 197 حصانًا و290 نيوتن متر عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.



أما من حيث الأبعاد الخارجية فتأتي السيارة جيتور X90 بلس، بطول 4,858 مم، وعرض 1,925 مم، وارتفاع 1,780 مم، أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 2,850 مم، وسعة خزان الوقود 57 لترًا.

عوامل الأمان والسلامة في جيتور X90 بلس:

تقدم السيارة جيتور X90 بلس الجديدة، بباقة متميزة من وسائل الأمان والسلامة نستعرض في السطور الآتية أبرزها:

• وسائد هواء أمامية وجانبية.

• وسائد هواء أمامية/خلفية للرأس.

• فرامل مانعة للانغلاق ABS.

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

• نظام تحكم إلكتروني في الثبات ESC.

• نظام مساعدة الفرامل.

• فرامل انتظار EPB.

• مثبت سرعة.

• نظام مراقبة النقطة العمياء.

• حساسات ركن أمامية وخلفية.

• كاميرا خلفية.

• كاميرا بانوراما للركن.

• نظام تحكم في المطالع.

• نظام مانع الانزلاق.

• نظام التثبيت التلقائي/ منع الانقلاب.

• نظام تحذير مغادرة المسار.

• نظام مراقبة ضغط الإطارات.

مواصفات السيارة جيتور X90 بلس الجديدة:

تتوافر السيارة جيتور X90 بلس الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات، مزودة بمصابيح أمامية LED، إضاءة نهارية، إضاءة اوتوماتيك، مصباح خلفي LED، خاصية تسخين وضبط كهربائي لمرايا الأبواب + عدسة مزدوجة، زجاج خلفي معتم، فتح باب الشنطة كهربائيًا، شنطة كهربائية، حساس مطر، مزيل ضباب للزجاج الخلفي، إطارات مقاس 20 بوصة، وعجلة قيادة ذكية الحركة ومزودة بمفتاح متعدد الأغراض، تشغيل السيارة من دون مفتاح، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس، شاشة مقاس 12.3 بوصة، نظام صوت 8 سماعات، بلوتوث، شاحن هاتف لاسلكي، تكييف هواء أوتوماتيك بشاشة لمس مقاس 9.7 بوصة، وظيفة تنقية هواء، مقعد كهرباء مزود بذاكرة، تعديل ارتفاع المقعد الكهربائي، خاصية تدفئة بالمقاعد الأمامية، ظهر مقاعد الصف الثاني الخلفي قابل للتعديل، مقاعد الصف الثاني قابلة للإزالة (7 مقاعد)، ضبط مقعد الراكب (كهربائيًا) في 4 اتجاهات، مسند مع وظيفة تبريد، مرآة داخلية بخاصية تعتيم تلقائي، فرش مقاعد جلد.